Roma – E’ Rovigo a comandare la classifica del Peroni TOP12 dopo sette giornate di campionato. I Bersaglieri, grazie al successo con bonus per 31-10 sul Viadana, salgono a quota 31 con un punto di vantaggio sul duo formato da Valorugby e Calvisano. La squadra di Manghi ha superato l’Argos Petrarca 24-18 in un match dove i padroni di casa sono stati in vantaggio costantemente a partire dal 12’. Nel finale la meta di Carnio ha regalato agli ospiti un punto bonus difensivo importante ai fini della classifica. Partita chiusa anche a Calvisano dove i campioni d’Italia in carica hanno battuto 23-10 il Mogliano con la precisione al piede di A Roma le Fiamme Oro nei minuti finali riescono a conquistare vittoria e momentaneo quarto posto in classifica battendo in rimonta 36-35 i Lyons con una meta di D’Onofrio al 78’. In coda il Lafert San Donà supera 17-7 i Medicei che attualmente occupano l’ultimo posto in coabitazione con la Lazio, battuta 25-22 dal Colorno in un match dove gli emiliani hanno conquistato punti pesanti salendo a più quattro sulla zona retrocessione. Questi tutti i risultati di giornata: Peroni TOP12 - ore 14.30 – diretta Facebook.com/Federugby

HBS Colorno v S.S. Lazio Rugby 1927 25-22 (4-1)

ore 15.00 – diretta Facebook.com/Federugby

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 23-10 (4-0)

Valorugby Emilia v Argos Petrarca Padova 24-18 (4-1)

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons 36-35 (5-2)

FEMI-CZ Rovigo v IM Exchange Viadana 1970 31-10 (5-0)

Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei 17-7 (4-0) La classifica dopo sette giornate di campionato: FEMI-CZ Rovigo 31 punti; Valorugby Emilia, Kawasaki Robot Calvisano 30; Fiamme Oro Rugby 26; Argos Petrarca 24; Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 15; HBS Colorno 10; IM Exchange Viadana 1970 9; Sitav Rugby Lyons 7; S.S. Lazio Rugby 1927, Toscana Aeroporti I Medicei 6 Questo il prossimo turno, in calendario nel weekend 4/5 Gennaio: S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo IM Exchange Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano Valorugby Emilia v HBS Colorno Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby Argos Petrarca v Lafert San Donà Sitav Rugby Lyons v Toscana Aeroporti I Medicei Rovigo, Stadio Battaglini – domenica29 dicembre 2019 ore 15 Peroni TOP12, VII giornata FEMI-CZ Rovigo vs IM Exchange Viadana 1970 31-10 (17-3) Marcatori: p.t. 23’ c.p. Ceballos (0-3), 25’ m. Moscardi tr. Menniti-Ippolito (7-3), 30’ c.p. Menniti-Ippolito (10-3), 34’ m. Odiete tr. Menniti-Ippolito (17-3) ; s.t. 50’ m. Citton tr. Menniti-Ippolito (24-3), 50’ m. Ceballos tr. Ceballos (24-10), 79’ m. Odiete tr. Menniti-Ippolito (31-10) FEMI-CZ Rovigo: Odiete, Cioffi, Moscardi (41’ Antl, 67’ Modena), Angelini, Bacchetti, Menniti-Ippolito, Citton, Ferro (cap.), Lubian, Ruggeri, Mtyanda (66’ Liut), Mantovani (56’ Michelotto), D’Amico (75’ Leiger), Nicotera (51’ Cadorini), Rossi (51’ Pomaro). A disposizione: Visentin All.Casellato IM Exchange Viadana 1970: Apperley, Spinelli, Finco, Pavan (66’ Manganiello), Abou, Ceballos, Gregorio (74’ Bronzini), Casado Sandri, Ghigo, Denti And. (cap.) (31’ Ferrarini, 41’ Denti And.), Devodier (62’ Grassi), Bonfiglio (74’ Ferrarini), Brandolini (72’ Novindi), Ribaldi (49’ Denti And.), Garziera. All. Jimenez Arb. Vedovelli (Sondrio) AA1 Munarini (Parma), AA2 Bertelli (Ferrara) Quarto Uomo: Cusano (Vicenza) Calciatori: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) 5/6 ; Ceballos (IM Exchange Viadana 1970) 3/4 Cartellini: al 55’ cartellino giallo a Antl (FEMI-CZ Rovigo) Note: Circa 7° campo in buone condizioni. Presenti circa 1100 spettatori. Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Im Exchange Viadana 1970 0 Player of the Match: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) Calvisano, Patastadium – domenica 29 dicembre ore 15 Peroni TOP12, VII giornata Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 23-10 (16-3) Marcatori: p.t. 9'cp Pescetto (3-0), 20'cp Pescetto (6-0), 22'cp Pescetto (9-0), 22' m Mori tr Pescetto (16-0), 31'cp Ormson (16-3), s.t. 47'm Ferraro tr Ormson (16-10), 52'm Panceyra Garrido tr Pescetto (23-10). Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (72' Trulla); Mori, Panceyra Garrido, De Santis, Susio; Pescetto, Casilio (35' Consoli); Koffi (46' Izekor), Martani (65' Casolari), Wessels; Venditti, Van Vuren; Cittadini (70' Leso), Luccardi (65' Morelli), Brugnara. (78’ Michelini). All. Brunello Mogliano Rugby 1969: Da Re (55' Abanga); Dal Zilio, Pratichetti, Cerioni (60' D'Anna), Guarducci; Ormson, Crosato (60' Fabi); Tuilagi, Zago (50' Bocchi), Finotto (65' Caila); Delorenzi (50' Ceccato), Baldino; Cincotto, Ferraro (55' Bonanni), Betti (41' Michielotto). All. Costanzo arb. Spadoni (Padova) AA1: Chirnoaga (Roma), AA2: Meschini (L’Aquila) quarto uomo: Pulpo (Brescia) Cartellini: al 78’ giallo a Mori (Kawasaki Robot Calvisano) Calciatori: Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) 5/5, Ormson (Mogliano Rugby 1969) 2/2 Note: Terreno in ottime condizioni, temperatura 10°, spettatori 800. Punti conquistati in classifica: Kawasaki Robot Calvisano 4; Mogliano Rugby 1969 0 Player of the match: Mori (Kawasaki Robot Calvisano) Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Domenica 29 dicembre 2019 Peroni TOP12 – VII giornata Valorugby Emilia v Argos Petrarca 24 – 18 (7-10) Marcatori: p.t. 12’ m. Paletta tr Farolini (7-0), 23’ cp Garbisi (7-3), 28’ m. Coppo tr Garbisi (7-10); s.t. 45’ m. Panunzi tr Farolini (14-10), 52’ m. Farolini tr Farolini (21-10), 55’ cp Garbisi (21-13), 58’ cp Farolini (24-13), 79’ m. Carnio (24-18). Valorugby Emilia: Farolini; Latu, Majstorovic, Bertaccini, Paletta; Rodriguez, Panunzi (67’ Fusco); Amenta (75’ Rimpelli), Mordacci, Ruffolo; Balsemin (65’ Favaro), Du Preez (41’ Dell’Acqua); Chistolini (cap) (65’ Randisi), Luus (73’ Gatti), Sanavia (73’ Quaranta). All. Manghi Argos Petrarca: Fadalti (63’ Broggin); Leaupepe, Riera, Faiva, Coppo (71’ Beraldin); Garbisi, Chillon (71’ Cortellazzo); Grigolon (55’ Conforti), Trotta (cap), Nostran; Gerosa (63’ Manni), Cannone; Swanepoel (25’ Mancini Parra), Cugini (17’- 23’ Carnio)(50’ Carnio), Borean (50’ Rizzo). All. Marcato Arbitro: Mitrea (Udine) AA1 Angelucci (Livorno), AA2 Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Brescacin (Treviso) Cartellini: all’11’ giallo a Trotta (Argos Petrarca), al 78’ giallo a Farolini (Valorugby Emilia) Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 4/4; Garbisi (Argos Petrarca) 3/5 Note: giornata uggiosa, con circa 5 gradi. Presenti circa 1.500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4 , Argos Petrarca 1 Player of the Match: Panunzi Matteomaria (Valorugby Emilia) Roma Caserma “Stefano Gelsomini” – Domenica 29 dicembre 2019 Peroni TOP12 - VII giornata Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons 36-35 (19-7) Marcatori: p.t. 18’ m. Capone tr Guillomot (0-7), 27’ m. Nocera tr Azzolini (7-7), 33’ m. Vaccari (12-7), m. 39’ D’Onofrio U. tr Azzolini (19-7); s.t.: 52’ m. Capone tr Guillomot (19-14), 55’ m. Zago (24-14), 59’ m. Acosta tr Guillomot (24-21), 69’ m. Bruno tr Guillomot (24-28), 71’ m. D’Onofrio U. tr Azzolini (31-28), 74’ m. Paz tr Guillomot (31-35), 78’ m. D’Onofrio U. (36-35) Fiamme Oro Rugby: Biondelli; Forcucci (48’ Malo), Vaccari, Gabbianelli (68’ Di Marco), D’Onofrio G.; Azzolini, Parisotto (53’ Marinaro); Cornelli (41’ Chianucci), Cristiano (cap.), De Marchi; D’Onofrio U., Stoian; Nocera (53’-68’ Iacob), Moriconi (53’ Kudin), Iovenitti (41’ Zago) All. Guidi Sitav Rugby Lyons: Via A. (25’-35’ Cafaro); Capone, Paz, Subacchi, Bruno; Guillomot, Fontana; Bottacci (56’ Grassotti), Petillo, Cissè (67’ Bance); Masselli, Cemicetti (46’ Lekic); Stewart, Rollero (56’ Cocchiaro), Acosta (61’ Cafaro). All. Garcia Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Tomò (Roma), AA2 D’Elia (Taranto) Quarto Uomo: Bonacci (Roma) Cartellini: al 25’ giallo per Acosta (Sitav Rugby Lyons), Calciatori: Guillomot (Sitav Rugby Lyons) 5/5, Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 3/6 Note: giornata soleggiata e ventilata. Spettatori: 130. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Giancarlo Navarrini, Azzurro n.169 e campione d’Italia cinque volte con la FEMI-CZ Rugby Rovigo ed una con le Fiamme Oro 1957-1958. Punti in classifica: Fiamme Oro Rugby 5; Sitav Rugby Lyons 2 Player of the Match: Ugo D’Onofrio (Fiamme Oro Rugby) San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – domenica 29 dicembre 2019, ore 15.00 Peroni TOP12, VII giornata Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei 17-7 (10-7) Marcatori: p.t. 4’ c.p. Katz (3-0), 9’ m. Tuculet tr Newton (3-7), 30’ c.p Newton (3-7), 45’ m. Iovu tr Katz (10-7); s.t. 66’ m. Reeves tr Katz (17-7) Lafert San Donà: Lyle; Reeves, Iovu (75’ Dell’Antonio), Bacchin E. (50’ Bronzini), Schiabel; Kats, Francescato (17’ Petrozzi); Mozzato, Derbyshire (cap.), Carraretto; Sutto (50’ Ortega), Steolo (62’ Zuliani); Ceglie (57’ Ros), Meachen (69’ Boscain), Zanusso (73’ Pasqual) all. Green Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet (70’ Bientinesi); Mattoccia , Panetti A.(46’ Panetti M.), Rodwell (cap.), Biffi (79’ Zileri); Newton, Esteki (60’ Rorato); Greeff (68’ Biagini), Boccardo, Cosi (61’ Venco); Signore (23’ Biagini, 33’ Signore), Chiappini; Battisti (56’ Marin), Broglia (56’ Schiavon), Zileri Dal Verme (65’ De Marchi) all. Presutti arb. Bottino (Roma) AA1 Franco (Pordenone) AA2 Favaro (Padova) Quarto uomo: Toneatto (Udine) Cartellini: al 34’ giallo a Biffi (Toscana Aeroporti I Medicei), al 79’ giallo a De Marchi (Toscana Aeroporti I Medicei) Calciatori: Katz (Lafert San Donà) 3/3, Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/2 Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 250 Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 4 , Toscana Aeroporti I Medicei 0 Player of the match: Iovu (Lafert San Donà) Colorno, HBS Rugby Stadium - Domenica 29 Dicembre 2019

Peroni TOP12 - VII Giornata HBS Colorno v S.S. Lazio Rugby 1927 25-22 (14-5) Marcatori: p.t. 5’ m. Pasini tr. Mantelli (7-0); 29’ m. Halvorsen tr. Mantelli (14-0); 40’ m. Marocchi (14-5) s.t. 42’ m. Cozzi tr. Bonifazi (14-12); 54’ cp. Mantelli (17-12); 64’ m. Da Lisca (22-12); 71’ cp. Bonifazi (22-15); 77’ cp. Ceresini (25-15); 79’ m. De Gaspari tr. Bonifazi (25-22) HBS Colorno: Van Tonder; Chibalie (72’ Silva F.), Bettin, Afamasaga (77’ Borsi); Pasini; Mantelli (56’ Ceresini), Raffaele (15’ Lucchin); Halvorsen; Modoni (56’ Da Lisca), Ciotoli; Sarto (Cap.), Cicchinelli; Alvarado (67’ Fiume), Baruffaldi (46’ Silva M.), Gemma (43’ Singh) All. Prestera S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Marocchi (69’ Baffigi), Cozzi, Lo Sasso (Cap.), De Gaspari; Cantarutti (50’ Bossola), Albanese; Coronel; Duca, Giancarlini; Lomidze, Cacciagrano; Garfagnoli (64’ Forgini), Corcos (41’ Ferrara), Quiroga (78’ Giusti) All. Montella Arb. Schipani (Benevento) AA1 Rossella (Roma); AA2 Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Poggipollini (Bologna) Cartellini: al 39’ giallo ad Alvarado (HBS Colorno); al 75’ giallo a Lo Sasso (S.S. Lazio Rugby 1927) Calciatori: Mantelli (HBS Colorno) 3/3; Ceresini (HBS Colorno) 1/2; Bonifazi (S.S. Lazio Rugby 1927) 3/4 Note: nuvoloso 5° - campo in ottime condizioni - circa 350 spettatori. Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 4; S.S. Lazio Rugby 1927 1 Player of the Match: Davide Ciotoli (HBS Colorno)