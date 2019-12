Il verona Rugby Academy, con il patrocinio della Didattica FIR, organizza un corso di aggiornamento allenatori valevole il Livello 2 “adolescenti” Il corso si terrà il giorno lunedi 6 gennaio 2020 a Verona presso il Payanini Centre.

Relatore del Corso sarà il tecnico Neozelandese Aaron Good, Assistant coach N.Z. U20, che assieme a Matteo Mazzantini e Maurizio Krsul del Comitato Regionale Veneto faranno un workshop con tema: “'Skills - lo sviluppo, implementazione e progressione a lungo termine.'



Il corso si svolgerà, al termine del Trofeo dei Dogi CRV U16 e U18 ed avràun costo di Euro 80..



Programma 6 Gennaio 2020

16.30 Arrivo e registrazione

17.00 Presentazione in aula con domande e risposte

18.10 Pratica in campo

19.00 ) INFO ISCRIZIONI: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Tel. +39 0458536211 Cell. +39 3474392377

E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Web: www.veronarugby.it Succ. >