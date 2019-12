Roma – Fine settimana lungo per il Peroni TOP12, che per la sesta giornata va ad abbracciare l’intero weekend con una serie di incontri in grado di definire in modo chiaro le gerarchie del massimo campionato nazionale 19/20 che, dopo i primi quattrocento minuti, vede quattro squadre insieme al comando. Come sempre, tutti gli incontri saranno visibili in diretta, gratuitamente e in chiaro, su Facebook.com/federugby e sull’applicazione ufficiale di FIR. A dar fuoco alle polveri venerdì sera alle 19.30 l’inedita sfida tra IM Exchange Viadana e la matricola HBS Colorno, ottanta minuti in cui gli uomini di Jimenez cercheranno il successo per allungare le distanze con la zona salvezza da cui proprio i provinciali parmensi della coppia Prestera/De Marigny cercano di allontanarsi. Il match-clou della sesta d’andata è, con ogni probabilità quello di sabato alle 14 al “Quaggia” tra il Mogliano di Salvatore Costanzo e il ValoRugby Emilia di Roberto Manghi: i Diavoli emiliani mirano a confermare la vetta della classifica, magari allungando sulle dirette concorrenti, mentre Mogliano, staccato di due lunghezze dalla zona play-off, punta al ricongiungimento dopo un inizio di stagione comunque brillante. Scontro d’alta classifica alle 15 di sabato tra Argos Petrarca Padova e Fiamme Oro Rugby, reduci dalla doppia sfida di Coppa Italia dominata dai veneti che, con vittorie sia in casa che a Roma, hanno raggiunto la Finale eliminando i poliziotti di coach Guidi, che però li precedono in campionato. Alla stessa ora la Femi-CZ Rovigo, nel gruppo di testa con Valorugby, Calvisano e Fiamme Oro, fa visita ai Toscana Aeroporti I Medicei. I Bersaglieri di Umberto Casellato sono l’unica formazione imbattuta di questo primo scorcio di stagione, mentre i fiorentini di coach Presutti sono reduci da una vittoria su Colorno prima della sosta che ha consentito loro di rialzarsi dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese. Doppio posticipo domenicale con, alle 14, la gara del “Beltrametti” tra i Sitav Lyons di Piacenza, terzultimi, ospitano i Campioni d’Italia in carica del Kawasaki Robot Calvisano mentre alle 15 la Lazio, fanalino di coda, ospita il Lafert San Donà, che orbita a centro classifica con un buon margine sulle zone più calde della graduatoria. Peroni TOP12 – VI giornata

20.12.19 – ore 19.30

IM Exchange Viadana v HBS Colorno

21.12.19 – ore 14.00

Mogliano Rugby v Valorugby Emilia

ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma

Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-CZ Rovigo

22.12.19 – ore 14.00

Sitav Lyons v Kawasaki Robot Calvisano

ore 15.00

Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà Classifica: ValoRugby Emilia, Kawasaki Robot Calvisano, Fiamme Oro Rugby e Femi-CZ Rovigo punti 21; Argos Petrarca Padova e Mogliano Rugby 19; Lafert San Donà 11; IM Exchange Viadana 7; Toscana Aeroporti I Medicei 6; Sitav Rugby Lyons 4; HBS Colorno 2; Lazio Rugby 1927 1. ULTIME DALLE SEDI

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – venerdì 20 dicembre, ore 19.30

Peroni TOP12, VI giornata – diretta Facebook.com/Federugby

IM Exchange Viadana v HBS Colorno

IM Exchange Viadana: Apperley, Spinelli, Manganiello, Pavan, Ciofani, Ceballos, Bronzini ©, Casado Sandri, Ghigo, Ferrarini, Bonfiglio, Mannucci, Brandolini, Ribaldi, Denti Ant.

a disposizione: Garziera, Breglia, Mazibuko, Devodier, Grassi, Gregorio, Tizzi, Denti And.

all. Jimenez

HBS Colorno: Van Tonder; Chibalie, Bettin, Afamasaga; Scalvi; Mantelli, Raffaele; Halvorsen; Modoni, Ciotoli; Sarto (Cap.), Cicchinelli; Alvarado, Silva M., Gemma

a disposizione: Singh, Baruffaldi, Fiume; Da Lisca, Borsi; Pasini; Ceresini; Silva F.

all. Prestera/De Marigny

arb. Piardi (Brescia)

assistenti: Bottino (Roma), Roscini (Milano)

Quarto uomo: Pretoriani (Milano) Mogliano Veneto, Stadio “Maurilio Quaggia” – sabato 21 dicembre, ore 14.00

Peroni TOP12, VI giornata - diretta Facebook.com/Federugby

Mogliano Rugby v Valorugby Emilia

Mogliano Rugby: Abanga; Dal Zilio, Scagnolari, Pratichetti, Guarducci (Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Baldino, Finotto; Delorenzi, Caila; Michelini, Ferraro, Michielotto

a disposizione: Bonanni, Betti, Ceccato, Favretto, Bocchi, Gubana, Da Re, Cerioni

all. Costanzo

Valorugby Emilia: Farolini; Costella, Majstorovic, Bertaccini, Vaeno; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Favaro, Mordacci (cap); Ruffolo, Balsemin; Chistolini, Luus, Quaranta

a disposizione: Gatti, Sanavia, Romano, Du Preez, Rimpelli, Bonavolontà, Paletta, Fusco

all. Manghi

arb. Tomò (Roma)

assistenti: Boraso (Rovigo), Munarini (Parma)

Quarto uomo: Brescacin (Treviso) Padova, Argos Arena – sabato 21 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP12, VI giornata - diretta Facebook.com/Federugby

Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma

Argos Petrarca Padova: Fadalti; Coppo, Riera, Faiva, Leaupepe; Garbisi, Chillon; Grigolon, Trotta (cap.), Conforti; Gerosa, Michieletto; Swanepoel, Cugini, Franceschetto

a disposizione: Rizzo, Carnio, Mancini Parri, Manni, Nostran, Navarra, Zini, Broggin

all. Marcato

Fiamme Oro Rugby: Malo; Forcucci, Vaccari, Gabbianelli, D’Onofrio G.; Azzolini, Marinaro; Cornelli, Cristiano (cap.), De Marchi; D'Onofrio U., Fragnito; Nocera, Kudin, Iovenitti

a disposizione: Moriconi, Zago, Iacob, Stoian, Chianucci, Parisotto, Fusco, Quartaroli

arb. Liperini (Livorno)

assistenti: Vedovelli (Sondrio), Boaretto (Rovigo)

Quarto uomo: Cusano (Vicenza) Firenze, Stadio “Mario Lodigiani” – sabato 21 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP12, VI giornata - diretta Facebook.com/Federugby

Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-CZ Rovigo

Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Biffi, Menon, Rodwell, Mattoccia; Newton, Rorato; Greeff, Venco, Boccardo; Maran (cap.), Chiappini ; Marin, Schiavon, De Marchi.

a disposizione: Zileri, Broglia, Battisti, Signore, Brancoli, Esteki, Panetti A., Bientinesi

All. Presutti

Femi-CZ Rovigo: Odiete; Mastandrea, Antl, Angelini, Cioffi; Menniti-Ippolito, Visentin; Vian, Lubian, Ruggeri; Canali, Ferro (cap.); Pavesi, Cadorini, Rossi

a disposizione: Nicotera, Pomaro, D’Amico, Mantovani, Liut, Michelotto, Piva, Bacchetti

all. Casellato

arb. Schipani (Benevento)

assistenti: Chirnoaga (Roma), Imbriaco (Bologna)

Quarto uomo: Ciacchini (Firenze) Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – domenica 22 dicembre, ore 14.00

Peroni TOP12, VI giornata - diretta Facebook.com/Federugby

Sitav Lyons v Kawasaki Robot Calvisano

Sitav Lyons Piacenza: aggiornamenti su federugby.it

all. Garcia

Kawasaki Robot Calvisano: aggiornamenti su federugby.it

all. Brunello

arb. Bottino (Roma)

assistenti: Vedovelli (Sondrio), Rizzo (Ferrara)

Quarto uomo: Pretoriani (Milano) Roma, CPO “Giulio Onesti” – domenica 22 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP12, VI giornata - diretta Facebook.com/Federugby

Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà

Lazio Rugby 1927: aggiornamenti su federugby.it

all. Montella

Lafert San Donà: aggiornamenti su federugby.it

all. Green

arb. Gnecchi (Brescia)

assistenti: Angelucci (Livorno), Rosella (Roma)

Quarto uomo: Fagiolo (Roma)