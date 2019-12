Roma – Un week televisivo intenso quello si apre questa sera con la diretta dallo Zaffanella di Viadana per il match che darà il via al sesto turno del Peroni Top12 tra i padroni di casa dell’IM Exchange che riceveranno gli emiliani dell'HBS Rugby Colorno. Incontro che sarà possibile seguire live a partire dalle 19.30 sul canale Facebook della FIR e sull’APP federale, così come tutti gli incontri del massimo campionato italiano in calendario tra sabato e domenica. Esaurita la finestra dedicata alle Coppe Europee, Zebre Rugby e Benetton Rugby torneranno in campo domani per il derby italiano di Guinness PRO 14, in programma allo Stadio Lanfranchi di Parma, in diretta su DAZN a partire dalle 16.00. Peroni TOP12 – VI giornata - diretta Facebook.com/Federugby Venerdì 20 dicembre - ore 19.30

IM Exchange Viadana v HBS Colorno Sabato 21 dicembre – ore 14.00

Mogliano Rugby v Valorugby Emilia Sabato 21 dicembre – ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma

Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-CZ Rovigo Domenica 22 dicembre – ore 14.00

Sitav Lyons v Kawasaki Robot Calvisano Domenica 22 dicembre – ore 15.00

Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà Guinness PRO 14 – VIII turno – diretta DAZN



Sabato 21 dicembre, ore 16.00

Zebre Rugby Club - Benetton Rugby