Roma – Fabio Roselli, Responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei 24 giocatori convocati per le prime due partite del Sei Nazioni Under 20 contro Galles e Francia. Gli Azzurrini si raduneranno a Montichiari domenica 26 gennaio dove lunedì e martedì svolgeranno sedute di allenamento tra campo e palestra. Mercoledì 29 è in programma la partenza per il Galles dove venerdì 31 gennaio alle 20.35 italiane affronteranno i padroni di casa a Colwyn Bay nella partita valida per la prima giornata del Sei Nazioni Under 20. Sabato 1 febbraio la squadra guidata da Roselli tornerà in Italia, a Roma, dove proseguirà la preparazione in vista del secondo impegno nel torneo. Mercoledì 5 febbraio è in programma la partenza per la Francia, mentre venerdì 7 febbraio gli Azzurrini scenderanno in campo per affrontare i pari età transalpini alle 21 a Aix-en-Provance. Questa la lista dei giocatori convocati: Piloni Filippo ALONGI (Mogliano Rugby 1969)** Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club 2015)* Lorenzo MICHELINI (Kawasaki Robot Calvisano)** Ion NECULAI (Cavalieri Union)* Tallonatori Matteo BALDELLI (Cavalieri Union)* Gianmarco LUCCHESI (Lions Amaranto)* Seconde Linee Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969) Nathanel PANOZZO (Argos Petrarca)* Andrea ZAMBONIN (Rangers Vicenza)* Terze Linee Luca ANDREANI (Bassa Bresciana Leno)* Lorenzo CANNONE (Florentia Rugby)* Angelo MAURIZI (Polisportiva L’Aquila Rugby)* Manuel ZULIANI (Rugby Paese)* Mediani di Mischia Manfredi ALBANESE (S.S. Lazio Rugby 1927) Stephen VARNEY (Gloucester Rugby) Mediani di Apertura Paolo GARBISI (Argos Petrarca)** - capitano Mattia FERRARIN (Udine Rugby)* Centri Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)** Michele BRIGHETTI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)* Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano)** Ali/Estremi Luca BORIN (FEMI-CZ Rovigo)* Cristian LAI (7 Fradis Rugby)* Michel MBA (Fiamme Oro Rugby)** Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano)** *Attualmente in forza all’Accademia Nazionale Ivan Francescato **Membro dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato