Biella - È iniziato a Biella il raduno della Selezione Italiana Under 20 che sotto la guida del tecnico Fabio Roselli e del suo assistant Andrea Moretti, ha effettuato la prima sessione di allenamento presso la struttura messa a disposizione dal Biella Rugby Club. Prima della partenza di domani per Grenoble - dove è in programma sabato prossimo (ore 15.00) il confronto con gli Espoirs del club locale - la comitiva azzurra sarà ospite della Club House gialloverde assieme agli atleti di BRC Asad, squadra creata in collaborazione con ASAD associazione biellese che da anni offre a bambini ed adulti la possibilità di integrazione e l’acquisizione del benessere psico-fisico attraverso la pratica sportiva e ludica. Fu proprio Biella ad ospitare nel 2017 i Giochi Nazionali Estivi organizzati da Special Olympics, manifestazione in cui fu introdotta per la prima volta la disciplina del rugby. Vittorio Musso, presidente di Biella Rugby Club ha dischiarato: “Riteniamo che la passione per il rugby coinvolga necessariamente le nostre Nazionali. In proposito, abbiamo pensato di far vivere l’emozione di incontrare gli Azzurrini, come già abbiamo fatto negli anni passati coinvolgendo altre nostre squadre, ai nostri ragazzi dell’Asad che non avevano ancora avuto l’opportunità di incontrare i ragazzi della Nazionale. La condivisione del pranzo prima della partenza, sarà il modo migliore per legare i ragazzi Asad ancora di più al nostro sport che non è solo speciale, ma è uno sport che crea legami tra le squadre che si trovano tra loro: favorisce le relazioni, stimola i sentimenti e unisce. Questo è il messaggio che vogliamo dare, insieme ai ragazzi della Selezione Nazionale Under 20”. Di seguito i ventiquattro atleti presenti a Biella. Manfredi ALBANESE GINAMMI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Filippo ALONGI (MOGLIANO RUGBY 1969)

Luca ANDREANI (RUGBY BASSA BRESCIANA LENO)

Giulio BERTACCINI (VALORUGBY EMILIA)

Luca BORIN LUC (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Lorenzo CANNONE (FLORENTIA RUGBY)

Edward COCKMAN (ROSSLYN PARK RFC, Inghilterra)

Pietro CUCINOTTA (FIAMME ORO ROMA)

Matteo DRUDI (FRASCATI RUGBY CLUB 2015)

Riccardo FAVRETTO (MOGLIANO RUGBY 1969)

Mattia FERRARIN (RUGBY UDINE UNION F.V.G.)

Paolo GARBISI (ARGOS RUGBY PETRARCA)

Ratko JELIC (MOBILITY PRO PESARO RUGBY)

Cristian LAI (7 FRADIS RUGBY CLUB)

Gianmarco LUCCHESI (LIONS AMARANTO)

Edoardo MASTANDREA (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Angelo MAURIZI (POL.L'AQUILA RUGBY)

Lorenzo MICHELINI (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)

Federico MORI (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)

Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Ion NECULAI (CAVALIERI UNION R. PRATO SESTO)

Jacopo TRULLA (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)

Andrea ZAMBONIN (RANGERS RUGBY VICENZA)

Manuel ZULIANI (RUGBY PAESE)