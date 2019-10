Roma – Il Campionato Italiano Peroni TOP12, novantesima edizione della massima competizione domestica FIR, prende il via domani alle ore 15.00 sul prato del “Quaggia” di Mogliano, dove i leoni biancoblu padroni di casa ricevono alle 15 la Lazio Rugby 1927, protagonista nella passata stagione di una palpitante cavalcata verso la salvezza. Alle 15.30 a Roma le Fiamme Oro di Gianluca Guidi esordiscono contro il Lafert San Donà in una gara che può subito segnare una tappa importante nelle rispettive stagioni. Alle 16 tutti gli altri incontri del primo turno, con i Campioni d’Italia in carica del Kawasaki Robot Calvisano che iniziano la difesa del titolo ricevendo al Patastadium la matricola HBS Colorno mentre i Bersaglieri rossoblu della Femi-CZ Rovigo, finalisti 2019, ripartono da Piacenza dove fanno visita all’altra neopromossa, i Sitav Lyons Piacenza. Subito “derby del Po” al Mirabello di Reggio Emilia, dove il Valorugby riceve l’IM Exchange Viadana: anche qui, ottanta minuti in grado di dire subito molto sulle rispettive ambizioni delle squadre. Completa il programma la sfida dell’Argos Arena tra il Petrarca Padova e i Toscana Aeroporti I Medicei, due squadre indicate da molti tra le pretendenti a un posto in semifinale e chiamate a conferme immediate per mettere da subito punti in cassaforte. Oggi, dopo le rispettive rifiniture, i tecnici hanno annunciato le formazioni in campo domani. Dirette integrali sulla pagina Facebook della FIR, www.facebook.com/federugby Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia”” – sabato 19 ottobre, ore 15.00

Peroni TOP12, I giornata

Mogliano Rugby 1969 v SS Lazio R. 1927

Mogliano Rugby 1969: Da Re; Pavan, Scagnolari, Cerioni, Guarducci (v.Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Corazzi (Cap.), Finotto; Baldino, Caila; Ceccato, Ferraro, Furia

a disposizione: Cincotto, Buonfiglio, Michelini, Delorenzi, Zago, Fabi, Pratichetti, D'Anna

all. Costanzo

Lazio Rugby 1927: Bonifazi; De Gaspari, Coronel, McCann; Vella; Cantarutti, Albanese; Duca; Filippucci (cap), Giancarlini; Milan, Cacciagrano; Garfagnoli, Corcos, Di Roberto.

a disposizione: Quiroga, Ferrara, Giusti, Angelone, Loro, Lo Sasso, Cozzi, Marocchi

all. Montella

arb. Mitrea (Treviso) Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 19 ottobre, ore 15.30

Peroni TOP12, I giornata

Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà

Fiamme Oro Rugby: Malo; Guardiano, Quartaroli, Vaccari, D’Onofrio G.; Biondelli, Marinaro; Cornelli, Cristiano (cap.), Bianchi; Di Stefano, Kudin, Iovenitti

a disposizione: Moriconi, Zago, Iacob, Chianucci, De Marchi, Fusco, Di Marco, Gabbianelli

all. Guidi

Lafert San Donà: Lyle; Reeves, Iovu, Schiabel, Crisantemo; Kats, Francescato; Derbyshire, Carraretto, Zuliani; Steolo, Ortega; Twhala, Vian G, Ceccato.

a disposizione: Zanusso, Boscain , Dell’Antonio, Bacchin G., Chalonec, Mozzato, Iacono, Petrozzi

all. Green

arb. Piardi (Brescia) Calvisano, Patastadium “San Michele” – sabato 19 ottobre, ore 16.00

Peroni TOP12, I giornata

Kawasaki Robot Calvisano v HBS Colorno

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Balocchi, De Santis, Mazza, Susio; Chiesa (cap), Casilio; Casolari, Archetti, Wessels; Venditti, Van Vuren; Cittadini, Luccardi, Barducci.

a disposizione: Antonini, Brugnara, Leso, Martani, Vunisa, Consoli, Pescetto, Trulla

all. Brunello

HBS Colorno: Toder; Terzi, Afamasaga, Bettin, Scalvi; Mantelli, Lucchin G.; Halvorsen, Sarto J. (cap), Delnevo; Minari, Cicchinelli; Alvarado, Silva M., Datola

a disposizione: Pardeen, Goegan, Fiume, Da Lisca, Modoni, Pasini, Magri, Silva F.

all. Prestera

arb. Spadoni (Padova) Padova, “Argos Arena” – sabato 19 ottobre, ore 16.00

Peroni TOP12, I giornata

Argos Petrarca Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Argos Petrarca Padova: Ragusi; Leaupepe, De Masi, Capraro, Coppo; Garbisi, Chillon; Trotta (cap.), Conforti, Nostran; Saccardo, Galetto; Swanepoel, Carnio, Rizzo

a disposizione: Borean, Marchetto, Franceschetto, Michieletto, Grigolon, Zini, Broggin, Fadalti.

all. Marcato

Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Biffi, Menon, Rodwell, Cornelli; Newton, Rorato; Greeff, Venco, Boccardo; Maran (cap.), Chiappini; Battisti, Giovanchelli, De Marchi.

a disposizione: Zileri, Broglia/Schiavon, Marin, Signore, Brancoli, Esteki, Mattoccia/Panetti, Bientinesi.

all. Presutti, Basson

arb. Vedovelli (Sondrio) Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – sabato 19 ottobre, ore 16.00

Peroni TOP12, I giornata

Valorugby Emilia v IM Exchange Viadana 1970

Valorugby Emilia: Gennari; Ngaluafe, Majstorovic, Paletta, Costella; Farolini, Bacchi; Rimpelli, Favaro, Mordacci (cap); Ruffolo, Balsemin; Chistolini, Luus, Quaranta. A disp. Ferro, Randisi, Sanavia, Dell’Acqua, Amenta, Messori, Fusco, Bertaccini

all. Manghi

IM Exchange Viadana: Apperley; Spinelli, Finco, Zaridze, Ciofani; Ceballo, Bronzini G. (cap), Sandri, Ghigo, Ferrarini; Bonfiglio, Devodier; Brandolini, Garzera, Breglia

a disposizione: Denti Ant., Ribaldi, Novindi, Mannucci, Schinchirimini, Gregorio, Pavan G., Manganiello

all. Jimenez

arb. Angelucci (Livorno) Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – sabato 19 ottobre, ore 16.00

Peroni TOP12, I giornata

Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ R. Rovigo

Sitav Rugby Lyons: Borzone, Capone, Paz, Conti, Bruno (cap), Guillomot, Fontana, Parlatore, Bance, Petillo, Pozzoli, Pedrazzani, Rapone, Rollero, Acosta

a disposizione: Cocchiaro, Grassotti Greco, Cemicetti, Bottacci, Via G, Via A, Subacchi

all: Garcia/Baracchi

Femi-CZ Rovigo: Odiete; Cioffi, Antl, Modena, Mastandrea; Menniti-Ippolito, Citton; Michelotto, Lubian, Ruggeri; Canali, Ferro (cap.); D’Amico, Momberg, Rossi

a disposizione: Pomaro, Cadorini, Pavesi, Mantovani, Vian, Liut, Piva, Ambrosini.

all. Casellato

arb. Tomò (Roma)