Roma – Terza vittoria in altrettante partite per il Cus Torino che espugna 16-9 il campo del Parabiago salendo a quota 13 nel Girone 1 della Serie A Maschile. Al secondo posto l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che supera con un netto 40-10 in trasferta il i Centurioni Lumezzane. Vittorie casalinghe per il Pro Recco sul Biella (20-3), Settimo Rugby Torino sull’Asr Milano (30-25) e nell’anticipo per l’Amatori Rugby Alghero sul Cus Genova (34-26) Nel Girone 2 rotondo successo del Verona che consolida la propria leadership battendo 49-0 il Valsugana. Unica vittoria esterna per il Ruggers Tarvisium che vince 9-5 in casa del Rugby Paese e sale al secondo posto. Il fattore campo sorride a Valpolicella, Petrarca e Rugby Udine che battono rispettivamente Rangers Vicenza, Borsari Badia e Dopla Rugby Casale. Nel Girone 3 terza vittoria consecutiva per il Toscana Aeroporti I Medicei che supera in casa 34-27 il Civitavecchia mantenendo il primato. Secondo posto per il Noceto che batte 15-3 l’Unione Rugby Capitolina. Torna alla vittoria il Rugby Napoli Afragola che tra le mura amiche batte 32-5 i Cavalieri Union Rugby. Successi interni anche per il Rugby Perugia 26-20 sul Romagna RFC e Amatori Rugby Catania 23-3 sul Pesaro Rugby. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA E LA CLASSIFICA DELLA SERIE A MASCHILE Nella quarta giornata della Serie A Femminile nel Girone 1 il Villorba espugna 36-15 il campo dell’HBS Colorno confermando il primato solitario a quota 20. Segue il Valsugana che conquista la terza vittoria in altrettante partite giocate superando 41-0 il CUS Torino. Prima vittoria per le Red Panthers che battono 29-21 l’Unione Rugby Capitolina. Nel Girone 2 il Rugby Monza espugna il campo della capolista Chicken Cus Pavia per 16-3. Le Lions Tortona battono 24-5 il Biella Rugby, mentre il Cus Milano supera 88-0 il Cus Genova. Nel Girone 4 le Belve Neroverdi battono 90-10 il Cus Pisa consolidando il proprio primato. Al secondo posto le Donne Etrusche che superano 49-0 il Frascati Union, mentre le Puma Bisenzio battono 22-7 l’Amatori Rugby Torre del Greco. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEI GIRONI 1, 2 E 4 DELLA SERIE A FEMMINILE Nel Girone 3 della Serie A Femminile il Kawasaki Robot Calvisano batte 20-0 il Romagna RFC e il Verona espugna 53-0 il campo del Rugby Mutina. Non si è disputata Rugby Stanghella-Rugby Riviera 1975. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL GIRONE 3 DELLA SERIE A FEMMINILE