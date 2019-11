Roma – Un poker di quattro squadre formato da Calvisano, Fiamme Oro, Valorugby e Rovigo – in attesa del posticipo tra Mogliano e Petrarca in calendario domani alle 15 – comanda la classifica del Peroni TOP12 dopo cinque giornate di campionato. Vittoria senza troppe difficoltà per il Kawasaki Robot Calvisano che nel primo incontro di giornata – contro la Lazio alle 14 – batte i biancocelesti con un netto 40-10 con Samuela Vunisa, autore di tre mete, sugli scudi. Gara scoppiettante a Roma dove le Fiamme Oro riescono ad aggiudicarsi con il risultato di 31-27 una partita difficile che ha visto per lunghi tratti il Viadana in vantaggio con la meta last minute di D’Onofrio che ha messo il punto esclamativo sulla partita e sulla vittoria del XV allenato da Guidi. Chiuso ed equilibrato il derby veneto tra Rovigo e San Donà con gli ospiti che vengono superati nel finale dalla meta di Ferro che regala una vittoria importante ai padroni di casa. Fa la voce grossa anche il Valorugby che si aggiudica il derby emiliano contro i Lyons per 40-20 ipotecando la vittoria nella prima frazione di gioco e consolidando il risultato nella ripresa. A Colorno vittoria importante in chiave salvezza per i Medicei che espugnano l’HBS Stadium per 46-10, frutto di una grande prestazione di squadra. Domani alle 15 il Petrarca, in casa del Mogliano, proverà a riagguantare la vetta nel posticipo in programma alle 15 e che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sull’app della Federazione Italiana Rugby. Questi tutti i risultati della V giornata di campionato: Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927 40-10 (5-0)

HBS Rugby Colorno v Toscana Aeroporti I Medicei 10-46 (0-5)

Fiamme Oro Rugby v IM Exchange Viadana 1970 31-27 (5-1)

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 40-20 (5-0)

FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà 14-13 (4-1) Domani ore 15 – diretta su Facebook e app FIR Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca Questa la classifica dopo cinque giornate di campionato: Kawasaki Robot Calvisano, Fiamme Oro Rugby, Valorugby Emilia, FEMI-CZ Rovigo 21 punti; Argos Petrarca 19*; Mogliano Rugby 1969 15*; Lafert San Donà 11; Rugby Viadana 1970 7; Toscana Aeroporti I Medicei 6; Sitav Rugby Lyons 4; HBS Colorno 2; S.S. Lazio Rugby 1927 1 *una gara in meno Calvisano (BS), Patastadium, sabato 30 novembre 2019 - ore 14.00

Peroni TOP12, V giornata Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927 40-10 (19-10) Marcatori: p.t: 9’ m Vunisa tr Chiesa (7-0); 12’ cp Bonifazi(7-3); 20’ m Archetti tr. Chiesa (14-3); 25’ m Vunisa (19-3); 35’ m Ferrara tr Bonifazi(19-10); s.t. 47’ meta di punizione Kawasaki Robot Calvisano(26-10); 58’ m Semenzato tr Chiesa (33-10); 60’ m Vunisa tr Pescetto (40-10) Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Mori (58’ Regonaschi), De Santis, Mazza, Trulla; Chiesa (58’ Pescetto) (Cap), Semenzato (58’Casilio) ; Vunisa, Archetti ( 58’ Martani), Koffi; Van Vuren, Zanetti (60’ Venditti); Leso (58’ Gavrilita) , Morelli (58’ Antonini), Michelini ( 60’ Barducci).



All. Brunello S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi (58’ Sigillo); Vella, Coronel, McCann (cap), De Gaspari; Cantarutti (44’ Cozzi), Albanese (50’ Loro); Cacciagrano, Giancarlini, Ercolani; Lomidze ( 6’ Teresi), Milan; Garfagnoli (41’ Forgini), Corcos, Giusti (41’ Di Roberto). All. Montella Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Francesco Meschini (L’Aquila) Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Cartellini: al 73’ giallo a Venditti (Kawasaki Robot Calvisano) Calciatori: Chiesa (Kawasaki Robot Calvisano) 3/4, Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) 1/1), Bonifazi (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/2 Punti conquistati in classifica: Kawasaki Robot Calvisano 5; S.S. Lazio Rugby 1927 0 Player of the Match: Samuela Vunisa (Kawasaki Robot Calvisano) Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 30 novembre 2019, ore 15.00 Peroni TOP12, V giornata Fiamme Oro Rugby v IM Exchange Viadana 1970 31-27 (14-16) Marcatori: p.t. 4’ m. Bronzini (0-5), 19’ m. Ceballos (0-10), 25’ m. Guardiano tr Azzolini (7-10), 31’ cp Ceballos (7-13), 35’ m. Guardiano tr Azzolini (14-13), 40’+1’ cp Ceballos (14-16); s.t.: 48’ cp Azzolini (17-16), 51’ m. Marinaro tr Azzolini (24-16), 58’ cp Ceballos (24-19), 62’ m. Ciofani (24-24), 66’ cp Ceballos (24-27), 79’ m. D’Onofrio U. tr Azzolini (31-27) Fiamme Oro Rugby: Malo; Guardiano, Vaccari (71’ Gabbianelli), Forcucci, D’Onofrio G., Azzolini, Fusco (47’ Marinaro); Cornelli, Bianchi, De Marchi (65’ Faccenna); Stoian (55’ D’Onofrio U.), Fragnito; Nocera (63’ Vannozzi), Moriconi (54’ Kudin), Zago (cap.) (69’ Iovenitti) all. Guidi IM Exchange Viadana 1970: Apperley, Spinelli, Manganiello, Pavan (66’ Tizzi), Ciofani, Ceballos, Bronzini (cap.), Casado Sandri (33’-38’, 54’), Ghigo, Ferrarini, Mannucci, Bonfiglio, Brandolini (16’-33’ Mazibuko, 64’ Devodier), Ribaldi, Garziera (60’ Denti) all. Jimenez Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Vincenzo Schipani (Benevento), AA2 Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma) Cartellini: al 34’ giallo a Ciofani (IM Exchange Viadana 1970), al 48’ giallo a Ferrarini (IM Exchange Viadana 1970) Calciatori: Ceballos (IM Exchange Viadana 1970) 4/8, Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 5/5 Note: Giornata soleggiata. Osservato un minuto di silenzio contro la violenza sulle donne. Spettatori: 500 Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5; IM Exchange Viadana 1970 1 Player of the match: Ugo D’Onofrio (Fiamme Oro Rugby) Rovigo, Stadio Battaglini – sabato 30 novembre ore 15 Peroni TOP12, V giornata FEMI-CZ Rovigo vs Lafert San Donà 14-13 (7-3) Marcatori: p.t. 13’ m. Michelotto tr. Ambrosini (7-0), 16’ c.p. Lyle (7-3); s.t. 42’ c.p. Lyle (7-6), 67’ m. Bodgan tr. Lyle (7-13), 78’ m. Ferro tr. Odiete (14-13) FEMI-CZ Rovigo: Odiete, Mastandrea, Moscardi (57’ Modena), Angelini, Lisciani (5’ Barion, 14’ Lisciani), Ambrosini (41’ Barion), Citton (41’ Piva), Michelotto (60’ Mtyanda), Vian, Ruggeri (57’ Liut), Ferro (cap.), Canali, Pavesi (47’ D’Amico), Cadorini (47’ Nicotera), Pomaro (60’ Leiger) All. Casellato Lafert San Donà: Lyle (68’ Dell’Antonio); Reeves, Schiabel, Iovu, Bronzini, Katz, Petrozzi (77’ Francescato), Catelan, Derbyshire (cap), Carraretto (63’ Bacchin, 71’ Boscain); Mozzato, Ortega; Ros (40’ Chalonec), Meachen, Zanusso (40’ Ceccato). All. Green Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Ruggero Rho (Milano) Cartellini: al 76’ giallo a Steolo (Lafert San Donà) Calciatori: Ambrosini (FEMI-CZ Rovigo) 1/2, Odiete (FEMI-CZ Rovigo) 1/1 ; Lyle (Lafert San Donà) 3/3 Note: Circa 10° campo in buone condizioni. Presenti circa 1100 spettatori. Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 4 ; Lafert San Donà1 Player of the Match: Scott Lyle (Lafert San Donà) Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Sabato 30 novembre 2019 PERONI TOP12 – V giornata Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 40 – 20 (28-13) Marcatori: p.t. 2’ cp Guillomot (0-3), 10’ m. Vaeno tr Farolini (7-3), 14’ cp Guillomot (7-6), 19’ m. Luus tr Farolini (14-6), 24’ m. Bertaccini tr Farolini (21-6), 29’ m. Acosta tr Guillomot (21-13), 39’ m. Mordacci tr Farolini (28-13); s.t. 70’ m. Fusco tr Farolini (35-13), 74’ m. Costella (40-13), 78’ m. Masselli tr Guillomot (40-20). VALORUGBY EMILIA: Farolini; Vaeno, Majstorovic, Bertaccini, Costella (62’- 69’ Gatti); Rodriguez (72’ Paletta), Panunzi (41’ Fusco); Mordacci (52’ Amenta), Favaro (52’ Rimpelli), Ruffolo; Balsemin, Du Preez (52’ Messori); Chistolini (72’ Chistolini), Luus (69’ Gatti), Sanavia (52’ Quaranta). All. Manghi Sitav Rugby Lyons: Via G; Capone, Paz (73’ Via), Conti, Bruno; Guillomot, Fontana (73’ Subacchi); Parlatore (58’ Bottacci), Petillo, Bance (68’ Pedrazzani); Cemicetti (68’ Tedeschi), Masselli; Acosta (56’ Greco), Rollero (52’ Cocchiaio), Cafaro (65’ Acosta). All. Garcia Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Alfonso Pogipollini (Bologna) Cartellini: 17’ giallo a Petillo (Sitav Rugby Lyons), 58’ giallo a Luus (Valorugby Emilia) Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 5/6; Guillomot (Sitav Rugby Lyons) 4/4 Note: giornata uggiosa, con circa 5 gradi. Presenti circa 650 spettatori. Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 , Sitav Rugby Lyons 0 Player of the Match: Edoardo Ruffolo (Valorugby Emilia) Colorno, HBS Rugby Stadium - Sabato 30 Novembre 2019

Peroni TOP12, V Giornata di andata HBS Colorno v Toscana Aeroporti I Medicei 10-46 (10-20) Marcatori: p.t. 7’ m. Boccardo tr. Newton (0-7); 10’ m. Rodwell tr. Newton (0-14); 15’ cp. Newton (0-17); 20’ m. Raffaele tr. Mantelli (7-17); 27’ cp. Newton (7-20); 35’ cp. Mantelli (10-20) s.t. 58’ m. Rodwell tr. Newton (10-27); 62’ m. Mattoccia (10-32); 75’ m. Greef tr. Newton (10-39); 80’ m. Greef tr. Newton (10-46) HBS Colorno: Lucchin (66’ Ceresini); Chibalie (66’ Silva F.), Bettin, Afamasaga; Pasini; Mantelli, Raffaele; Halvorsen (76’ Borsi); Sarto (Cap.), Tuilagi (59’ Modoni); Da Lisca (59’ Ciotoli), Cicchinelli; Alvarado (66’ Fiume), Silva M. (54’ Baruffaldi), Gemma (70’ Singh)

All. Prestera Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Mattoccia, Menon (77’ Panetti), Rodwell, Biffi; Newton (77’ Bientinesi), Rorato (62’ Esteki); Greef; Boccardo, Venco (49’ Brancoli); Maran (Cap.), Chiappini (54’ Signore); Marin (49’ Battisti), Schiavon (49’ Broglia), De Marchi (49’ Zileri)

All. Presutti Arb. Emanuele Tomò (Roma) AA1 Andrea Spadoni (Padova); AA2 Matteo Locatelli (Bergamo) Quarto Uomo: Andrea Pretoriani (Milano) Cartellini: al 16’ giallo a De Marchi (Toscana Aeroporti I Medicei) Calciatori: Mantelli (HBS Colorno) 2/2; Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 7/9 Note: giornata nuvolosa con 8°. Campo in ottime condizioni. Presenti circa 250 spettatori. Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0; Toscana Aeroporti I Medicei 5 Player of the Match: Sebastian Rodwell (Toscana Aeroporti I Medicei)