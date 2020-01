Roma – Va al Femi-CZ Rovigo il primo incontro del 2020. I Bersaglieri, nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato, espugnano il CPO Giulio Onesti battendo 39-17 la Lazio conservando primato e imbattibilità in campionato. Gara molto vivace ed equilibrata nella prima frazione di gioco con gli ospiti che vanno avanti con la meta di Citton al 6’ e con un piazzato di Menniti Ippolito si portano sul momentaneo 0-8. La meta di Cozzi al 18’ accorcia le distanze e il tira e molla si protrae fino al termine del primo tempo che si chiude sul 14-18. Nella ripresa lo stesso Cozzi con un calcio piazzato al 45’ porta la Lazio sul 17-18, ma due minuti più tardi la squadra di Casellato riprende nelle proprie mani la partita realizzando due mete di Cioffi e una di Citton che chiudono il match sul 17-39. Invariate entrambe le posizioni di classifica con Rovigo che resta prima a quota 36 punti e i biancocelesti momentaneamente ultimi a 6 punti. Questo il programma dell’ottava giornata: 04.01.20 - ore 14.00 S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo 17-39 (0-5) 05.01.20 - ore 15.00 IM Exchange Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano Valorugby Emilia v HBS Colorno Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby Argos Petrarca v Lafert San Donà Sitav Rugby Lyons v Toscana Aeroporti I Medicei La classifica di campionato: FEMI-CZ Rovigo* 36 punti; Kawasaki Robot Calvisano, Valorugby Emilia 30; Fiamme Oro Rugby 26; Argos Petrarca 24; Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 15; HBS Colorno 10; IM Exchange Viadana 1970 9; Sitav Rugby Lyons 7; S.S. Lazio Rugby 1927*, Toscana Aeroporti I Medicei 6 *una gara in più Roma, “CPO Giulio Onesti” – Sabato 4 Gennaio 2020

Peroni TOP12, VIII giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 17-39 (14-18)

Marcatori: p.t. 6’ m. Citton (0-5), 13’ cp Menniti Ippolito (0-8), 18’ m. Cozzi tr Cozzi (7-8), 23’ cp Menniti Ippolito (7-11), 33’ m. Angelini tr Menniti Ippolito (7-18), 39’ m. Milan tr Cozzi (14-18) s.t. 43’ cp Cozzi (17-18), 45’ m. Cioffi tr Menniti Ippolito (17-25), 57’ m. Citton tr Menniti Ippolito (17-32), 80’ m. Cioffi tr Menniti Ippolito (17-39) S.S Lazio Rugby 1927: Sigillò (65’ Bossola); Marocchi, Coronel, Lo Sasso (cap) (70’ Baffigi); De Gaspari; Cozzi, Loro (50’ Albanese); Duca (76’ Cacciagrano); Giancarlini, Angelone (23’-33’ Forgini) (60’ Ricci); Lomidze, Milan; Garfagnoli (43’ Forgini), Ferrara (60’ Corcos), Quiroga (68’ Giusti) all. Montella FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Cioffi, Modena (61’-70 Antl)(71’ Lisciani), Angelini; Bacchetti; Menniti Ippolito, Citton (75’ Visentin); Michelotto; Lubian, Vian; Nibert (58’ Ruggeri), Mtyanda (58’ Ferro); D’Amico (40’ Pavesi), Momberg (cap) (40’ Nicotera), Mienie (40’ Rossi) All. Casellato Arb.: Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Vincenzo Schipani (Benevento), AA2 Edoardo Meo (Roma) Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma) Cartellini: Al 23’ giallo a Garfagnoli (S.S. Lazio Rugby 1927), al 64’ giallo a Duca (S.S. Lazio Rugby 1927) Calciatori: Menniti Ippolito 6/7 (FEMI-CZ Rovigo), Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927) 3/3 Note: giornata nuvolosa a Roma. Spettatori presenti circa 900. Prima del fischio d’inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex giocatore della Lazio Rugby Eslam Ismail scomparso in settimana. Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, FEMI-CZ Rovigo 5 Man of the Match: Lorenzo Citton (FEMI-CZ Rovigo)