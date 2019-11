Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata di Coppa Italia e la quarta giornata della Serie A Maschile, in calendario sabato 16 e domenica 17 novembre. Questo il programma arbitrale per la Coppa Italia Coppa Italia – Girone A – III giornata – 16.11.2019 – ore 14 SItav Rugby Lyons v IM Exchange Viadana 1970 Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Giorgio Sgardiolo (Rovigo), AA2 Marco Panin (Rovigo) Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo) Coppa Italia – Girone B – III giornata – 16.11.2019 – ore 14.30 HBS Colorno v Toscana Aeroporti I Medicei Arb. Dante D’Elia (Bari) AA1 Lorenzo Imbriaco (Bologna), AA2 Mirco Sergi (Bologna) Quarto Uomo: Carmine Marrazzo (Modena) Coppa Italia – Girone C – III giornata – 16.11.2019 – ore 15 Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà Arb. Matteo Franco (Pordenone) AA1 Riccardo Bonato (Padova), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine) Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo) Questo il programma arbitrale della Serie A Maschile: Serie A Maschile Girone 1 – IV giornata – 17.11.2019 – Ore 14:30 VII Rugby Torino v Pro Recco Rugby

Arb. Vinci Filippo (Rovigo)

AA1 Boni (Torino); AA2 Luzza (Torino) Asd Rugby Milano v I Centurioni Rugby Lumezzane

Arb. Palombi Luigi (Perugia)

AA1 Iavarone (Perugia); AA2 Cennini (Perugia) Biella Rugby v Amatori Rugby Alghero

Arb. Russo Filippo (Treviso)

AA1 Ciaiolo (Torino); AA2 Barrafranca (Alessandria) Accademia Naz. I. Francescato v CUS Ad Maiora Rugby 1951

Arb. Angelucci Riccardo (Livorno)

AA1 Pretoriani (Milano); AA2 Pulpo (Brescia) CUS Genova v Rugby Parabiago

Arb. Frasson Alex (Treviso)

AA1 Franchini (Genova); AA2 Olivieri (Genova) Serie A Maschile Girone 2 – IV giornata – 17.11.2019 – Ore 14:30 Valsugana Rugby Padova v Rugby Udine Union FVG

Arb. Palladino Andrea (Torino)

AA1 Faggionato (Padova); AA2 Lazzarini (Rovigo) Dopla Rugby Casale v Rugby Paese

Arb. Arnone Fabio (Pisa)

AA1 Brescacin (Treviso); AA2 Vianello (Treviso) Borsari Rugby Badia v Valpolicella R. 1974

Arb. Rosella Franco (Roma)

AA1 Sacchetto (Rovigo); AA2 Rebuschi (Rovigo) Ruggers Tarvisium v Verona Rugby

Arb. Rizzo Elia (Ferrara)

AA1 Russo Filippo (Treviso); AA2 Brescacin (Treviso) Rangers Rugby Vicenza v Argos Rugby Petrarca

Arb. Bonato Riccardo (Rovigo)

AA1 Gajulete (Mantova); AA2 Legnaro (Rovigo) Serie A Maschile Girone 2 - IV giornata – 17.11.2019 – Ore 14:30 Romagna R.F.C. v Rugby Napoli Afragola

Arb. Spadoni Andrea (Padova)

AA1 Caprini (Pesaro); AA2 Gargamelli (Pesaro) Cavalieri Union Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Benvenuti Maria Beatrice (Roma)

AA1 Celli (Firenze); AA2 Crimi (Firenze) Unione Rugby Capitolina v Amatori Rugby Catania

Arb. Merli Dario (Jesi)

AA1 Bonacci (Roma); AA2 Paluzzi (Roma) Civitavecchia R. Centumcellae v Rugby Perugia

Arb. Nobile Antonino (Frosinone)

AA1 Culocchi (Roma); AA2 De Filippis (Roma) Pesaro Rugby v Rugby Noceto FC

Arb. Meo Edoardo (Roma)

AA1 Salvi (L’Aquila); AA2 Giurina (L’Aquila)