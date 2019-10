Roma - La prima giornata del Peroni TOP12 non regala sorprese, con tutti i pronostici della vigilia rispettati nel turno inaugurale del massimo campionato numero novanta. I Campioni d’Italia in carica del Kawasaki Robot Calvisano partono col piede giusto davanti al pubblico di casa, imponendo alla matricola HBS Colorno un netto 43-10. Vince con ampio margine sul campo dei neopromossi Lyons Piacenza la Femi-CZ Rovigo, che passa 45-14 mentre l’Argos Petrarca Padova piega 45-19 i Medicei. Bonus e vittoria anche per il Mogliano, che non lascia scampo (38-16) alla Lazio Rugby 1927 mentre a Ponte Galeria le Fiamme Oro centrano il bonus offensivo ma devono sudare per aver ragione del Lafert San Donà: finisce 26-19 e i provinciali veneziani tornano a casa con un punto. Peroni TOP12 - I giornata Mogliano Rugby v Lazio 1927 38-16 (5-0) Fiamme Oro v Lafert San Donà 26-19 (5-1) Kawasaki Robot Calvisano v HBS Colorno 43-10 (5-0) Valorugby Emilia v IM Exchange Viadana 34-17 (5-0) Argos Petrarca Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei 45-19 (5-0) Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rovigo 14-45 (0-5) Classifica: Kawasaki Robot Calvisano, Femi-CZ Rovigo, Argos Petrarca Padova, Mogliano Rugby, Valorugby Emilia e Fiamme Oro Roma punti 5; Lafert San Donà 1; IM Exchange Viadana, Lazio 1927, Toscana Aeroporti I Medicei, Sitav Lyons Piacenza e HBS Colorno 0. Piacenza, stadio Walter Beltrametti, sabato 19 ottobre 2019



Peroni TOP12, I Giornata

Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 14 – 45 (14-28)

Marcatori: p.t. 3’ mt Ferro tr Mennitti Ippolito (0-7), 7’ mt Antl tr Mennitti Ippolito (0-14), 12’ mt Bruno tr Guillomot (7-14), 19’ mt Antl tr Mennitti Ippolito (7-21), 28’ mt Capone trGuillomot (14-21), 40’ mt di punizione Rovigo (14-28)

s.t. 43’ mt Mastandrea (14-33), 74’ mt Ferro (14-38), 76’ mt Mennitti Ippolito tr Mennitti Ippolito (14-45)



Sitav Rugby Lyons: Borzone (30’ Via A), Capone (75’ Via G), Paz, Conti (71’ Subacchi), Bruno (cap), Guillomot, Fontana, Parlatore, Bance (71’ Bottacci), Petillo, Pozzoli (41’ Cemicetti), Pedrazzani (vcap) (60’ Grassotti), Rapone (52’ Greco), Rollero (52’ Cocchiaro), Acosta All. Baracchi Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Odiete (vcap), Cioffi (41’ Ambrosini), Antl, Modena, Mastandrea (25’ Pavesi), MennittiIppolito, Citton (41’ Piva), Michelotto (58’ Mantovani), Lubian(58’ Liut), Ruggeri (41’ Vian), Canali, Ferro (cap), D’amico(46’ Pavesi), Momberg (46’ Cadorini), Rossi (46’ Pomaro).

All. Casellato



Arb.: Angelucci (Livorno)

AA1 Liperini (Livorno) AA2 Arnone (Pisa) 4° uomo: Renzi (Parma)

Cartellini: 24’ giallo D’Amico

Calciatori: Guillomot 2/2, Mennitti Ippolito 4/6



Note: Giornata coperta e umida, campo in perfette condizioni, spettatori circa.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0, Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 5 Man of the Match: Matteo Ferro (Rugby Rovigo Delta) Padova, Argos Arena– Sabato 19 ottobre 2019 PERONI TOP12, I giornata Argos Petrarca v Toscana Aeroporti I Medicei 45 - 19 (26-0) Marcatori: p.t. 17’ m. Nostran, (5-0), 29’ m. Leaupepe, tr. Garbisi (12-0), 32’ m. Conforti, tr. Garbisi (19-0), 40’ m. Carnio, tr. Garbisi (26-0) ; s.t. 53’ m. Leaupepe, tr. Garbisi (33-0), 56’ m Greef tr. Newton (33-7), 62’ m. Fadalti, tr. Garbisi (40-7), 66’ m. Newton (40-12), 72’ m. Capraro (45-12), 39’ m.tecnica I Medicei (45-19). Argos Petrarca: Ragusi; Leaupepe (56’ Zini), De Masi (s.t. 50’ Broggin), Capraro, Coppo; Garbisi, Chillon (56’ Fadalti); Trotta (cap.), Conforti (s.t. 50’ Grigolon), Nostran (s.t. 63’ Manni); Saccardo, Galetto; Swanepoel (s.t. 50’ Franceschetto), Carnio (s.t. 50’ Marchetto), Rizzo (temp. p.t. 9’ -19’ Franceschetto. s.t. 47’ Borean). All. Marcato Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Cornelli, Menon, Rodwell (s.t.62’ Bientinesi), Biffi (s.t. 50’ Mattoccia); Newton, Rorato (s.t. 20’ Esteki); Greef, Boccardo, Venco (temp. Brancoli p.t. 16’-19’. s.t. 20’ Brancoli); Maran (Cap.), Chiappini (s.t. 60’ Signore); Battisti (s.t. 50’ Marin Alarcon) , Giovanchelli (s.t. 74’ Broglia), De Marchi (s.t. 45’ Zileri Dal Verme). All. Presutti Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia). Cartellini: p.t. 12’ Capraro (Argos Petrarca) c.giallo; s.t. 51’ Rodwell (Aeroporti ToscanaI Medicei) c.giallo, s.t. 79’ Ragusi (Argos Petrarca) c.giallo. Calciatori: Garbisi (Argos Petrarca) 5/7, Newton (Aeroporti Toscana I Medicei) 1/2 Note: giornata nuvolosa, circa 20°, terreno in perfette condizioni, spettatori presenti circa 1000 Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca 5; Toscana Aeroporti I Medicei 0. Man of the match: Saccardo (Argos Petrarca). Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 19 ottobre, ore 15.30 Peroni TOP12, I giornata Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà 26-19 (12-14) Marcatori: p.t. 8’ m. Guardiano (5-0), 15’ m. Reeves tr Lyle (5-7), 25’ m. Lyle tr Lyle (5-14), 40’ m. Bianchi tr Biondelli (12-14); s.t. 53’ m. Bianchi tr Biondelli (19-14), 64’ m. D’Onofrio G. tr Biondelli (26-14), 73’ m. Lyle (26-19) Fiamme Oro Rugby: Malo (59’ Di Marco); Guardiano, Quartaroli (55’ Gabbianelli), Vaccari, D’Onofrio G.; Biondelli, Marinaro (48’ Fusco); Cornelli, Cristiano (cap.)(67’ Chianucci), Bianchi (55’ De Marchi); D’Onofrio U., Stoian; Di Stefano (47’ Iacob), Kudin (54’ Moriconi), Iovenitti (47’ Zago) a disposizione: Moriconi, Zago, Iacob, Chianucci, De Marchi, Fusco, Di Marco, Gabbianelli all. Guidi Lafert San Donà: Lyle; Reeves, Schiabel, Iovu, Crisantemo (61’ Dell’Antonio); Kats, Francescato (52’ Petrozzi); Mozzato, Carraretto, Derbyshire (cap.); Steolo(63’ Bacchin), Ortega; Twhala (54’ Chalonec), Vian G (54’ Boscain), Ceccato (51’ Zanusso) a disposizione: Zanusso, Boscain, Dell’Antonio, Bacchin G., Chalonec, Mozzato, Iacono, Petrozzi all. Green arb. Piardi (Brescia) AA1 Chirnoaga (Roma) AA2 Meo (Roma) Quarto uomo: Cerolini (Roma) Cartellini: // Calciatori: Michelangelo Biondelli (Fiamme Oro Rugby) 3/4, Lyle (Lafert San Donà) 2/3 Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 900 Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Lafert San Donà 1 Peroni Man of the match: Alessio Guardiano (FiammeOro Ruygby) Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” - sabato 13 aprile 2019 Top 12, XXI giornata MOGLIANO RUGBY 1969 v LAZIO RUGBY 1927 38 – 16(14-10) Marcatori:pt. 18' m. De Gasperi tr. Bonifazi (0-7); 27' m. Pavan tr. Ormson (7-7); 30' m. Da Re tr. Ormson (14-7); 32' cp. Bonifazi (14-10); st. 42’ cp. Bonifazi (14-13); 56' m. Crosato tr. Ormson (21-13); 60' cp. Bonifazi (21-16); 63' cp. Ormson (24-16); 76' m. Tuilagi tr. Ormson (31-16); 80' m. Guarducci tr. Ormson (38-16). MOGLIANO RUGBY 1969: Da Re; Pavan (64' D'Anna), Scagnolari (57' Pratichetti), Cerioni, Guarducci (v.Cap.); Ormson, Crosato (75' Fabi); Tuilagi, Corazzi (Cap.), Finotto; Baldino (75' Zago), Caila (53' DeLorenzi); Ceccato (40' Michelini), Ferraro (75' Cincotto), Furia (40' Buonfiglio) all.:Salvatore Costanzo LAZIO RUGBY 1927:Bonifazi; Vella (57' Lo Sasso), Coronel, Mccann, De Gaspari; Cantarutti (74' Cozzi), Albanese (60' Loro); Duca, Filippucci (Cap.), Giancarlini; Cacciagrano (74'Angelone), Milan; Garfagnoli (50' Quiroga), Corcos (57' Ferrara), Di Roberto (60' Giusti) all: Montella Arb. Marius Mitrea (Udine) AA1 Federico Boraso (Rovigo),AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Cartellini: 71' Rosso a Giancarlini (Lazio Rugby 1927). Calciatori: Ormson 6/6 (Mogliano Rugby 1969); Bonifazi 4/4 (Lazio Rugby 1927) Note: Pomeriggio coperto, clima mite, terreno di gioco in perfette condizioni, circa 700 spettatori. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 5; Lazio Rugby 1927 0 Man of the match: Brian Ormson (Mogliano Rugby 1969) Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Sabato 19 ottobre 2019 PERONI TOP12 – I giornata Valorugby Emilia v IM EXCHANGE Viadana 1970 34-17 (17-7) Marcatori: p.t. 3’ m. Luus tr Gennari (7-0), 18’ cp Gennari (10-0), 26’ m. Mordacci tr Gennari (17-0), 33’ m. Spinelli tr Ceballos (17-7); s.t. 43’ cp Ceballos (17-10), 55’ m. Vaeno tr Gennari (24-10), 70’ m. Majstorovic tr Gennari (31-10), 75’ m. Finco tr Ceballos (31-17), 80’ cp Farolini (34-17). Valorugby Emilia: Ngaluafe; Paletta (78’ Bertaccini), Majstorovic, Vaeno, Gennari (75’ Costella); Farolini, Bacchi (41’ Fusco); Mordacci (cap), Rimpelli (61’ Amenta), Favaro (75’ Messori); Ruffolo, Balsemin; Chistolini (64’ Randisi), Luus (75’ Gatti), Quaranta (64’ Sanavia). All. Manghi IM Exchange Viadana 1970: Apperley; Spinelli, Finco, Zaridze (71’ Manganiello), Ciofani (61’ Pavan); Ceballos, Bronzini (cap)(78’ Gregorio); Casado Sandri, Ghigo, Ferrarini; Bonfiglio, Devodier (67’ Mannucci); Brandolini (67’ Novindi), Garziera (61’ Ribaldi), Breglia (41’ Denti). All. Jimenez Arb. Emanuele Tomò (Roma) AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Stefano Roscini (Milano) Quarto Uomo: Gianluca Farinelli (Reggio Emilia) Calciatori: Gennari (Valorugby Emilia) 5/5; Farolini (Valorugby Emilia) 1/2; Ceballos (IM Exchange Rugby Viadana) 3/3 Cartellini: al 40’ giallo a Favaro (Valorugby Emilia), Note: giornata mite e soleggiata, con circa 23 gradi. Presenti circa 1.200 spettatori. Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 , IM Exchange Rugby Viadana 0 Player of the Match: Chistolini (Valorugby Emilia) Calvisano, Patastadium “San Michele” – sabato 19 ottobre, ore 16.00

Peroni TOP12, I giornata

Kawasaki Robot Calvisano v HBS Colorno 43-10 (10-10) Marcatori: pt. 12’ cp.Mantelli (0-3); meta di penalità kawa ( 7-3); 24’ cp Casilio ( 10-3); 38’ m.Alvarado tr. Mantelli ( 10-10) . st 45’ m.Vunisa (15-10); 48’ m. Archetti tr Casilio(22-10); 57’ m.Casolari tr. Pescetto (29-10); 65’ m. Mazza tr. Pescetto (36-10); 67’ m Trulla tr. Pescetto (43-10)

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl (52’ Pescetto); Balocchi, De Santis, Mazza, Susio( 60’ Trulla); Chiesa (cap), Casilio (43’ Consoli); Casolari, Archetti (59’ Martani), Wessels; Venditti(Vunisa 40’), Van Vuren; Cittadini (52’ Leso), Luccardi (68 Antonini), Barducci.

all. Brunello

HBS Colorno: VanToder; Terzi, Afamasaga (Silva 60’), Bettin, Scalvi; Mantelli, Lucchin G. ( 54 Pasini); Halvorsen, Modoni (54’ Borsi), Delnevo; Minari (De Lisca 54’), Cicchinelli; Alvarado(Fiume 54’), Silva M.( Pardeep 62), Datola (Goegan 62’)

all. Prestera

arb. Andrea Spadoni (Padova)

AA1 Riccardo Bonato (Alessandria), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Marco Chiappa (Milano) Calciatori: Mantelli (Colorno) 2/2; Chiesa ( KawasakiCalvisano) 1/3; Casilio (Kawasaki) 1/1; Pescetto ( Kawasaki) 3/3

Cartellini: 42’ giallo a Scalvi; 80’ giallo a Vunisa

Man of the match: Federico Consoli

Punti in classifica: Kawasaki Calvisano 5, HBS Colorno 0