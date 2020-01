QUATTRO APPUNTAMENTI IN TRENTINO PER ATLETE ED ATLETI 2005-2007

Roma – Dopo un’edizione inaugurale che ha raccolto riscontri positivi sia dai giovani partecipanti che dai loro genitori la Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con Trentino Marketing e APT Valsugana Lagorai, amplia nel 2020 l’offerta dei FIR Camp, i campus estivi riservati alle giovani tesserate e ai giovani tesserati che, nel corso dell’estate, vogliono continuare a coltivare attivamente la propria passione per la palla ovale.



Quattro i campus estivi organizzati per l’estate del 2020, a partire dal 14 giugno: i primi tre appuntamenti con partecipanti misti per atlete e atleti nati tra 2005 e 2007, l’ultima finestra per i soli tesserati maschi nati nel 2005 e nel 2006.



Questo il programma dei FIR Camp 2020

14/20 giugno a Borgo Valsugana (M/F nati nel 2007)

21/27 giugno sull’Altopiano del Tesino (M/F nati nel 2006)

5-11 luglio sull’Altopiano del Tesino (M/F nati nel 2005)

12-18 luglio sull’Altopiano del Tesino (M nati nel 2005 e 2006)



Per tutti i FIR Camp il programma della settimana unirà gli allenamenti sul campo, coordinati da tecnici federali provenienti dai Centri di Formazione Permanente U18, a momenti di relax e divertimento, sempre con la supervisione dello staff messo a disposizione dalla Federugby e con un’offerta formativa mirata a valorizzare la socializzazione e a rafforzare la messa in pratica concreta dei valori fondanti della disciplina.

Dal 22 gennaio, e sino a raggiungimento del numero massimo di iscritti previsto per ogni singolo FIR Camp, è possibile pre-iscriversi attraverso il portale dedicato fircamp.federugby.it: lo staff dei FIR Camp prenderà successivamente contatto per confermare l’iscrizione e solo allora, in caso di conferma d’adesione, la partecipazione verrà finalizzata. Unico requisito per l’iscrizione, un tesseramento attivo per la stagione 2019/20 presso una Società affiliata a FIR.



CLICCA QUI PER VISITARE IL SITO DEI FIR CAMP

CLICCA QUI PER IL MODULO DI PRE-ISCRIZIONE



Daniele Pacini, Responsabile Tecnico del Rugby di Base FIR, ha dichiarato: “I tre FIR Camp organizzati in Trentino nell’estate del 2019 hanno fatto registrare la massima partecipazione dei ragazzi e i feedback avuti sia da loro che dai genitori sono stati tanto positivi da indurci ad aumentare la nostra offerta, portando a quattro gli appuntamenti 2020. La partnership con Trentino Marketing e APT Valsugana Lagorai ci consente di garantire strutture sportive e d’accoglienza di primo livello per i nostri giovani tesserati e siamo certi di mettere a disposizione grazie ai nostri tecnici ed educatori un’offerta tecnica e formativa di qualità, coerente con la nostra visione del Gioco come forte driver valoriale”.