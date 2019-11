Roma – Primi scontri diretti nella parte alta della classifica del Peroni TOP12, arrivato alla quarta giornata di campionato che sarà divisa due parti: cinque incontri alle 15 di domani e il posticipo tra Lyons e Mogliano domenica alle 15. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook ufficiale e sull’app FIR. Big match del sabato sarà la sfida tra Rovigo e Calvisano che ha caratterizzato la lotta al titolo in più di una occasione. Entrambe le squadre arrivano con tre vittorie consecutive con gli ospiti che – frutto dei bonus conquistati sempre da inizio campionato – guidano la classifica a quota 15 punti con due lunghezze di vantaggio sui Bersaglieri. A pari punti con Calvisano in vetta c’è il Petrarca di Andrea Marcato che, in casa contro il Viadana, proverà ad approfittare dello scontro diretto per incrementare il divario con le inseguitrici. Doppio testa coda in programma a Firenze e Roma: I Medicei ospiteranno le Fiamme Oro – attualmente a quota 11 in classifica – reduci dalla vittoria nel derby contro la Lazio e con ambizioni play-off, mentre la squadra di Presutti cerca il primo successo stagionale in TOP12; stessa situazione nella Capitale dove i biancocelesti di coach Montella proveranno a strappare il primo sorriso contro il Valorugby che punta le zone alte in classifica. A San Donà il Lafert affronterà il Colorno, reduce da una buona prestazione contro Rovigo ma ancora a secco di vittorie. Chiuderà il quarto turno il testa coda tra Lyons e Mogliano, a Piacenza, con i padroni di casa al momento ultimi in classifica con zero punti e la squadra di Costanzo terza forza del campionato a quota 14. Su tutti i campi di gioco in Italia nel weekend 8-10 novembre verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Marco Triches, tesserato degli Old Barberans di Alessandria, e dei colleghi Vigili del Fuoco Antonino Candido e Matteo Gastaldo, caduti martedì nell’adempimento dei propri doveri. Questo il prossimo turno di campionato: Peroni TOP12 – IV giornata – 09.11.19 – ore 15 – diretta Facebook e App FIR FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano Argos Petrarca v IM Exchange Viadana 1970 S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby Lafert San Donà v HBS Colorno Peroni TOP12 – IV giornata – 10.11.19 – ore 15 – diretta Facebook e App FIR Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969 Questa la classifica: Argos Petrarca e Kawasaki Robot Calvisano 15 punti; Mogliano Rugby 1969 14; FEMI-CZ Rovigo 13; Valorugby Emilia e Fiamme Oro Rugby 11; IM Exchange Viadana 1970 e Lafert San Donà 5; HBS Colorno, S.S. Lazio Rugby 1927, Toscana Aeroporti I Medicei 1; Sitav Rugby Lyons 1 Nelle formazioni qui di seguito sono inserite alcune variazioni relativamente alle designazioni arbitrali comunicate in precedenza: Rovigo, Stadio Battaglini – sabato 9 novembre ore 15 Peroni TOP12, IV giornata FEMI-CZ Rovigo: Odiete, Cioffi, Moscardi, Antl, Barion, Menniti-Ippolito, Piva, Vian, Lubian, Ruggeri, Ferro (cap.), Canali, D’Amico, Momberg, Rossi. A disposizione: Pomaro, Cadorini, Pavesi, Mantovani, Michelotto, Visentin, Modena, Mastandrea. All. Casellato Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap); Van Zyl, G. Panceyra, Mori, Susio; Pescetto, Semenzato; Vunisa, Archetti, Casolari; Wessels, Van Vuren; Leso, Luccardi, Brugnara. A disposizione: Morelli, Barducci, Cittadini, Venditti, Izekor, Consoli, Mazza, De Santis. All. Brunello Arb. Matteo Liperini (Livorno) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Davor Vidackovic (Milano) Padova, Argos Arena – sabato 9 novembre ore 15 Peroni TOP12, IV giornata Argos Petrarca: Fadalti; Coppo, De Masi, Leaupepe, Capraro; Garbisi, Chillon; Trotta (cap.), Nostran, Conforti; Galetto, Gerosa; Swanepoel, Carnio, Franceschetto. A disposizione: Borean, Marchetto, Scarsini, Michieletto, Minazzato, Cortellazzo, Beraldin, Ragusi All. Marcato IM Exchange Viadana 1970: Apperley; Spinelli, Manganiello, Pavan, Souare; Ceballos, Gregorio: Casado Sandri, Ghigo, Denti And. (cap); Mannucci, Bonfiglio; Brandolini, Ribaldi, Denti Ant. A disposizione: Garziera, Breglia, Mazibuko, Grassi, Blessano, Bronzini, Ciofani, Tizzi. All. Jimenez Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Stefano Pennè (Lodi), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna) Roma, C.P.O. Giulio Onesti – sabato 9 novembre ore 15 Peroni TOP12, IV giornata S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Vella, Coronel, McCann; De Gaspari; Cozzi, Albanese; Duca (cap); Lomidze, Angelone; Cacciagrano, Milan, Garfagnoli, Ferrara, Quiroga. A disposizione: Di Roberto, Giusti, Forgini, Marra, Corcos, Loro, Baffigi, Bossola. All. Montella Valorugby Emilia: Farolini; Costella, Majstorovic, Vaeno, Paletta; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Rimpelli, Mordacci (cap); Ruffolo, Balsemin; Chistolini, Luus, Quaranta. A dispozione: Ferro, Sanavia, Romano, Dell’Acqua, Favaro, Bacchi, Bertaccini, Falsaperla. All. Manghi Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Edoardo Meo (Roma) Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma) Firenze, Ruffino Stadium Mario Lodigiani – sabato 9 novembre ore 15 Peroni TOP12, IV giornata Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Menon, Panetti A., Rodwell, Mattoccia; Newton, Rorato; Greeff, Brancoli, Boccardo; Maran (cap.), Chiappini ; Marin, Broglia, De Marchi. A disposizione: Zileri, Schiavon, Battisti, Signore, Venco, Esteki, Panetti M., Bientinesi. All. Presutti, Basson Fiamme Oro Rugby: Malo; Guardiano, Vaccari, Quartaroli, Forcucci; Azzolini, Marinaro; De Marchi, Cristiano (cap.), Bianchi; D’Onofrio U., Fragnito; Nocera, Kudin, Iovenitti. A disposizione: Taddia, Zago, Di Stefano, Stoian, Chianucci, Cornelli, Fusco, Gabbianelli All. Guidi Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Simone Boaretto(Rovigo), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo) Quarto Uomo: Massimo Celli (Arezzo) San Donà di Piave, Stadio Mario e Romolo Pacifici – sabato 9 novembre Peroni TOP12 Lafert San Donà: Lyle; Reeves, Dell’Antonio, Iovu, Bronzini; Kats, Petrozzi; Mozzato, Carraretto, Derbyshire(cap); Steolo, Ortega; Chalonec, Meachen, Zanusso A disposizione: Boscain, Ceccato, Ros, Francescato, Bacchin G, Zuliani, Catelan, Bacchin E All. Green HBS Rugby Colorno: Magri; Van Tonder, Afamasaga, Silva F.; Pasini; Mantelli, Lucchin; Tuilagi; Delnevo, Sarto (Cap); Cicchinelli, Minari; Alvarado, Baruffaldi, Singh A disposizione: Datola, Goegan, Fiume; Da Lisca, Ciotoli; Modoni; Terzi; Chibalie All. Prestera Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) Nella giornata di domani saranno pubblicate le formazioni di Lyons e Mogliano