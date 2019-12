Roma – Torna in vetta il Kawasaki Robot Calvisano che, nel primo posticipo della sesta giornata del Peroni TOP12, batte in rimonta 31-29 i Lyons. Nella seconda ed ultima gara di giornata la Lazio centra la prima vittoria stagionale battendo 16-6 il Lafert San Donà e accorciando le distanze dalla zona salvezza. Gara vivace e piena di colpi di scena a Piacenza con continui capovolgimenti di fronte. Sblocca il match Izekor al 7’ con Rollero che pareggia i conti al 14’. Al minuto 25’ ancora Izekor porta avanti i padroni di casa prima dei tre calci piazzati messi a segno da Guillomot che, con la meta di Stewart trasformata dallo stesso mediano di apertura degli emiliani, vale il 23-14 all’intervallo. Panceyra Garrido nella ripresa accorcia le distanze al 63’ con una meta trasformata da Casilio ma pochi istanti dopo altri due calci piazzati di Guillomot riportano i piacentini sul 29-21. Nei minuti finali la meta di Mori – trasformata da Casilio – e il calcio piazzato dello stesso mediano di mischia dei gialloneri regalano vittoria e primato agli ospiti che si impongono 31-29. A Roma gara chiusa che viene sbloccata dagli ospiti con un calcio piazzato di Katz al 28’ con il parziale che viene immediatamente ribaltato dai padroni di casa con le mete di De Gaspari e Bonifazi. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica dal 55’ per il rosso rimediato da Teresi, la Lazio riesce a difendere il vantaggio portando a casa un risultato fondamentale in chiave salvezza. Questi tutti i risultati della sesta giornata di campionato: 20.12.19 – ore 19.30

IM Exchange Viadana v HBS Colorno 22-23 (2-4) 21.12.19 – ore 14.00

Mogliano Rugby v Valorugby Emilia 0-36 (0-5)

ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma 24-0 (4-0)

Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-CZ Rovigo 3-24 (0-5)

22.12.19 – ore 14.00

Sitav Lyons v Kawasaki Robot Calvisano 29-31 (1-5)

ore 15.00

Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà 16-6 (4-0) La classifica del campionato: Valorugby, FEMI-CZ Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano 26; Argos Petrarca 23; Fiamme Oro Rugby 21; Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 11; IM Exchange Viadana 1970 9; Toscana Aeroporti I Medicei 6; HBS Colorno 6; Sitav Rugby Lyons, S.S. Lazio Rugby 1927 5 Questo il prossimo turno, in calendario nel weekend 28/29 dicembre: Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 HBS Colorno v S.S. Lazio Rugby 1927 Valorugby Emilia v Argos Petrarca Rugby Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons FEMI-CZ Rovigo v IM Exchange Viadana 1970 Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – domenica 22 dicembre 2019



Peroni TOP12, VI Giornata Sitav Rugby Lyons v Kawasaki Robot Calvisano 29-31 (23-14) Marcatori: p.t. 7’ m Izekor tr Casilio (0-7), 14’ m Rollero tr Guillomot (7-7), 25’ m Izekor tr Casilio (7-14), 28’ cp Guillomot (10-14), 36’ cp Guillomot (13-14), 40’ cp Guillomot (16-14), 43’ m Stewart tr Guillomot (23-14); s.t. 63’ m Panceyra Garrido tr Casilio (23-21), 66’ c Guillomot (26-21), 72’ cp Guillomot (29-21), 75’ mt Mori tr Casilio (29-28), 80’ cp Casilio (29-31)

Sitav Rugby Lyons: Via G; Capone, Paz, Subacchi (16’ Conti), Bruno (cap); Guillomot, Fontana; Bottacci (67’ Bance), Petillo (32’ Bance), Cissè; Masselli, Cemicetti (69’ Tedeschi); Stewart (72’ Rapone), Rollero (48’ Cocchiaro), Acosta (60’ Cafaro). A Disp: Pedrazzani, Via A All. Baracchi Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Balocchi, Mori, Mazza (48’ Panceyra Garrido), Trulla (72’ De Santis); Chiesa (56’ Consoli), Casilio; Koffi, Martani, Izekor (76’ Casolari); Van Vuren, Wessels; Leso (70’ , Luccardi (67’ Morelli), Barducci. A disp: Venditti, Michelini, Gavrilita All. Brunello



Arb.: Manuel Bottino (Roma) AA1 Federico Vedovelli (Sondrio) AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Cartellini: al 40’ giallo a Van Zyl (Kawasaki Robot Calvisano) Calciatori: Guillomot (Sitav Rugby Lyons) 7/9, Casilio (Kawasaki Robot Calvisano) 5/5 Note: Giornata fredda e soleggiata, campo in perfette condizioni, spettatori presenti circa 650 Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 1 , Kawasaki Robot Calvisano 5 Player of the Match: Alessandro Izekor (Kawasaki Robot Calvisano) Roma, “CPO Giulio Onesti” – Domenica 22 Dicembre 2019

PeroniTOP12, VI giornata S.S. Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà 16-6 (13-3)

Marcatori: p.t. 28’ cp Katz (0-3), 34’ m. De Gaspari (5-3), 37’ m. Bonifazi (10-3), 40’ cp Bonifazi (13-3) s.t. 47’ cp Katz (13-6), 61’ cp Bonifazi (16-6) S.S Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Vella (40’ Teresi), Cozzi, Lo Sasso (cap); De Gaspari; Cantarutti (68’ Baffigi), Albanese; Coronel; Duca, Giancarlini; Milan, Cacciagrano; Garfagnoli (50’ Forgini), Ferrara (50’ Corcos), Quiroga (74’ Giusti) all. Montella Lafert San Donà: Reeves; Schiabel, Iovu, Dell’Antonio (52’ Bertetti); Bronzini (64’ Jacono)(62’-69’ Ceglie); Katz, Petrozzi (60’ Francescato); Mozzato; Derbyshire, Catelan (57’ Carraretto); Sutto (57’ Steolo), Ortega; Chalonec (69’ Ceglie), Meachen (60’ Boscain), Zanusso (68’ Pasqual). All. Green Arb.: Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Riccardo Angelucci (Roma), AA2 Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Riccardo Fagiolo (Roma) Cartellini: Al 55’ rosso a Teresi (S.S. Lazio Rugby 1927), al 59’ giallo a Corcos (S.S. Lazio Rugby 1927), al 60’ giallo a Santana (Lafert San Donà) Calciatori: Katz (Lafert San Donà) 2/2, Bonifazi (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/4 Note: giornata piovosa a Roma. Spettatori presenti circa 400. Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 4, Lafert San Donà 0. Player of the Match: Nicolas Coronel (S.S. Lazio Rugby 1927)