Roma – Un anticipo oggi e cinque partite nella giornata domani. Il Peroni TOP12 apre subito i battenti nel 2020 con la lotta per il primato che si fa sempre più serrata.

L’ottava giornata di campionato si aprirà oggi alle 14 con il testa-coda tra Lazio e Rovigo. Al CPO Giulio Onesti di Roma i biancocelesti proveranno a conquistare punti utili per la salvezza e abbandonare l’ultimo posto in classifica con i Bersaglieri che, conquistata la vetta solitaria, vogliono proseguire il proprio cammino immacolato confermandosi come unica squadra imbattuta nella competizione.

Nella giornata di domani alle 15 è in programma tutta la restante parte dell’ottavo turno. A Viadana i campioni in carica del Calvisano – secondi ad un punto di distanza dal primo posto – affronteranno la squadra di Jimenez che inizia a guardarsi le spalle dalle inseguitrici in coda alla classifica. Il Valorugby – appaiato in seconda posizione con la squadra di Brunello – ospiterà il Colorno in un derby emiliano che metterà in palio punti importanti per la zona play-off e per la zona retrocessione. Le Fiamme Oro – quarte a quota 26 punti – proveranno a consolidare la propria posizione in casa di un Mogliano che andrà a caccia della vittoria che manca da poco più di un mese.

A Padova il Petrarca ospiterà il Lafert San Donà in un derby veneto dal duplice sapore: la squadra di Marcato è in cerca di una continuità di risultati positivi per non perdere terreno dalla zona play-off; gli ospiti, settimi a quota 16 punti, andranno in cerca di punti per conquistare una posizione di classifica più tranquilla e aumentare il divario dall’ultima posizione. Chiuderà il turno la sfida tra Lyons e Medicei che ha il sapore di uno spareggio salvezza con entrambe le squadre divise da un solo punto in classifica.

Questo il programma del prossimo turno:

04.01.20 - ore 14.00

S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo





05.01.20 - ore 15.00

IM Exchange Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby

Argos Petrarca v Lafert San Donà

Sitav Rugby Lyons v Toscana Aeroporti I Medicei

La classifica di campionato:

FEMI-CZ Rovigo 31 punti; Kawasaki Robot Calvisano, Valorugby Emilia 30; Fiamme Oro Rugby 26; Argos Petrarca 24; Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 15; HBS Colorno 10; IM Exchange Viadana 1970 9; Sitav Rugby Lyons 7; S.S. Lazio Rugby 1927, Toscana Aeroporti I Medicei 6

Roma, CPO Giulio Onesti – sabato 4 gennaio 2019

Peroni TOP12, VIII giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo

S.S. Lazio Rugby 1927: Sigillò; De Gaspari, Coronel, Lo Sasso (cap), Marocchi; Cozzi, Loro; Duca; Giancarlini, Angelone, Lomidze, Milan; Garfagnoli, Ferrara, Quiroga.

A disposizione: Giusti, Corcos, Forgini, Ricci, Cacciagrano, Albanese, Bonifazi, Baffigi.

All. Montella

FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Bacchetti, Angelini, Modena, Cioffi; Menniti-Ippolito, Citton;, Michelotto, Lubian, Vian; Mtyanda, Nibert; D’Amico, Momberg (cap), Mienie.

A disposizione: Nicotera, Rossi, Pavesi, Ferro, Ruggeri, Visentin, Antl, Lisciani.

All. Casellato

arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Vicenzo Schipani (Benevento), AA2 Edoardo Meo (Roma)

Quarto uomo: Paolo Paluzzi (Roma)

Viadana, Stadio Zaffanella – domenica 5 gennaio 2019

Peroni TOP12, VIII giornata

IM Exchange Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano

IM Exchange Viadana 1970: Spinelli; Souare, Ceballos, Pavan, Manganiello; Apperley, Bronzini; Casado Sandri, Ferrarini, Denti And. (cap); Ghigo, Bonfiglio; Mazibuko, Garziera, Denti Ant.

A disposizione: Ribaldi, Breglia, Brandolini, Devodier, Grassi, Gregorio, Tizzi, Zaridze.

All. Jimenez

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Mori, Panceyra, De Santis, Susio; Pescetto, Casilio; Casolari, Martani, Wessels; Venditti, Van Vuren; Leso ( cap), Luccardi, Brugnara.

A disposizione: Michelini, Cittadini, Barducci, Izekor, Koffi, Consoli, Mazza, Trulla

All. Brunello

arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto uomo: Francesco Renzi (Parma)

Reggio Emilia, Stadio Mirabello – domenica 5 gennaio 2019

Peroni TOP12, VIII giornata

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Valorugby Emilia: Farolini; Costella, Majstorovic, Bertaccini, Bonavolontà; Rodriguez, Fusco; Amenta, Ruffolo, Mordacci; Du Preez, Dell’Acqua; Chistolini (cap), Luus, Quaranta.

A disposizione: Gatti, Randisi, Romano, Rimpelli, Favaro, Bacchi, Gennari, Paletta.

All.Manghi.

HBS Colorno: Van Tonder; Scalvi, Bettin (Cap.), Afamasaga; Chibalie; Mantelli, Lucchin; Tuilagi; Borsi, Ciotoli; Da Lisca, Cicchinelli; Fiume, Silva M., Singh

A dispoisizione: Datola, Goegan, Alvarado; Perrone; Caselli; Pasini, Ceresini; Bronzini

All. Prestera

arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Clara Munarini (Parma

Quarto uomo: Tommaso Battini

Padova, Argos Arena – domenica 5 gennaio 2019

Peroni TOP12, VIII giornata

Argos Petrarca v Lafert San Donà

Argos Petrarca: Ragusi; Coppo, Riera, De Masi, Beraldin; Faiva, Cortellazzo; Trotta (cap.), Conforti, Manni; Saccardo, Galetto; Mancini Parri, Carnio, Borean.

A disposizione: Braggiè, Rizzo, Franceschetto, Michieletto, Nostran, Navarra, Garbisi, Zini

All. Marcato

Lafert San Donà: Lyle; Bronzini, Iovu, Schiabel, Reeves; Kats, Petrozzi; Catelan, Derbyshire(cap), Zuliani; Steolo, Sutto; Thwala, Meachen, Ceccato

A disposizione::Boscain, Pasqual, Mozzato, Bertetti, Carraretto, Bacchin E, Dell’Antonio, Ros

All. Green

arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Piacenza, Stadio Beltrametti – domenica 5 gennaio 2019

Peroni TOP12, VIII giornata

Sitav Rugby Lyons: Subacchi; Capone, Paz, Conti, Bruno (cap); Guillomot, Fontana; Bottacci, Petillo, Cissè; Masselli, Cemicetti; Stewart, Rollero, Acosta.

A disposizione: Cocchiaro, Cafaro, Salerno, Grassotti, Lekic, Bance, Via A, Boreri

All. Garcia

Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Biffi, Menon, Rodwell (cap.), Mattoccia; Newton, Esteki; Greeff, Cosi, Boccardo; Signore, Chiappini; Zileri, Broglia, Battisti.

A disposizione: Marin, Schiavon, De Marchi, Biagini N., Venco, Rorato, Panetti M., Bientinesi.

All. Presutti, Basson

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Francesco Meschini (L’Aquila)

Quarto uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

Mogliano, Stadio Quaggia – domenica 5 gennaio 2019

Peroni TOP12, VIII giornata

Mogliano Rugby 1969: Abanga; Dal Zilio, Scagnolari, Pratichetti, Guarducci (Cap.); Ormson, Fabi; Tuilagi, Baldino, Finotto; Delorenzi, Caila; Alongi, Bonanni, Michielotto

a disposizione: Cincotto, Betti, Ceccato, Zago, Bocchi, Crosato, Cerioni, Pavan

All. Costanzo

Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G; Forcucci, Vaccari, Quartaroli; Guardiano; Azzolini, Marinaro; Cornelli, Cristiano (cap.) De Marchi; D’Onofrio U, Stoian; Nocera, Kudin, Zago

A disposizione: Moriconi, Iovenitti, Iacob, Chianucci, Faccenna, Fusco, Gabbianelli, Malo

All. Guidi