Roma - I posticipi domenicali della seconda giornata del Peroni TOP12 vedono il Mogliano Rugby tenere il ritmo di Petrarca e Calvisano, entrambe a segno ieri: i leoni di Salvatore Costanzo vincono 31-21 in casa della matricola HBS Colorno conquistando il bonus che permette loro di inserirsi nel trio di testa.

Nel big-match di giornata del “Battaglini” tra i Bersaglieri della Femi-CZ Rovigo e i poliziotti romani delle Fiamme Oro sono i rossoblù a spuntarla di misura 15-14 in fondo ai soliti, combattutissimi ottanta minuti di una delle classiche del Peroni TOP12.

Allo “Zaffanella” primi cinque punti per l’IM Exchange Viadana, che evita il ritorno dei Sitav Lyons: 31-22 e bonus per i gialloneri, mentre i neopromossi piacentini restano al palo insieme a Lazio e Colorno.

Testa a testa anche al “Pacifici”, dove alla fine è il Lafert San Donà a spuntarla di misura, 20-19, sul Valorugby Emilia.

Peroni TOP12 – II giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano 23-27 (1-5) – giocata ieri

Lazio Rugby 1927 v Argos Petrarca Padova 19-40 (0-5) – giocata ieri

HBS Colorno v Mogliano Rugby 21-31 (0-5)

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro 15-14 (4-1)

IM Exchange Viadana v Sitav Lyons 31-22 (5-0)

Lafert San Donà v Valorugby Emilia 20-19 (4-1)

Classifica: Argos Petrarca Padova, Kawasaki Robot Calvisano e Mogliano Rugby punti 10; Femi-CZ Rovigo 9; Fiamme Oro Rugby 6; Lafert San Donà e IM Exchange Viadana* 5; Toscana Aeroporti I Medicei e Valorugby Emilia* 1; Lazio Rugby 1927, Sitav Lyons e HBS Colorno 0.

*una partita in meno

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” - domenica 27 ottobre 2019

Peroni TOP12, II GIORNATA

FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 15 - 14 (9-11)

Marcatori: p.t. 8’ c.p. Menniti-Ippolito (3-0), 13’ c.p. Di Marco (3-3), 18’ c.p. Di Marco (3-6), 24’ m. Cornelli non tr. (3-11), 29’ c.p. Menniti-Ippolito (6-11), 38’ c.p. Menniti-Ippolito (9-11); s.t. 58’ c.p. Menniti-Ippolito (12-11), 72’ c.p. Azzolini (12-14), 77’ c.p. Menniti-Ippolito (15-14).

FEMI-CZ Rovigo: Odiete, Cioffi, Moscardi (51’ Ambrosini), Antl, Lisciani, Menniti-Ippolito (9’ Ambrosini, 20’ Menniti-Ippolito), Piva (65’ Citton), Vian, Lubian (51’ Michelotto), Ruggeri, Canali (73’ Parolo), Ferro (cap.), D’Amico (53’ Pavesi, 79’ D’Amico), Momberg (53’ Cadorini), Rossi (53’ Pomaro). A disposizione: Mastandrea.

All. Casellato, Properzi

Fiamme Oro Rugby: Azzolini, Guardiano, Vaccari, Forcucci (63’ Malo), D’Onofrio G., Di Marco (63’ Quartaroli), Fusco (46’ Marinaro), Cornelli, Cristiano (cap.) (67’ De Marchi), Bianchi (34’ Chianucci, 65’ Chianucci), D’Onofrio U., Stoian, Nocera (58’ Di Stefano), Kudin (53’ Moriconi), Iovenitti (41’ Zago).

All. Guidi

Arb. Marius Mitrea (Treviso)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Massimo Brescacin(Treviso)

Cartellini: 7’ giallo a Forcucci (Fiamme Oro Rugby), 15’ Ferro (FEMI-CZ Rovigo),

Calciatori: (FEMI-CZ Rovigo) Menniti-Ippolito 5/5; (Fiamme Oro Rugby) Di Marco2/3, Azzolini 1/2;

Note: pomeriggio soleggiato, circa 22°. Campo in ottime condizioni. Spettatori circa 1200.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 4; Fiamme Oro Rugby 1;

Peroni Player of the Match: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo)

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – domenica 27 ottobre

Peroni TOP12, II giornata

Lafert San Donà v Valorugby Emilia 20 – 19 (7-7)

Marcatori: p.t. 37’ m. Vaeno tr Farolini (0-7), 43’ m. Schiabel tr Lyle (7-7); s.t. 44’ Vaeno nt (7-12), 46’ cp Lyle (10-12), 52’ m. Ngaluafe tr Farolini (10-19), 62’ m. Derbyshire tr Lyle (17-19), 83’ drop Katz (20-19).

Lafert San Donà: Lyle; Bronzini, Schiabel, Iovu (70’ Dell’Antonio), Reeves (76’ Crisantemo); Kats, Petrozzi; Mozzato, Zuliani (70’ Bacchin G), Derbyshire (cap.); Steolo , Ortega; Twhala (65 Chalonec), Vian (18’ Boscain), Zanusso (52’ Ceccato)

all. Green

Valorugby Emilia: Farolini; Paletta (62’ Falsaperla), Majstorovic, Vaeno, Ngaluafe; Rodriguez, Fusco (80’ Panunzi); Amenta, Rimpelli (58’ Messori), Mordacci (cap); Ruffolo, Balsemin (71’ Dell’Acqua); Chistolini (71’ Randisi), Luus (75’ Gatti), Sanavia (36’ Quaranta)

all. Manghi

arb. Schipani (Benevento)

AA1 Spadoni (Padova)

AA2 Toneatto (Udine)

Quarto uomo: Vianello (Treviso)

Cartellini:

Calciatori: Lyle (Lafert San Donà) 3/4, Farolini (Valorugby Emilia) 2/3

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 250

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 4, Valorugby Emilia 1

Peroni Player of the match: Schiabel (Lafert San Donà)





Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Domenica 27 ottobre 2019

Peroni TOP12, II giornata

Im Exchange Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons 31-22 (28-15)

Marcatori: p.t. 9’ m. Finco tr. Ceballos (7-0), 13’ m. Capone tr. Guillomot (7-7), 21’ m. Via (7-12), 28’ m. Casado Sandri tr. Ceballos (14-12), 31’ m. Apperley tr. Ceballos (21-12), 35’ cp. Guillomot (21-15), 40’ m. Garziera tr. Ceballos (28-15); s.t. 66’ cp. Ceballos (31-15), 73’ m. Guillomot tr. Guillomot (31-22)

Im Exchange Viadana 1970: Apperley; Spinelli (70’ Forte), Finco, Pavan (56’ Ciofani), Souare; Ceballos, Bronzini (cap.) (58’ Gregorio), Casado Sandri, Ghigo (70’ Anello), Ferrarini, Bonfiglio, Devodier (66’ Blessano), Brandolini (70’ Novindi), Garziera, Denti Ant. (56’ Ribaldi)

All. Jimenez

Sitav Rugby Lyons: Via; Capone (78’ Boreri), Paz, Conti (58’ Subacchi), Bruno (cap.); Guillomot, Fontana (67’ Via A.); Parlatore, Bance, Petillo (58’ Pedrazzani); Cemicetti (46’ Grassotti), Masselli; Rapone (63’ Salerno), Cocchiaro, Cafaro (46’ Acosta).

All. Garcia

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1: Emanuele Tomò (Roma), AA2: Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Alessandro Strullato (Padova)

Cartellini: /

Calciatori: Ceballos (Im Exchange Viadana 1970) 5/5, Guillomot (Sitav Rugby Lyons) 3/4

Note: giornata soleggiata e calda, terreno in perfette condizioni. Presenti 1200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Im Exchange Viadana 1970 5; Sitav Rugby Lyons 0

Man of the Match: Lautaro Casado Sandri (Im Exchange Viadana 1970)