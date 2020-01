Honda Motor Europe Italia sarà Sponsor Ufficiale della Nazionale Italiana di rugby anche per l’intero 2020. Dopo la partnership iniziata lo scorso anno, in occasione del torneo Sei Nazioni prima e della Coppa del Mondo di Rugby poi, la Casa Nipponica e la Nazionale Italiana di Rugby hanno infatti deciso di continuare a fare meta insieme anche per i prossimi dodici mesi.

Il rugby è lo sport di squadra per eccellenza, in cui ogni singolo giocatore in campo deve dare il meglio di sé e collaborare con i propri compagni per portare la squadra alla vittoria, meta dopo meta e placcaggio dopo placcaggio. Altruismo, lealtà, rispetto dell’avversario e spirito di sacrificio sono, per questo, valori intrinseci di questo sport, e contribuiscono a renderlo sempre più apprezzato e praticato in Italia e nel mondo. Valori nei quali Honda si rispecchia profondamente e ai quali ispira, costantemente, la propria visione strategica. Non a caso gli oltre 180mila dipendenti impiegati in tutto il mondo sono chiamati “associati” affinché si sentano pienamente coinvolti nel loro lavoro.

Auto Ufficiale 2020 della Nazionale Italiana di rugby sarà la nuovissima Honda e, la prima city car completamente elettrica sviluppata da Honda specificatamente per il mercato europeo. Honda e è la prima auto a zero emissioni della Casa di Tokyo, e avrà il compito di guidare la rivoluzione “green” della Casa Giapponese in Europa: entro il 2022, infatti, i suoi principali modelli in gamma saranno solo ibridi o elettrici. Simone Mattogno, Direttore Generale di Honda Motor Europe Italia, ha dichiarato: “Siamo sicuri che sarà fantastico per il pubblico del Sei Nazioni, all’interno del nostro stand allestito in occasione delle due partite casalinghe della Nazionale, poter apprezzare in anteprima l’incredibile design avveniristico e le dotazioni tecnologiche all’avanguardia che connotano Honda e. In Europa il passaggio all'elettrificazione sta avvenendo più velocemente che in qualsiasi altra parte del mondo. Prendendo ispirazione dallo sport del rugby, Honda affronterà le sfide poste dall’elettrificazione a testa alta e senza timore”. Honda e arriverà sul mercato italiano nella tarda primavera del 2020, e rappresenta un perfetto connubio di elevata sportività, avanzata tecnologia e sostenibilità ambientale. Potrà essere ammirata dal vivo dal pubblico del Sei Nazioni in occasione delle partite che la Nazionale Italiana di rugby disputerà presso lo Stadio Olimpico di Roma il 22 febbraio e il 14 marzo.

La partnership tra Honda e la Federazione Italiana Rugby prevederà anche la consegna di una flotta composta da 24 automobili, tra le quali il nuovo CR-V dotato di tecnologia ibrida, già apprezzato dai clienti di tutto il mondo per i suoi ridotti consumi e le elevate prestazioni.

Honda Motor Europe Italia supporterà i colori azzurri per tutta la durata del Sei Nazioni attraverso i canali social ufficiali: Honda Auto Italia Honda Auto Italia Honda Auto Italia