Roma – Andy Vilk. Responsabile tecnico della Nazionale Italiana 7s maschile, ha convocato diciotto giocatori al raduno in calendario a Parma dal 2 al 5 febbraio in preparazione alle due tappe sudamericane del World Rugby 7s Challenger Series. La nuova manifestazione vedrà gli Azzurri andare a caccia dell’accesso al torneo di Hong Kong prima e alle World Rugby 7s Series poi scendendo in campo nei tornei di Vina del Mar in Cile adl 15 al 16 febbraio e a Montevideo, in Uruguay, la settimana seguente. La rosa degli atleti sarà ridotta a quattordici convocati a conclusione del raduno, in vista della partenza per il Cile fissata per il 9 febbraio. Inseriti nella Pool C per il torneo di Vina del Mar, gli Azzurri del rugby olimpico sfideranno nel proprio girone la Germania testa di serie, l’Uganda e il Paraguay. Questi i convocati: Diego ANTL (Femi-CZ Rovigo)

Francesco BONAVOLONTA’ (Valorugby Emilia)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Lyons)

Massimo CIOFFI (Femi-CZ Rovigo)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Rocco DEL BONO (Toscana Aeroporti I Medicei)

Daniele DI GIULIO (HBS Colorno)

Niccolò FADALTI (Argos Petrarca Padova)

Federico GUBANA (Mogliano Rugby 1969)

Tommaso JANNELLI (Rugby Parabiago)

Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)

Gabriele LEVERATTO (Biella Rugby)

Jona MOTTA (ASR Milano)

Andrea PRATICHETTI (Mogliano Rugby, 4 caps)

Jaco VAN TONDER (HBS Colorno)

Gianmarco VIAN (Femi-CZ Rovigo)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (IM Exchange Viadana)

Luca ZINI (Argos Petrarca Padova)