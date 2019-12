Roma – Nella sesta giornata del Campionato Italiano di Serie A l’Accademia Nazionale Ivan Francescato conserva il primato nel Girone 1 dopo il netto successo per 50-0 contro il Cus Genova. Successo anche per la seconda in classifica, il Settimo Torino, che supera 52-26 i Centurioni Rugby. Pareggio 20-20 tra Biella e Cus Torino, mentre il Rugby Milano ha battuto 38-10 il Rugby Parabiago. Nell’anticipo del sabato sorride il Pro Recco che ha vinto 38-17 contro l’Amatori Alghero.

Nel Girone 2 continua il cammino del Verona che centra la sesta vittoria consecutiva battendo 22-3 il Rugby Paese. Successi interni anche per Valsugana e Tarvisium che battono rispettivamente 27-3 il Valpolicella e 36-10 l’Argos Petrarca. Unica vittoria in trasferta quella del Rugby Vicenza che espugna 31-10 il Rugby Udine. Pareggio per 18-18 nell’anticipo del sabato tra Casale e Badia.

Nel Girone 3 conserva la vetta il Toscana Aeroporti I Medicei che vince 24-9 a Perugia. Successi esterni anche per il Noceto per 37-34 a Civitavecchia e per il Catania per 19-14 in casa del Romagna. Vince anche il Rugby Napoli Afragola 33-17 contro il Pesaro e la Capitolina che si impone 23-12 in casa dei Cavalieri Rugby Union.

Nella sesta giornata della Serie A Femminile il Valsugana batte 36-7 le campionesse d’Italia in carica del Villorba salendo in vetta al Girone 1. Successi esterni per Capitolina e Red Panthers che si impongono rispettivamente 17-0 contro il Cus Torino e 20-15 contro il Cus Ferrara.

Nel Girone 2 vittorie interne per il Rugby Monza – capolista – e Cus Genova rispettivamente per 22-0 contro Parabiago e 24-5 contro Biella. Sorride in trasferta il Cus Milano che si impone 15-0 sul campo del Cus Pavia.

Nel Girone 4 vittoria in casa dei Puma Bisenzio per le Donne Etrusche per 27-0 che consolidano il primato. Successi interni per Montevirginio e Amatori Torre del Greco rispettivamente per 43-5 contro Frascati e 20-5 contro il Cus Pisa.

Nella quinta giornata del Girone 3 doppia vittoria esterna per il Rugby Riviera 1975 e per il Kawasaki Robot Calvisano rispettivamente contro Rugby Verona per 19-14 e 55-0 contro il Rugby Mutina.

