Roma – Mantiene saldo nelle proprie mani il primato nel Girone 1 del Campionato Italiano di Serie A l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che nella settima giornata espugna con il punteggio di 35-33 il campo del Parabiago in una gara ricca di emozioni. Al secondo posto il Settimo Torino – distante tre lunghezze – si impone 26-0 ad Alghero. Successi in trasferta anche per Biella e Pro Recco che battono rispettivamente 16-7 il Cus Genova e 29-20 I Centurioni Rugby. Sorride il Cus Torino che supera 13-9 il Rugby Milano.

Nel Girone 2 la capolista Verona vince 38-16 in casa del Valpolicella. Punteggio positivo in trasferta anche per il Rugby Udine che si impone 13-11 in casa del Rugby Paese, mentre i Rangers Vicenza in casa battono 37-27 il Rugby Casale. Pareggio 20-20 tra Petrarca e Valsugana, mentre a causa delle avverse condizioni climatiche è stato rinviato l’anticipo del sabato tra Badia e Ruggers Tarvisium.

Nel Girone 3 due squadre al comando a quota 29 punti: il Rugby Noceto – che batte 38-5 il Romagna RFC – e il Toscana Aeroporti I Medicei che vince 18-12 contro il Rugby Napoli Afragola. Sale al terzo posto l’Unione Rugby Capitolina che supera 59-17 il Civitavecchia. Successi interni anche per Pesaro e Catania che battono rispettivamente 26-17 i Cavalieri e 46-14 il Rugby Perugia.

Nell’ottava giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile il Valsugana mantiene il primato nel Girone 1 conquistando la settima vittoria consecutiva superando per 102-0 le Red Panthers in trasferta. Successi interni per le campionesse d’Italia in carica del Villorba contro il Cus Ferrara – per 71-0 – e per l’HBS Colorno che supera 42-5 il Cus Torino.

Nel Girone 2 il Rugby Monza fa la voce grossa in trasferta vincendo 90-0 in casa del Lions Tortona. Successo lontano dalle mura amiche anche per il Cus Milano che batte le Mastine Parapiago 39-10 a domicilio. Sorride il Chicken Cus Pavia che vince 70-5 contro il Rugby Biella.

Nel Girone 3 le Donne Etrusche conservano il primato battendo 45-0 in casa il Montevirginio. Ad un punto di distanza troviamo le Belve Neroverdi che superano 50-0 le Puma Bisenzio. Sorride anche il Cus Pisa che batte 33-7 il Rugby Frascati Union.

