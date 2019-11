Piacenza – Colpo del Sitav Rugby Lyons che a Piacenza batte 13-9 in rimonta il Mogliano nel posticipo della quarta giornata del Peroni TOP12 trovando la prima vittoria stagionale e salendo al nono posto in classifica con gli uomini di Costanzo che con il punto bonus conquistato restano al sesto posto, ad una lunghezza di distanza dalla zona play-off e a quattro dalla capolista Petrarca. Partita equilibrata che viene sblocca da un calico piazzato di Ormson al 12’ raddoppiato dallo stesso numero 10 di Mogliano otto minuti più tardi. La squadra di Garcia rialza la testa e nei dieci minuti finali della prima frazione di gioco ribalta il parziale con un calcio piazzato di Guillomot al 31’ e una meta di Bance – trasformata dallo stesso mediano di apertura dei Lyons – che vale il10-6 all’intervallo. Nella ripresa Guillomot porta sul 13-6 i suoi compagni di squadra con un piazzato al 43’. Ormson accorcia le distanze al 61’ inchiodando il risultato sul 13-9. Questi tutti i risultati della quarta giornata di campionato: Sabato 9 novembre ore 15 FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano 21-14 (4-1) Argos Petrarca v IM Exchange Viadana 1970 13-6 (4-1) S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia 7-34 (0-5) Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby 9-41 (0-5) Lafert San Donà v HBS Colorno 44-35 (5-1) Domenica 10 novembre ore 15 Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969 13-9 (4-1) Questa la classifica dopo quattro giornate di campionato: Argos Petrarca 19 punti; FEMI-CZ Rovigo 17; Valorugby Emilia, Fiamme Oro Rugby, Kawasaki Robot Calvisano 16; Mogliano Rugby 1969 15; Lafert San Donà 10; IM Exchange Viadana 1970 6; Sitav Rugby Lyons 4; HBS Colorno 2; S.S. Lazio Rugby 1927 e Toscana Aeroporti I Medicei 1. Nel prossimo weekend tornerà in scena la Coppa Italia con il quinto turno del Peroni TOP12 in calendario nel weekend 30 novembre/1 dicembre. Peroni TOP12, V giornata: Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927 HBS Colorno v Toscana Aeroporti I Medicei Fiamme Oro Rugby v IM Exchange Viadana 1970 Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – domenica 10 novembre 2019



Peroni TOP12, IV Giornata

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969 13-9 (10-6) Marcatori: p.t. 12’ c.p. Ormson (0-3), 20’ c.p. Ormson (0-6), 31’ c.p. Guillomot (3-6), 41’ m Bance tr Guillomot (10-6); s.t. 43’ c.p. Guillomot (13-6), 61’ c.p. Ormson (13-9)



Sitav Rugby Lyons: Via G.; Via A, Paz, Conti, Capone; Guillomot (vcap), Fontana; Parlatore (52’ Cemicetti), Bance, Petillo; Masselli (cap), Grassotti (63’ Pedrazzani); Salerno (52’ Greco), Rollero (71’ Cocchiaro) , Acosta (71’ Cafaro) All. Baracchi Mogliano Rugby 1969: Guarducci (vcap); Dal Zilio, Scagnolari, Zanatta (75’ Marin), Pavan; Ormson, Crosato; Tuilagi, Corazzi (46’ Cincotto), Finotto; Baldino (52’ Delorenzi), Caila; Alongi (46’ Michelini), Ferraro (50’ Corazzi), Buonfiglio (62’ Michielotto)

All. Costanzo



Arb.: Vincenzo Schipani (Benevento) AA1 Federico Vedovelli (Sondrio) AA2 Matteo Franco (Pordenone) Quarto uomo: Andrea Pretoriani (Milano) Cartellini: al 30’ giallo a Scagnolari (Mogliano Rugby 1969), al 39’ giallo a Ferraro (Mogliano Rugby 1969), al 76’ giallo a Pedrazzani (Sitav Rugby Lyons), al 82’ giallo a Capone (Sitav Rugby Lyons) Calciatori: Guillomot (Sitav Rugby Lyons) 3/5, Ormson (Mogliano Rugby 1969) 2/3 Note: Giornata tiepida e soleggiata, campo in perfette condizioni, spettatori circa 500 Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 , Mogliano Rugby 1969 1 Player of the Match: Luca Petillo (Sitav Rugby Lyons)