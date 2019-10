Roma – I Campioni d’Italia del Kawasaki Robot Calvisano vincono a Firenze in casa dei Toscana Aeroporti I Medicei nella seconda giornata del Peroni TOP12 in fondo a una battaglia che vede i gialloneri aver ragione solo allo scadere dei padroni di casa. Sotto per 3-19 poco prima della mezzora, gli uomini di Presutti e Basson ricuciono parzialmente il doppio break sul finire del primo tempo (10-19), concedono un calcio agli ospiti in avvio di ripresa, poi prendono le redini dell’incontro per mezzora, tra il quarantottesimo e il settantanovesimo quando un drop dell’apertura Newton sigla il sorpasso: 23-22. Sembra fatta, ma Calvisano fa ricorso a tutta la sua esperienza, sfrutta le cariche centrali di Vunisa, imbastisce un’azione infinita a tempo scaduto riuscendo a mandare in meta al largo Trulla per il 23-27 finale. A Roma, sul campo del “Giulio Onesti”, l’Argos Petrarca Padova tiene il passo dei gialloneri bresciani superando con un più agevole 19-40 i padroni di casa della Lazio che provano a rimanere incollati al match nella prima frazione di gioco ma, nella ripresa, non riescono ad arginare il XV di coach Marcato. Domani alle 14.45 il primo dei posticipi domenicali, con la matricola HBS Colorno al debutto interno nel massimo campionato contro i Leoni del Mogliano, mentre alle 15 sono in calendario il big-match tra Rovigo e Fiamme Oro e le sfide tra IM Exchange Viadana e Sitav Lyons e tra Lafert San Donà e ValoRugby Emilia: tutte le partite sono in diretta esclusiva sulla pagina Facebook ufficiale di FIR, Facebook.com/federugby. Peroni TOP12 – II giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano 23-27 (1-5)

Lazio Rugby 1927 v Argos Petrarca Padova 19-40 (0-5)

27.10 - ore 14.45 – diretta Facebook.com/Federugby

HBS Colorno v Mogliano Rugby

ore 15.00 – diretta Facebook.com/Federugby

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro

IM Exchange Viadana v Sitav Lyons

Lafert San Donà v Valorugby Emilia Classifica: Argos Petrarca Padova e Kawasaki Robot Calvisano punti 10; Femi-CZ Rovigo*, Mogliano Rugby* e Fiamme Oro Rugby* punti 5; Lafert San Donà* e Toscana Aeroporti I Medicei 1; IM Exchange Viadana**, Valorugby Emilia**, Lazio Rugby 1927, TSitav Lyons* e HBS Colorno* 0.

*una partita in meno

**due partite in meno Roma, “CPO Giulio Onesti” – Sabato 29 Ottobre 2019

PeroniTOP12 – II giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Argos Petrarca Padova 19-40 (5-14)

Marcatori: p.t. 9’ m. Capraro tr Garbisi (0-7), 16’ m. Garbisi tr Garbisi (0-14), 36’ m. Ferrara (5-14) s.t. 43’ m. Coppo tr Garbisi (5-21) s.t. 49’ m. Cacciagrano tr Bonifazi (12-21), 60’ m. Coronel tr Bonifazi (19-21), 69’ m. Zini tr Garbisi (19-28), 73’ m. Zini tr Garbisi (19-35), 80’ m. Marchetto (19-40)

S.S Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Vella, Coronel, McCann; Teresi (65’ De Gaspari); Cantarutti (50’ Cozzi), Albanese (70’ Cristofaro); Duca; Filippucci (cap), Angelone (72’ Marra); Cacciagrano (70’ De Angelis), Milan; Bolzoni (36’ Bolzoni), Ferrara, Quiroga (50’ Di Roberto)

all. Montella

Argos Petrarca Padova: Ragusi; Coppo, De Masi, Capraro; Beraldin (60’ Zini); Garbisi (74’ Cortellazzo), Chillon; Trotta (cap); Conforti, Manni (65’ Nostran); Galetto, Gerosa (62’ Saccardo); Swanepoel (71’ Franceschetto), Carnio (67’ Marchetto), Borean (51’ Scarsini)

All. Marcato

arb.: Liperini (Livorno)

AA1 Chrinoaga (Roma) , AA2 Cerolini (Roma)

Quarto Uomo: Culocchi (Roma)

Cartellini: Al 17’ cartellino giallo a Alberto Bonifazi (S.S. Lazio Rugby 1927), al 29’ giallo a Galetto (Argos Petrarca Rugby)

Calciatori: Paolo Garbisi (Argos Petrarca) 5/5 , Alberto Bonifazi (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/3

Note: giornata nuvolosa a Roma. Spettatori presenti circa 800.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, Argos Petrarca Padova 5

Man of the Match: Paolo Garbisi (Argos Petrarca Rugby) Firenze, Ruffino Stadium Mario Lodigiani - sabato 26 ottobre 2019 Peroni TOP12, II GIORNATA Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano 23-27 (10-19) Marcatori: p.t. 2’ cp Newton (3-0); 14’ m Luccardi tr Pescetto (3-7); 21’ m Vunisa (3-12); 26’ m Panceyra tr Pescetto (3-19); 38’ m Rodwell tr Newton (10-19); s.t. 44’ cp Pescetto (10-22); 48’ m Biffi tr Newton (17-22); 69’ cp Newton (20-22); 79’ drop Newton (23-22); 80’+4 m Trulla (23-27) Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Cornelli, Menon, Rodwell, Biffi; Newton, Esteki (57’ Rorato); Greeff, Boccardo, Venco; Maran (cap.), Signore (49’ Chiappini); Marín Alarcón (49’ Battisti), Giovanchelli (49’ Schiavon), Zileri (49’ De Marchi). A disposizione: Broglia, Panetti A., Bientinesi. All. Presutti, Basson Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap.); Balocchi (72’ Trulla), Panceyra, Mazza (59’ Mori), Van Zyl; Pescetto, Semenzato (60’ Consoli); Vunisa, Archetti, Casolari; Van Vuren, Zanetti (22’ Izekor); Leso (41’ Cittadini), Luccardi (59’ Morelli), Brugnara (59 Barducci) A disposizione: 20 Koffi All. Brunello Arb. Emanuele Tomò (Roma) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Massimo Celli (Arezzo) Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 5/5; Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) 3/5;

Note: pomeriggio soleggiato, circa 26°. Campo in ottime condizioni. Spettatori circa 900. Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 1; Kawasaki Robot Calvisano 5; Peroni Player of the Match: Samuela Vunisa (Kawasaki Robot Calvisano) ULTIME DALLE SEDI

Colorno, “HBS Rugby Stadium” – domenica 27 ottobre, ore 14.45

Peroni TOP12, II giornata – diretta Facebook.com/Federugby

HBS Colorno v Mogliano Rugby

HBS Colorno: Van Tonder; Terzi, Bettin, Silva F., Pasini; Mantelli, Lucchin; Tuilagi, Modoni, Sarto J. (cap); Minari, Da Lisca; Fiume, Silva M., Singh

a disposizione: Datola, Baruffaldi, Sito-Alvarado, Cicchinelli, Ciotoli, Delnevo, Afamasaga, Magri

all. Prestera

Mogliano Rugby: Da Re; Pavan, Scagnolari, Cerioni, Guarducci (v.Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Corazzi (Cap.), Finotto; Delorenzi, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

a disposizione: Cincotto, Furia, Ceccato, Favretto, Baldino, Zago, Fabi, Zanatta

all. Costanzo

arb. Piardi (Brescia) Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – domenica 27 ottobre, ore 15

Peroni TOP12, II giornata – diretta Facebook.com/Federugby

IM Exchange Viadana v Sitav Lyons

IM Exchange Viadana: Apperley, Spinelli, Finco, Pavan, Souare, Ceballos, Bronzini ©, Casado Sandri, Ghigo, Ferrarini, Bonfiglio, Devodier, Brandolini, Garziera, Denti Ant.

a disposizione: Ribaldi, Novindi, Saccà, Blessano, Anello, Gregorio, Ciofani, Forte.

all. Jimenez

Sitav Lyons Piacenza: Via G., Capone, Paz, Conti, Bruno (cap), Guillomot, Fontana, Parlatore, Bance, Petillo, Camicetti, Masselli, Rapone, Rollero, Cafaro

a disposizione: Cocchiaro, Acosta, Salerno, Grassotti, Pedrazzani, Subacchi, Via A., Boreri

all. Garcia, Baracchi

arb. Bottino (Roma) San Donà, Stadio “Pacifici” – domenica 27 ottobre, ore 15

Peroni TOP12, II giornata – diretta Facebook.com/Federugby

Lafert San Donà v Valorugby Emilia

Lafert San Donà: Lyle; Reeves, Iovu, Schiabel, Bronzini, Kats, Petrozzi, Mozzato, Derbyshire (cap), Zuliani, Steolo, Ortega, Twhala, Vian G, Zanusso.

a disposizione: Ceccato, Francescato, Dell’Antonio, Bacchin E., Chalonec, Boscain, Bacchin G., Pasqual.

all. Green

Valorugby Emilia: Ngaluafe; Costella, Majstorovic, Vaeno, Paletta; Farolini, Fusco; Rimpelli, Favaro, Mordacci (cap); Ruffolo, Balsemin; Chistolini, Luus, Quaranta

a disposizione: Gatti, Randisi, Sanavia, Dell’Acqua, Amenta, Messori, Panunzi, Falsaperla.

all. Manghi

arb. Schipani (Benevento) Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 27 ottobre, ore 15

Peroni TOP12, II giornata – diretta Facebook.com/Federugby

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby

Femi-CZ Rovigo: Odiete, Cioffi, Moscardi, Antl, Lisciani, Menniti-Ippolito, Piva, Vian, Lubian, Ruggeri, Canali, Ferro (cap.), D’Amico, Momberg, Rossi.

a disposizione: Pomaro, Cadorini, Pavesi, Parolo, Michelotto, Citton, Ambrosini, Mastandrea

all. Casellato

Fiamme Oro Rugby: Azzolini; Guardiano, Vaccari, Forcucci, D’Onofrio G.; Di Marco, Fusco; Cornelli, Cristiano (cap.), Bianchi; D’Onofrio U., Stoian; Nocera, Kudin, Iovenitti.

a disposizione: Moriconi, Zago, Di Stefano, Chianucci, De Marchi, Marinaro, Quartaroli, Malo

all. Guidi

arb. Mitrea (Udine)