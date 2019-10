Roma - Sono pronte a scendere in campo le quattro formazioni che domani apriranno il secondo turno di gare del Peroni TOP12 2019/20. A Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti, la Lazio Rugby 1927, a caccia dei primi punti di stagione, riceverà l’Argos Petrarca Padova che nel match d’esordio nel massimo campionato italiano si era assicurato i primi 5 punti in classifica superando la formazione dei Medicei. Si giocherà alle 15.00 con la direzione del fischietto livornese Matteo Liperini. Un’ora più tardi la Toscana Aeroporti I Medicei farà il proprio debutto stagionale al Ruffino Stadium Mario Lodigiani di Firenze e lo farà in grande stile. A contendere la vittoria ai gigliati nel secondo turno del Peroni TOP12 saranno i Campioni in carica del Kawasaki Robot Calvisano, reduci dalla vittoria a punteggio pieno sui neo promossi del HBS Colorno. Dirigerà il match il sig. Emanuele Tomò (Roma). Dirette integrali sulla pagina Facebook della FIR, www.facebook.com/federugby. Roma, CPO Giulio Onesti - 26 ottobre ore 15.00

SS Lazio R. 1927 v Argos Petrarca Rugby, arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Giulio Cerolini (Roma)

Quarto uomo: Matteo Culocchi (Roma) SS Lazio R. 1927: Bonifazi; Teresi, Coronel, McCann; Vella; Cantarutti, Albanese; Duca; Filippucci (cap.), Angelone; Cacciagrano, Milan, Bolzoni, Ferrara, Quiroga.

A disposizione: Di Roberto, Garfagnoli, Corcos, Cristofaro, Cozzi, De Gaspari, Lo Sasso, Marra.

All. Montella Argos Petrarca Rugby: Ragusi; Coppo, De Masi, Capraro, Beraldin; Garbisi, Chillon; Trotta (cap.), Conforti, Manni; Galetto, Gerosa; Swanepoel, Carnio, Borean.

A disposizione: Franceschetto, Marchetto, Scarsini, Saccardo, Grigolon, Cortellazzo, Zini, Riera.

All. Marcato Firenze, “Ruffino Stadium” - 26 ottobre Ore 16.00

Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano, arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto uomo: Massimo Celli (Arezzo) Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Biffi, Menon, Rodwell, Cornelli; Newton, Esteki; Greeff, Venco, Boccardo; Maran (cap.), Signore; Marin, Giovanchelli, Zileri.

A disposizione: De Marchi, Schiavon, Battisti, Chiappini, Broglia, Rorato, Panetti A., Bientinesi.

All. Presutti, Basson Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap.); Balocchi, G.Panceyra, Mazza, Van Zyl; Pescetto, Semenzato; Vunisa, Archetti, Casolari; Van Vuren, Zanetti; Leso, Luccardi, Brugnara.

A disposizione: Morelli, Cittadini, Barducci, Izekor, Koffi, Consoli, Mori, Trulla.

All. Brunello Completeranno, domenica 27 ottobre, il prgramma della seconda giornata le seguenti gare:

Ore 14.45

HBS Colorno v Mogliano Rugby 1969, arb. Andrea Piardi (Brescia)

Ore 15.00

FEMI-CZ R. Rovigo v Fiamme Oro Rugby, arb. Marius Mitrea (Treviso)

Lafert San Donà v Valorugby Emilia, arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

IM Exchange Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons, arb. Manuel Bottino (Roma)