CHIRNOAGA E ANGELUCCI ARBITRI DELLE SEMIFINALI RITORNO DI COPPA ITALIA Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per gli incontri in programma nel week end del 14/15 dicembre. Il romano Gabriel Chirnoaga ed il livornese Federico Angelucci dirigeranno le semifinali di ritorno di Coppa Italia in programma allo Zaffanella di Viadana tra il XV di casa dell’IM Exchange ed i rosso-blu della Femi-CZ Rugby Rivigo ed a Roma presso la Caserma Gelsomini dove i cremisi delle Fiamme Oro riceverano la formazione veneta dell’Argos Petrarca. Di seguito il programma gare e relative designazioni arbitrali del prossimo fine settimana. COPPA ITALIA – SEMIFINALE RITORNO – 14.12.2019 – ORE 14.30 IM Exchange Viadana 1970 - Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Steafno Roscini (Milano)

Quarto uomo: Andrea Pretoriani (Milano) Fiamme Oro Rugby - Argos Petrarca Rugby, arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Leonardo Masini (Roma), AA2 Edaordo Meo (Roma)

Quarto uomo: Paolo Paluzzi (Roma) SERIE A MASCHILE Serie A Maschile Girone 1 – VII giornata – 15.12.2019 – Ore 14:30 Amatori Rugby Alghero v VII Rugby Torino

Arb. Rosella Franco (Roma)

AA1 Bertocchi (Cagliari); AA2 Floris (Cagliari) I Centurioni Rugby Lumezzane v Pro Recco Rugby

Arb. Favaro Alberto (Padova)

AA1 Sgura (Brescia); AA2 Pulpo (Brescia) CUS ad Maiora Rugby 1951 v Asd Rugby Milano

Arb. Bottino Manuel (Roma)

AA1 Smiraldi (Torino); AA2 Sibona (Torino) CUS Genova v Biella Rugby Club

Arb. Munarini Clara (Parma)

AA1 Franchini (Genova); AA2 Giovanelli (La Spezia) Rugby Parabiago v Accademia Naz. I. Francescato

Arb. Palladino Andrea (Torino)

AA1 Rho (Milano); AA2 Chiappa (Milano) Serie A Maschile Girone 2 – VII giornata – 15.12.2019 – Ore 14:30 Argos Rugby Petrarca v Valsugana Rugby Padova

Arb. D’Elia Dante (Taranto)

AA1 Brescacin (Treviso); AA2 Vianello (Treviso) Rugby Paese v Rugby Udine Union FVG

Arb. Arnone Fabio (Pisa)

AA1 Celli (Arezzo); AA2 Crimi (Lucca) Valpolicella R. 1974 v Verona Rugby

Arb. Vinci Filippo (Rovigo)

AA1 Rebuschi (Rovigo); AA2 Lazzarini (Rovigo) Rangers Rugby Vicenza v Dopla Rugby Casale

Arb. Odoardi Daniele (Pescara)

AA1 Cusano (Vicenza); AA2 Gajulete (Mantova) Serie A Maschile Girone 2 – VII giornata – 14.12.2019 – Ore 15:30 Borsari Rugby Badia v Ruggers Tarvisium

Arb. Nobile Antonino (Frosinone)

AA1 Vianello (Treviso); AA2 Garro (Treviso) Serie A Maschile Girone 3 – VII giornata – 15.12.2019 – Ore 14:30 Rugby Noceto FC v Romagna R.F.C.

Arb. Sgardiolo Giorgio (Rovigo)

AA1 Pretoriani (Milano); AA2 Di Fruscia (Milano) Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Napoli Afragola

Arb. Masini Leonardo (Roma)

AA1 Ruta (Perugia); AA2 Iavarone (Perugia) Amatori Rugby Catania v Rugby Perugia

Arb. Russo Filippo (Treviso)

AA1 Schilirò (Catania); AA2 Buscemi (Messina) Unione Rugby Capitolina v Civitavecchia Rugby Centumcellae

Arb. Spadoni Andrea (Padova)

AA1 Salvi (L’Aquila); AA2 Giurina (L’Aquila) Pesaro Rugby v Cavalieri Union Rugby

Arb. Pacifico Maria Giovanna (Benevento)

AA1 Capone (Pescara); AA2 Paolini (Pescara) SERIE A FEMMINILE Serie A Femminile Girone 1 – VIII giornata – 15.12.2019 – Ore 14:30 Benetton Rugby Treviso v Valsugana Rugby Padova

Arb. Paparo Maria Ausilia (Bologna)



Arredissima Villorba Rugby v CUS Ferrara Rugby

Arb. Catagini Anna (Vicenza) HBS Colorno v Itinera CUS Torino

Arb. Annoni Naima (Milano) Serie A Femminile Girone 2 – VIII giornata – 15.12.2019 – Ore 14:30 Chicken CUS Pavia v Biella Rugby

Arb. Smussi Beatrice (Brescia)



Le Mastine Rugby Parabiago v Cus Milano Rugby Asd

Arb. Torra Alice (Milano) Lions Tortona Rugby v Rugby Monza 1949

Arb. Perata Chiara (Savona) Serie A Femminile Girone 4 – VIII giornata – 15.12.2019 – Ore 14:30 CUS Pisa v Rugby Frascati Union

Arb. Ciacchini Giulio (Firenze)



Donne Etrusche Rugby v Montevirginio Mini Rugby

Arb. Marinai Gabriele (Livorno) Rugby Belve Neroverdi v I Puma Bisenzio Rugby

Arb. Leo Fabio (Roma) CLICCA QUI PER LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DEL CAMPIONATO DI SERIE B CLICCA QUI PER LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DEL CAMPIONATO DI SERIE 1 GIRONE 1