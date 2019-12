Roma – Due vittorie in trasferta e una interna nelle tre partite odierne della sesta giornata del Peroni TOP12 che portano momentaneamente in testa il duo formato da Valorugby e Rovigo che – in attesa del posticipo del Calvisano – comandano la classifica a quota 26 punti. A Mogliano nel primo match del sabato il Valorugby si impone con un netto 36-0 in una partita molto dura e piena di cartellini gialli (quattro, due per parte). Gli ospiti mettono nella propria direzione il risultato già al termine del primo tempo con il parziale di 0-24 che, con le mete di Fusco e Vaeno, si sposta sul finale di 0-36. Perdono partita e primato le Fiamme Oro che a Padova vengono superate 24-0 dal Petrarca. La squadra di coach Marcato mette in archivio il risultato nel primo tempo gestendo il vantaggio accumulato nella ripresa non riuscendo a trovare la meta del bonus offensivo. A Firenze Rovigo riesce a espugnare il campo dei Medicei in un match chiuso che si vivacizza tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa con il giallo rimediato da De Marchi che viene sfruttato dagli ospiti che ribaltano prima il passivo iniziale e – una volta passati in vantaggio – impongono il proprio gioco trovando il bonus nei minuti finali vincendo 24-3. Nella giornata di domani sono in programma SItav Ruby Lyons-Kawasaki Robot Calvisano e S.S. Lazio Rugby 1927-Lafert San Donà che chiuderanno il sesto turno di campionato: 20.12.19 – ore 19.30

Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà La classifica del campionato: Valorugby, FEMI-CZ Rovigo 26; Argos Petrarca 23; Kawasaki Robot Calvisano*, Fiamme Oro Rugby 21; Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà*11; IM Exchange Viadana 1970 9; Toscana Aeroporti I Medicei 6; HBS Colorno 6; Sitav Rugby Lyons*4; S.S. Lazio Rugby 1927*1 *una partita in meno Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” - sabato 21 dicembre 2019 Peroni TOP12, VI giornata Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia 0 – 36 (0-24) Marcatori: p.t. 6' Cp. Farolini 0-3; 10' m. Bertaccini, tr. Farolini (0-10); 24' m. Luus, tr. Farolini (0-17); 37' m. Favaro, tr. Farolini (0-24); s.t. 67' m. Fusco, tr. Farolini (0-31); 80' m. Vaeno (0-36) Mogliano Rugby 1969: Abanga (60' Da Re); Dal Zilio (34'- 41' Betti; 60'-72' Michelini), Scagnolari (49' Cerioni), Pratichetti, Guarducci (Cap.); Ormson, Crosato (54' Gubana); Tuilagi (62' Favretto), Baldino, Finotto; Delorenzi, Caila (55' Bocchi); Michelini (57' Ceccato), Ferraro (54' Bonanni), Michielotto (40' Betti) all.: Costanzo Valorugby Emilia: Farolini; Vaeno, Majstorovic, Bertaccini (45' Du Preez), Paletta (22'-32' Randisi); Rodriguez, Panunzi (43' Fusco); Amenta, Favaro (52' Costella), Ruffolo; Mordacci (52' Rimpelli), Balsemin (68' Dell'Acqua); Chistolini (Cap.) (68' Randisi), Luus (68' Gatti), Quaranta (40' Sanavia) all: Manghi Arb. Tomò (Roma) AA1 Boraso (Rovigo); AA2 Munarini (Parma) Quarto Uomo: Brescacin (Treviso) Cartellini: al 19’ giallo a Chistolini (Valorugby); al 30' giallo a Michielotto (Mogliano Rugby); al 41' giallo a Favaro (Valorugby); al 58' giallo a Ceccato (Mogliano Rugby); Calciatori: Ormson 0/1 (Mogliano Rugby 1969); Farolini 5/6 (Valorugby Emilia) Note: Pomeriggio coperto, leggera pioggerellina a tratti, terreno di gioco molto appesantito dalla pioggia, circa 400 spettatori. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 0; Valorugby Emilia 5 Player of the match: Farolini (Valorugby Emilia) Padova, Argos Arena– Sabato 21 dicembre 2019 Peroni Top 12, VI giornata Argos Petrarca v Fiamme Oro Roma 24-0 (24-0) Marcatori: p.t. 6’ meta tecnica Argos (7-0), 19’ m. Fadalti, tr Garbisi (14-0), 35’ m. Riera, tr Garbisi (21-0), 41’ cp Garbisi (24-0) . Argos Petrarca: Fadalti; Leaupepe, Riera (72’ Broggin), Faiva, Coppo (72’ Navarra); Garbisi (76’ Zini), Chillon; Grigolon (50’ Nostran), Trotta (Cap.), Conforti; Gerosa, Michieletto (64’ Manni); Swanepoel (64’ Mancini Parri), Cugini (47’ Carnio), Franceschetto (47’ Rizzo). All. Marcato Fiamme Oro: Malo; Forcucci, Vaccari (53’ Quartaroli), Gabbianelli, D’Onofrio G.; Azzolini, Marinaro (50’ Parisotto); Cornelli, Cristiano (Cap.), De Marchi (63’ Chianucci); D’Onofrio U., Fragnito (temporaneo 19’- 21’ Stoian, 41’ definitivo Stoian); Nocera (59’ Iacob), Kudin, Iovenitti (53’ Zago). N.e. Fusco All. Guidi Arb. Matteo Liperini (Livorno). AA1 Vedovili (Sondrio), AA2 Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Cusano (Vicenza) Calciatori: Garbisi (Argos Petrarca) 3/3 Note: giornata soleggiata, campo pesante, 600 spettatori circa Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca 4, Fiamme Oro Rugby 0 Player of the Match: Riera (Argos Petrarca) Firenze, Stadio “Mario Lodigiani” – sabato 21 dicembre 2019 Peroni TOP12, VI giornata Toscana Aeroporti I Medicei v FEMI-CZ Rovigo 3-24 (3-5) Marcatori: p.t. 9’ cp Newton (3-0); 40’ m Vian (3-5); s.t. 45’ m Cioffi (3-10); 51’ m Odiete tr. Menniti Ippolito (3-17); 71’ m Nicotera tr Menniti Ippolito (3-24); Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Biffi, Menon (78’ Panetti A.), Rodwell, Mattoccia (38’- 48’ Zileri); Newton, Rorato (58’Esteki); Greeff, Boccardo, Brancoli (58’ Venco); Maran (cap.), Chiappini (64’ Signore); Marín Alarcón (41’ Battisti), Schiavon (41’ Broglia), De Marchi (58’ Zileri). All. Presutti, Basson FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Mastandrea, Antl, Angelini, Cioffi; Menniti-Ippolito, Visentin (41’ Piva); Vian, Lubian, Ruggeri (63’ Liut); Canali, Ferro (cap.) n(75’ Michelotto); Pavesi (41’ D’Amico), Cadorini (41’ Nicotera), Rossi (41’ Pomaro, 58’ Rossi, 68’ Pomaro) All. Casellato Arb. Schipani (Benevento) AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Imbriaco (Bologna) Quarto uomo: Ciacchini (Firenze) Cartellini: al 38’ giallo a De Marchi (Toscana Aeroporti I Medicei) Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/1; Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) 2/4;

Note: pomeriggio variabile, circa 16°. Campo in discrete condizioni. Spettatori circa 700. Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 0; FEMI-CZ Rovigo 5; Peroni Player of the Match: Matteo Ferro (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta)