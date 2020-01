Roma – Tre vittorie interne e due in trasferta nelle cinque partite che hanno completato l’ottavo turno del Peroni TOP12. Cade il Calvisano a Viadana con la squadra di Jimenez che si aggiudica il derby lombardo 13-3 riuscendo a centrare una vittoria importante in chiave salvezza. Resta al secondo posto il Valorugby, unica squadra tra le compagini impegnate oggi ad aver ottenuto il punto bonus offensivo battendo 29-21 un mai domo Colorno nella sfida a tinte emiliane. Successo in rimonta per le Fiamme Oro che vincono 23-16 a Mogliano agganciando al terzo posto – a quota 30 punti a sei lunghezze dalla vetta – il Calvisano. Resta in scia alla zona play-off il Petrarca che batte non senza fatica 27-11 il Lafert San Donà. Punti pesanti conquistati dai Medicei che espugnano 24-21 il campo dei Lyons abbandonando l’ultima posizione in classifica: la squadra di Presutti ora è al nono posto in coabitazione con il Colorno. Questi tutti i risultati dell’ottava giornata: 04.01.20 - ore 14.00 S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo 17-39 (0-5) 05.01.20 - ore 15.00 IM Exchange Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano 13-3 (4-0) Valorugby Emilia v HBS Colorno 29-21 (5-0) Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 16-23 (1-4) Argos Petrarca v Lafert San Donà 27-11 (4-0) Sitav Rugby Lyons v Toscana Aeroporti I Medicei 21-24 (1-4) La classifica: FEMI-CZ Rovigo 36 punti; Valorugby Emilia 35; Kawasaki Robot Calvisano, Fiamme Oro Rugby 30; Argos Petrarca 28; Mogliano Rugby 1969 20; Lafert San Donà 15; IM Exchange Viadana 1970 13; Toscana Aeroporti I Medicei, HBS Colorno 10; Sitav Rugby Lyons 8; S.S. Lazio Rugby 1927 6 Questo il programma della prossima giornata in calendario nel weekend 25/26 gennaio: Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia Lafert San Donà v IM Exchange Viadana 1970 Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Domenica 5 gennaio 2020 PERONI TOP12 – VIII giornata Valorugby Emilia v HBS Colorno 29-21 (19-7) Marcatori: p.t. 4’ m. Bonavolontà (5-0), 19’ m. Afamasaga tr Mantelli (5-7), 25’ m. Farolini tr Farolini (12-7), 39’ m. Vaeno tr Farolini (19-7); s.t. 45’ m. Costella tr Farolini (26-7), 53’ m. Afamasaga tr Mantelli (26-14), 62’ cp Farolini (29-14), 65’ m. Borsi tr Mantelli (29-21). Valorugby Emilia: Bonavolontà (55’ Gennari); Vaeno, Majstorovic, Bertaccini, Costella (67’ Rodriguez); Farolini, Fusco (57’ Bacchi); Amenta, Favaro, Ruffolo (49’ Du Preez); Dell’Acqua, Mordacci (62’ Rimpelli); Chistolini (cap), Luus (58’ Gatti), Quaranta (58’ Randisi). All. Manghi HBS Colorno: Van Tonder; Scalvi (27’ Pasini), Bettin (cap), Afamasaga (67’ Ceresini), Chibalie (54’ Bronzini); Mantelli, Lucchin; Tuilagi, Borsi (70’ Borsi), Ciotoli (67’ Caselli); Da Lisca, Cicchinelli; Fiume (48’ Alvarado), Silva M. (54’ Goegan), Singh (58’ Datola). All. Prestera Arb. Emanuele Tomò (Roma), AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Clara Munarini (Parma) Quarto Uomo: Tommaso Battini Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 4/5 ; Mantelli (HBS Colorno) 3/3 Note: giornata fredda, ma soleggiata con circa 9 gradi. Presenti circa 1.400 spettatori. Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 , HBS Colorno 0 Player of the Match: Farolini Davide (Valorugby Emilia) Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Domenica 5 gennaio 2020 Peroni TOP12, VIII giornata Im Exchange Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano 13-3 (7-3) Marcatori: p.t. 1’ m. Ceballos tr. Ceballos (7-0), 5’ cp. Pescetto (7-3); s.t. 45’ cp. Ceballos (10-3), 63’ cp. Apperley (13-3) Im Exchange Viadana 1970: Spinelli; Souare, Ceballos, Pavan (80’ Forte), Manganiello (40’ Tizzi); Apperley, Bronzini, Casado Sandri, Ferrarini, Denti And. (cap.), Ghigo (80’ Grassi), Bonfiglio (69’ Devodier), Mazibuko (64’ Brandolini), Garziera (69’ Ribaldi), Denti Ant. All. Jimenez Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl (68’ Consoli); Mori (80’ Mazza), Panceyra, De Santis, Susio (79’ Trulla); Pescetto, Casilio; Casolari, Martani (64’ Koffi), Wessels; Venditti (57’ Izekor), Van Vuren; Leso (cap.) (58’ Cittadini), Luccardi (68’ Michelini), Brugnara (79’ Barducci). All. Brunello Arb. Matteo Liperini (Livorno) AA1: Manuel Bottino (Roma), AA2: Lorenzo Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Francesco Renzi (Parma) Cartellini: al 50’ giallo a Tizzi (Im Exchange Viadana 1970), al 53’ giallo a Ceballos (Im Exchange Viadana 1970), al 79’ giallo a Van Vuren (Kawasaki Robot Calvisano) Calciatori: Ceballos (Im Exchange Viadana 1970) 2/3, Apperley (Im Exchange Viadana 1970) 1/1, Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) 1/1 Note: giornata calda, terreno in perfette condizioni. Presenti 1500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Im Exchange Viadana 1970 4; Kawasaki Robot Calvisano 0 Man of the Match: Antonio Denti (Im Exchange Viadana 1970) Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” - domenica 5 gennaio 2020 Peroni TOP12, VIII giornata Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 16 – 23 (7-6) Marcatori: p.t. 7' C.p. Azzolini (0-3); 12' m. Abanga tr. Ormson (7-3); 29' c.p. Azzolini (7-6); s.t. 41' m. Marinaro tr. Azzolini (7-13), 53' c.p. Ormson (10-13), 65' m. Cornelli (10-18), 70' c.p. Ormson (13-18), 75' m. Quartaroli (13-23), 82' c.p. Ormson (16-23) Mogliano Rugby 1969: Abanga (75' Pavan); Dal Zilio (60'-70' Alongi), Scagnolari, Pratichetti (55' Cerioni), Guarducci (Cap.); Ormson, Fabi (55' Crosato); Tuilagi (75' Zago), Baldino, Finotto; Delorenzi (45' Bocchi), Caila; Alongi (45' Ceccato), Bonanni (45' Cincotto), Michielotto (45' Betti) all.: Costanzo Fiamme Oro Rugby: Malo; Guardiano, Vaccari (69' Gabbianelli), Quartaroli, D’Onofrio G. (40' Forcucci); Azzolini, Marinaro (79' Fusco); Cornelli, Cristiano (cap.), De Marchi (70' Chiannucci); D’Onofrio U., Stoian; Nocera (75' Iacob), Kudin (75' Moriconi), Zago (17'-23' Iovenniti; 75' Iovenniti) all: Guidi Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1 Andrea Spadoni (Padova); AA2 Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Daniele Vagnarelli (Milano) Cartellini: al 60' giallo a Ceccato (Mogliano Rugby 1969); al 75' giallo a Cornelli (Fiamme Oro Rugby) Calciatori: Ormson (Mogliano Rugby 1969)4/4; Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 3/5 Note: Pomeriggio soleggiato ma freddo, terreno di gioco appesantito ma in discrete condizioni, circa 500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 1; Fiamme Oro Rugby 4 Player of the match: Roberto Quartaroli (Fiamme Oro Rugby) Padova, Argos Arena– Domenica 5 gennaio 2020 Peroni Top 12 - VIII giornata Argos Petrarca v Lafert San Donà 27-11 (0-6) Marcatori: p.t. 10’ cp Katz (0-3), 23’ cp Katz(0-6). s.t. 55’ cp Garbisi (3-6), 58’ m. Meachen (3-11), 64’ m. Garbisi, tr Garbisi (10-11), 69’ cp Garbisi (13-11), 74’ m. Trotta, tr Garbisi (20-11), 77’ meta tecnica Argos (27-11) Argos Petrarca: Ragusi (32’ Garbisi); Coppo, Riera, De Masi (61’ Zini)i, Beraldin; Faiva, Cortelazzo (53’ Navarra); Trotta (Cap.), Conforti, Manni (51’ Nostran); Saccardo, Galetto (66’ Michieletto); Mancini Parri (78’ Braggè), Carnio (79’ Franceschetto), Borean (60’ Rizzo). All. Marcato Lafert San Donà: Reeves; Bronzini, Iovu (75’ Bertetti), Bacchin (40’ Dell’Antonio), Schiabel : Kats, Petrozzi; Catelan (66’ Jacono), Derbyshire (Cap.) (62’ Boscain), Zuliani (40’ Mozzato, 66’ Carraretto); Steolo, Sutto; Thwala (62’ Ros), Meachen, Ceccato (68’ Pasqual). All. Green Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia). AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) Cartellini: al 10’ giallo a Faiva (Argos Petrarca) Calciatori: Garbisi (Argos Petrarca) 4/4, Katz (Lafert San Donà) 2/4 Note: giornata soleggiata, 800 spettatori circa Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca 4 -Lafert San Donà 0 Player of the Match: Garbisi (Argos Petrarca) Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – domenica 5 gennaio 2020



Peroni TOP12, VIII Giornata Sitav Rugby Lyons v Toscana Aeroporti I Medicei 21-24 (15-21) Marcatori: p.t. 5’ cp Guillomot (3-0), 14’ mt Esteki tr Newton (3-7), 18’ mt Bruno (8-7), 21’ mt Petillo tr Guillomot (15-7), 34’ mt Tuculet tr Newton (15-14), 40’ mt Tuculet tr Newton (15-21); s.t. 55’ cp Guillomot (18-21), 67’ cp Guillomot (21-21), 74’ cp Newton (21-24)

Sitav Rugby Lyons: Subacchi; Capone, Paz (60’ Via A), Conti, Bruno (cap); Guillomot, Fontana; Bottacci (66’ Grassotti), Petillo (79’ Bance), Cissè; Masselli, Cemicetti (55’ Lekic); Stewart, Rollero (66’ Cocchiaro), Acosta (57’ Cafaro) All. Baracchi Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Mattoccia, Menon, Rodwell, Tuculet; Newton, Esteki (68’ Rorato); Greef, Cosi (60’ Brancoli), Boccardo; Maran, Signore (55’ Chiappini), Battisti, Broglia (30’ Schiavon, 55’ Schiavon), Zilieri (78’ De Marchi) All. Presutti



Arb.: Marius Mitrea (Udine) AA1 Federico Vedovelli (Sondrio) AA2 Francesco Meschini (L’Aquila) Quarto uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Cartellini: all 66’ cartellino giallo a Schiavon (Toscana Aeroporti I Medicei) Calciatori: Guillomot (Sitav Rugby Lyons) 4/6, Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/5 Note: Giornata tiepida e soleggiata, campo in perfette condizioni, spettatori presenti circa 800 Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 1, Toscana Aeroporti I Medicei 4 Player of the Match: Daniel Newton (Toscana Aeroporti I Medicei)