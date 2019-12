Roma – Fabio Roselli, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei 27 atleti che prenderanno parte al raduno di Roma in calendario a partire dal prossimo 7 gennaio. Gli Azzurrini, che si ritroveranno per la prima volta nel 2020 nella Capitale, proseguiranno la marcia di avvicinamento a Sei Nazioni 2020 di categoria presso il CPO Giulio Onesti, sede del raduno della Selezione Nazionale. Nella mattinata di venerdì 10 gennaio la truppa azzurra si sposterà a Napoli, dove sabato 11 gennaio è in programma – presso il Villaggio del Rugby di Napoli alle ore 15 – un Test contro la Francia Under 20, partita che chiuderà la settimana di raduno degli Azzurrini che nella mattinata di domenica 12 gennaio faranno ritorno presso i propri club di appartenenza. Questa la lista dei giocatori convocati: Manfredi ALBANESE GINAMMI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Luca ANDREANI (RUGBY BASSA BRESCIANA LENO)* Matteo BALDELLI (CAVALIERI UNION)*

Giulio BERTACCINI (VALORUGBY EMILIA)**

Luca BORIN (FEMI-CZ ROVIGO)*

Lorenzo CANNONE (FLORENTIA RUGBY)*

Matteo DRUDI (FRASCATI RUGBY CLUB 2015)*

Riccardo FAVRETTO (MOGLIANO RUGBY 1969)

Mattia FERRARIN (RUGBY UDINE UNION F.V.G.)* Paolo GARBISI (ARGOS RUGBY PETRARCA)** Muhamed HASA (RUGBY MILANO)*

Alessandro IZEKOR (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)

Cristian LAI (7 FRADIS RUGBY CLUB)*

Gianmarco LUCCHESI (LIONS AMARANTO)* Federico Joshua MACCO (WASPS ACADEMY)

Edoardo MASTANDREA (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)**

Angelo MAURIZI (POL.L'AQUILA RUGBY)* Micheal MBA (FIAMME ORO RUGBY)**

Lorenzo MICHELINI (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)**

Federico MORI (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)**

Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)**

Ion NECULAI (CAVALIERI UNION R. PRATO SESTO)* Nathanel PANOZZO (ARGOS PETRARCA)* Riccardo TRIVILINO (CAVALIERI UNION)

Jacopo TRULLA (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)**

Andrea ZAMBONIN (RANGERS RUGBY VICENZA)*

Manuel ZULIANI (RUGBY PAESE)* *Attualmente in forza all’Accademia Nazionale Ivan Francescato **Membro dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato