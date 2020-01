Roma – Prosegue il testa a testa in vetta al Girone 1 del Campionato di Serie A. Nell’undicesima giornata l’Accademia Nazionale Ivan Francescato e il Biella Rugby espugnano rispettivamente i campi del Rugby Milano per 38-16 e del TKGroup Rugby Torino per 31-12 salendo a quota 44 in classifica. Resta al terzo posto il Pro Recco che pareggia 14-14 contro il Cus Torino. Vittorie esterne anche per Parabiago – che si impone 22-20 ad Alghero – e per il Cus Genova che vince 26-21 in casa dei Centurioni.

Nel Girone 2 la capolista Verona torna alla vittoria superando 59-0 il Casale tra le mura amiche. Al secondo posto i Ruggers Tarvisium che si impongono 20-14 in casa del Valsugana. Successi interni per Rugby Paese e Valpolicella rispettivamente per 8-3 contro i Rangers Vicenza e 26-24 contro il Petrarca. Sorride anche il Rugby Badia che batte 30-6 il Rugby Udine in trasferta.

Nel Girone 3 entrambe le squadre in vetta rimediano una sconfitta nel turno odierno: la Capitolina cade 13-10 in casa del Rugby Napoli Afragola, mentre il Noceto si arrende 34-15 in casa dell’Amatori Rugby Catania. Non ne approfitta il Toscana Aeroporti I Medicei che perde 16-5 in casa del Pesaro, restando al terzo posto a due lunghezze dalla vetta. Sorridono il Romagna RFC – vincente 28-22 contro il Civitavecchia – e il Rugby Perugia che supera 23-17 i Cavalieri Union.

Dopo l’undicesima giornata il Valsugana e il Villorba – con una partita in meno – continuano a guidare appaiate a quota 45 il Girone 1 della Serie A Femminile. Le padovane hanno espugnato con il risultato di 48-0 il campo del Cus Torino, mentre le Campionesse d’Italia in carica hanno battuto 25-7 il Colorno.

Nel Girone 2 la capolista Rugby Monza si aggiudica lo scontro diretto contro il Chicken Cus Pavia 24-5. Successo per 96-12 del Cus Milano in casa del Cus Genova, mentre le Lions Tortona vincono 18-12 in casa del Rugby Biella.

Nel Girone 4 vittorie per entrambe le squadre in testa alla classifica: l’Amatori Torre del Greco vince 20-12 contro le Puma Bisenzio, mentre le Belveneroverdi si impongono 77-0 in casa del Cus Pisa. Successo esterno anche per le Donne Etrusche che battono a domicilio 48-0 il Rugby Frascati.

Nel Girone 3 il Verona batte con un netto 97-0 il Rugby Mutina, mentre il Kawasaki Robot Calvisano si impone 23-5 in casa del Romagna RFC.

