Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del massimo campionato italiano maschile, il Peroni TOP12, in calendario tra sabato 1° e domenica 2 febbraio che sarà possibile seguire live sull’APP e sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Rugby. Prime a scendere in campo sabato 1° febbraio le formazioni dell’IM Exchange Viadana e del Toscana Aeroporti I Medicei in programma allo Stadio Zaffanella di Viadana (Mantova) alle ore 19.00. Dirigerà il fischietto di Padova Andrea Spadoni. Sui restanti cinque campi si giocherà domenica 2 con calcio d'inizo alle ore 15.00.

Di seguito le designazioni complete del fine settimana di TOP12. Peroni TOP12 – X giornata 01.02.20 - ore 19.00 IM Exchange Viadana 1970 V Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Andrea Spadoni (Padova)

AA1 Francesco Meschini (Milano), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano) 02.02.20 - ore 15.00 Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Fiamme Oro Rugby v HBS Rugby Colorno

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Dante D’Elia (Taranto), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma) Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Argos Petrarca v FEMI-CZ Rovigo

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Vincenzo Schipani (Benevento), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) Sitav Rugby Lyons v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Alfonso Poggipollini (Bologna)