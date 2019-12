Roma – Manca un giorno alla settima giornata del Peroni TOP12, ultimo turno di campionato del 2019 con tutte le partite in programma nella giornata di domani tra le 14.30 e le 15 con diretta in simulcast sull’account Facebook e sull’app ufficiale della Federazone Italiana Rugby. Si parte alle 14.30 con la sfida salvezza tra Colorno e Lazio. Entrambe le squadre, rispettivamente a quota 6 e 5 in classifica, sono reduci da una vittoria nel sesto turno: in casa del Viadana per gli Emiliani, tra le mura amiche contro San Donà per i biancocelesti. Alle 15 spazio a tutte le altre partite di giornata con il trio di testa formato da Calvisano, Rovigo e Valorugby – a quota 26 punti – che proverà a mantenere nelle proprie mani la leadership. Fari puntati a Reggio Emilia dove è in programma il big match di giornata con il Petrarca – quarto e staccato di tre lunghezze dalla vetta – che in casa della squadra di Manghi proverà a superare in classifica i diretti avversari. A Calvisano i gialloneri ospitano il Mogliano, mentre Rovigo affronterà un Viadana che inizia a guardarsi le spalle dalle squadre che lottano per non retrocedere. Testa-coda a Roma dove le Fiamme Oro, reduci dalla sconfitta a Padova, andranno a caccia di punti utili per i play-off contro i Lyons che – dopo l’ottima prestazione contro Calvisano – proveranno a lasciare l’ultimo posto in classifica che occupano al momento in coabitazione con la Lazio. Punti salvezza in palio a San Donà dove i padroni di casa hanno l’obiettivo di raggiungere una posizione di classifica più tranquilla contro i Medicei che vanno alla ricerca di una vittoria che manca da un mese. Su tutti i campi sarà osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Giancarlo Navarrini, azzurro numero 169. Questo il programma completo della settima giornata di campionato: Peroni TOP12 - ore 14.30 – diretta Facebook.com/Federugby

HBS Colorno v S.S. Lazio Rugby 1927

ore 15.00 – diretta Facebook.com/Federugby

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969

Valorugby Emilia v Argos Petrarca Padova

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons

FEMI-CZ Rovigo v IM Exchange Viadana 1970

Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei La classifica di campionato: Valorugby Emilia, Kawasaki Robot Calvisano, FEMI-CZ Rovigo 26; Argos Petrarca 23; Fiamme Oro Rugby 21; Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 11; IM Exchange Viadana 1970 9; Toscana Aeroporti I Medicei, HBS Colorno 6; S.S. Lazio Rugby 1927, Sitav Rugby Lyons 5 Colorno, HBS Stadium – domenica 29 dicembre ore 14.30 Peroni TOP12, VII giornata HBS Colorno v S.S. Lazio Rugby 1927 HBS Colorno: Van Tonder; Chibalie, Bettin, Afamasaga; Pasini; Mantelli, Raffaele; Halvorsen; Modoni, Ciotoli; Sarto (Cap.), Cicchinelli; Alvarado, Baruffaldi, Gemma A disposizione: Singh, Silva M., Fiume; Da Lisca; Borsi; Lucchin, Ceresini; Silva F. All. Prestera S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; De Gaspari, Cozzi, Lo Sasso (Cap); Marocchi; Cantarutti, Albanese; Coronel; Duca, Giancarlini; Lomidze, Cacciagrano; Garfagnoli, Corcos, Quiroga. A disposizione: Giusti, Ferrara, Forgini, Angelone, Ricci, Cristofaro, Bossola, Baffigi. All. Montella arb. Schipani (Benevento)

AA1: Rosella (Roma), AA2 Imbriaco (Bologna)

quarto uomo: Poggipolini (Bologna) Calvisano, Patastadium – domenica 29 dicembre ore 15 Peroni TOP12, VII giornata Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1298 Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap); Susio, Garrido-Panceyra, De Santis, Mori; Pescetto, Casilio; Koffi, Martani, Wessels; Venditti, Van Vuren; Cittadini, Luccardi, Brugnara. A disposizione: Morelli, Leso, Michelini, Izekor, Casolari, Consoli, Trulla, Balocchi. All. Brunello Mogliano Rugby 1969: Da Re; Dal Zilio, Pratichetti, Cerioni, Guarducci (Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Finotto, Zago; Baldino, Delorenzi; Cincotto, Ferraro, Betti a disposizione: Bonanni, Michielotto, Ceccato, Caila, Bocchi, Fabi, D'Anna, Abanga All. Costanzo arb. Spadoni (Padova)

AA1: Chirnoaga (Roma), AA2: Meschini (L’Aquila)

quarto uomo: Pulpo (Brescia) Reggio Emilia, Stadio Mirabello – domenica 29 dicembre ore 15 Peroni TOP12, VII giornata Valorugby Emilia v Argos Petrarca Valorugby Emilia: Farolini; Costella, Majstorovic, Bertaccini, Vaeno; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Favaro, Mordacci (cap); Ruffolo, Balsemin; Chistolini, Luus, Quaranta. A disposizione: Gatti, Sanavia, Romano, Du Preez, Rimpelli, Bonavolontà, Paletta, Fusco. All. Manghi Argos Petrarca: Fadalti; Coppo, Riera, Faiva, Leaupepe; Garbisi, Chillon; Grigolon, Trotta (cap.), Nostran; Cannone, Gerosa; Swanepoel, Cugini, Borean. A disposizione: Rizzo, Carnio, Mancini Parri, Manni, Conforti, Cortellazzo, Broggin, Beraldin All. Marcato arb. Mitrea (Udine)

AA1: Angelucci (Livorno), AA2 Boaretto (Rovigo)

quarto uomo: Brescacin (Treviso) Roma, Caserma Gelsomini – domenica 29 dicembre ore 15 Peroni TOP12, VII giornata Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons Fiamme Oro Rugby: Biondelli; Forcucci, Vaccari, Gabbianelli, D’Onofrio G.; Azzolini, Parisotto; Cornelli, Cristiano (cap.), De Marchi; D’Onofrio U., Stoian; Nocera, Moriconi, Iovenitti A disposizione: Kudin, Zago, Iacob, Chianucci, Faccenna, Marinaro, Di Marco, Malo All. Guidi Sitav Rugby Lyons: Bruno (cap); Capone, Paz, Subacchi, Via A; Guillomot, Fontana; Bottacci, Petillo, Cissè; Masselli, Cemicetti; Stewart, Rollero, Acosta. A disposizione: Cocchiaro, Cafaro, Greco, Lekic, Grassotti, Bance, Conti, Boreri All. Garcia arb. Boraso (Rovigo)

AA1 Tomò (Roma), AA2 D’Elia (Taranto)

quarto uomo: Bonacci (Roma) Rovigo, Stadio Battaglini – domenica 29 dicembre ore 15 Peroni TOP12, VII giornata FEMI-CZ Rovigo v IM Exchange Viadana 1970 FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Bacchetti, Moscardi, Angelini, Cioffi; Menniti-Ippolito, Citton; Ferro (cap.), Lubian, Ruggeri; Mtyanda, Mantovani; D’Amico, Nicotera, Rossi. A disposizione: Cadorini, Pomaro, Leiger, Liut, Michelotto, Visentin, Modena, Antl. All. Casellato IM Exchange Viadana 1970: Apperley, Spinelli, Finco, Pavan, Abou, Ceballos, Gregorio, Casado Sandri, Ghigo, Denti And. (cap), Devodier, Bonfiglio, Brandolini, Ribaldi, Garziera. A disposizione: Breglia, Denti Ant., Novindi, Ferrarini, Grassi, Bronzini, Manganiello, Zaridze All. Jimenez arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 Munarini (Parma), AA2 Bertelli (Ferrara)

quarto uomo: Cusano (Vicenza) San Donà di Piave, Stadio Pacifici – domenica 29 dicembre ore 15 Peroni TOP12, VII giornata Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei Lafert San Donà: Lyle; Reeves, Iovu, Bertetti, Schiabel; Kats, Francescato; Mozzato, Derbyshire, Carraretto; Steolo, Sutto; Ceglie, Chalonec, Zanusso A disposizione: Pasqual, Boscain, Ros, Zuliani, Petrozzi, Dell’Antonio, Jacono, Ceccato All. Green Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Biffi, Panetti A., Rodwell (cap.), Mattoccia; Newton, Esteki; Greeff, Cosi, Boccardo; Signore, Chiappini; Zileri, Broglia, Battisti. A disposizione: Marin, Schiavon, De Marchi, Biagini N., Venco, Rorato, Panetti M., Bientinesi. All. Presutti, Basson Arb. Bottino (Roma) AA1 Franco (Pordenone), AA2 Favaro (Padova) quarto uomo: Toneatto (Udine)