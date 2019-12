Viadana – Prima, importantissima, vittoria stagionale nel Peroni TOP12 per l’HBS Colorno che nell’anticipo della sesta giornata di campionato espugna lo stadio Zaffanella battendo 23-22 in rimonta l’IM Exchange Viadana 1970. Partita sbloccata al 6’ da un calcio piazzato di Mantelli che porta momentaneamente gli ospiti in vantaggio. I padroni di casa ribaltano il passivo in cinque minuti tra il 12’ e il 17’ con due mete. Mantelli accorcia nuovamente le distanze pochi istanti dopo, ma al 24’ Ceballos trova la meta che vale il 17-6 all’intervallo. L’inizio della ripresa ricalca il finale della prima frazione di gioco con la squadra di Jimenez che trova la quarta meta con Ciofani dopo solo un minuto di gioco. Gli emiliani non demordono e sfruttano la momentanea superiorità numerica – maturata in seguito ad un giallo rimediato da Brandolini – riportandosi in corsa con la meta tecnica al 47’. La pressione del XV di Prestera viene premiata nella seconda parte della ripresa con la meta di Afamasaga e il calcio piazzato di Ceresini al 66’ che chiude il match sul 22-23 e che regala a Colorno una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Questo il programma completo della sesta giornata di campionato che sarà trasmessa in diretta sull’account Facebook e sull’app ufficiale della FIR: 20.12.19 – ore 19.30

IM Exchange Viadana v HBS Colorno 22-23 (2-4) 21.12.19 – ore 14.00

Mogliano Rugby v Valorugby Emilia

ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma

Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-CZ Rovigo

22.12.19 – ore 14.00

Sitav Lyons v Kawasaki Robot Calvisano

ore 15.00

Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà La classifica del campionato: Valorugby Emilia, Kawasaki Robot Calvisano, Fiamme Oro Rugby, FEMI-CZ Rovigo 21 punti; Argos Petrarca, Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 11; IM Exchange Viadana 1970 9*; Toscana Aeroporti I Medicei, HBS Colorno* 6; Sitav Rugby Lyons 4; S.S. Lazio Rugby 1927 1 *una partita in più Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Venerdì 20 dicembre 2019 TOP12, VI giornata IM Exchange Viadana 1970 v HBS Rugby Colorno 22-23 (17-6) Marcatori: p.t. 6’ cp. Mantelli (0-3), 12’ m. Spinelli (5-3), 17’ m. tecnica (12-3), 22’ cp. Mantelli (12-6), 24’ m. Ceballos (17-6); s.t. 41’ m. Ciofani (22-6), 47’ m. tecnica (22-13), 61’ m. Afamasaga tr. Ceresini (22-20), 66’ cp. Ceresini (22-23) IM Exchange Viadana 1970: Apperley; Spinelli, Manganiello, Pavan (66’ Abou), Ciofani; Ceballos, Bronzini (cap.), Casado Sandri, Ghigo, Ferrarini (74’ Denti And.), Bonfiglio (66’ Grassi), Mannucci (60’ Devodier), Brandolini (57’ Mazibuko), Ribaldi (74’ Breglia), Denti Ant. (57’ Garziera) All. Jimenez HBS Rugby Colorno: Van Tonder; Chibalie, Bettin, Afamasaga, Scalvi (41’ Pasini); Mantelli (55’ Ceresini), Raffaele; Halvorsen, Modoni (56’ Da Lisca), Ciotoli; Sarto (cap.), Cicchinelli; Sito Alvarado, Silva (54’ Singh), Gemma (54’ Baruffaldi). All. Prestera Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1: Manuel Bottino (Roma), AA2: Stefano Roscini (Milano) Quarto Uomo: Andrea Pretoriani (Milano) Cartellini: al 18’ giallo a Silva (HBS Rugby Colorno), al 47’ giallo a Brandolini (IM Exchange Viadana 1970) Calciatori: Ceballos (IM Exchange Viadana 1970) 0/3, Mantelli (HBS Rugby Colorno) 2/3, Ceresini (HBS Rugby Colorno) 2/2 Note: serata fredda, terreno scivoloso. Presenti 1300 spettatori. Punti conquistati in classifica: IM Exchange Viadana 1970 2; HBS Rugby Colorno 4 Man of the Match: Jaco Van Tonder (HBS Rugby Colorno)