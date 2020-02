DERBY D’ITALIA CRUCIALE NELLA CORSA PLAY-OFF, LYONS v LAZIO PER SALVARSI Roma – E’ l’anticipo serale del sabato al “Luigi Zaffanella” (ore 19, diretta Facebook.com/Federugby) tra l’IMN Exchange Viadana e Toscana Aeroporti I Medicei ad inaugurare il decimo turno del Peroni TOP12, penultima giornata del girone d’andata. Appaiate al nono posto a quindici punti, le squadre allenate da Victor Jimenez e Pasquale Presutti hanno come obiettivo comune quello di mettere la maggior distanza possibile con le zone più pericolose della classifica e di garantirsi un girone di ritorno privo di rischi, iniziando a pianificare la stagione a venire. I mantovani hanno conquistato due punti preziosi a San Donà la settimana passata, mentre i gigliati dopo una prima fase di stagione tentennante hanno vinto e convinto (32-0) contro la Lazio e dato ossigeno alla propria classifica. Tutte in calendario domenica alle 15 e in diretta Facebook FIR le altre cinque gare di giornata, all’indomani del debutto della Nazionale maschile del Guinness Sei Nazioni. A due settimane dalla Finale di Coppa Italia è di nuovo derby tra Argos Petrarca Padova e Femi-CZ Rovigo: dopo la guerra di trincea del “Battaglini” nella sfida di Coppa l’azione si sposta all’Argos Arena per una partita dal peso specifico elevato, con i padroni di casa che non possono permettersi un nuovo passo falso, potenzialmente fatale per le ambizioni di play-off della squadra di Andrea Marcato. Rovigo, leader imbattuto della graduatoria, non farà sconti nella partita più sentita dal caldissimo pubblico rossoblù e un successo esterno darebbe con ogni probabilità ai Bersaglieri il titolo di campioni d’inverno. Occhi puntati anche sul “Mirabello” di Reggio Emilia per un incontro importante per definire le gerarchie del campionato: di fronte il Valorugby, secondo in classifica davanti proprio ai campioni in carica del Kawasaki Robot Calvisano, in visita ai Diavoli. A Roma le Fiamme Oro, quarte, ricevono il Colorno e se da un lato i poliziotti romani possono rafforzare il proprio piazzamento in zona playoff dall’altro la matricola emiliana cerca di andare a caccia di punti-salvezza. Gli stessi in palio a Piacenza, dove i Lyons dell’ex centro azzurro Garcia, alla prima stagione da capo allenatore, ospitano la Lazio, fanalino di coda in una sfida-salvezza già importantissima mentre ci si avvicina al giro di boa del Peroni TOP12. Derby veneto infine tra Mogliano Rugby e Lafert San Donà, entrambe a centro classifica, già staccate dal gruppo di testa ma capaci, al tempo stesso, di creare un buon margine con il fondo della graduatoria. Questo il programma della decima giornata: Peroni TOP12 – X giornata 01.02.20 – ore 19.00 – diretta Facebook.com/Federugby IM Exchange Viadana v Toscana Aeroporti I Medicei 02.02.20 – ore 15– diretta Facebook.com/Federugby

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà Argos Petrarca Padova v Femi-CZ Rovigo Sitav Lyons v Lazio Rugby 1927 Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 41; Valorugby Emilia 37; Kawasaki Robot Calvisano 34; Fiamme Oro Rugby 33; Argos Petrarca 28; Mogliano Rugby 1969 20; Lafert San Donà 17; IM Exchange Viadana 1970 e Toscana Aeroporti I Medicei 15; HBS Colorno 14; Sitav Rugby Lyons 9; Lazio Rugby 1927 6 ULTIME DALLE SEDI Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 1 febbraio, ore 19

IM Exchange Viadana v Toscana Aeroporti I Medicei

IM Exchange Viadana: Spinelli; Souare, Ceballos, Pavan, Ciofani; Apperley, Bronzini; Casado Sandri, Ferrarini, Denti And. (cap); Ghigo, Bonfiglio; Mazibuko, Garziera, Denti Ant.

a disposizione: Ribaldi, Breglia, Novindi, Devodier, Grassi, Gregorio, Forte, Anello.

all. Jimenez

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Tuculet, Menon, Rodwell, Mattoccia; Newton, Esteki; Greeff, Cosi, Boccardo; Maran (cap.), Chiappini; Marin, Schiavon, De Marchi.

a disposizione: Zileri, Broglia, Battisti, Signore, Venco/Brancoli, Rorato, Panetti M., Bientinesi.

all. Presutti

arb. Andrea Spadoni (Padova)

assistenti: Francesco Meschini (Milano), Francesco Russo (Milano)

quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano) Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 2 febbraio, ore 15

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Valorugby Emilia: Farolini; Ngaluafe, Paletta, Majstorovic, Vaeno; Rodriguez, Panunzi; Rimpelli, Favaro, Mordacci; Balsemin, Dell’Acqua; Chistolini (cap), Luus, Sanavi

a disposizione: Quaranta, Gatti, Randisi, Du Preez, Amenta, Fusco, Costella, Falsaperla

all. Manghi

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa; De Santis, Mazza, Garrido, Susio; Pescetto Casilio; Vunisa, Casolari, Koffi: Wessels, Zanetti: Leso, Morelli, Brugnara.

a disposizione: Luccardi, Cittadini, Barducci, Venditti, Van Vuren, Archetti, Semenzato, Balocchi.

all. Brunello

arb. Marius Mitrea (Udine)

assistenti: Gianluca Gnecchi (Brescia), Simone Boaretto (Rovigo)

quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Roma, Caserma “Gelsomini” – domenica 2 febbraio, ore 15

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby: Malo; Forcucci, Quartaroli, Gabbianelli, Guardiano, Azzolini, Marinaro; Cornelli, De Marchi, Bianchi; D’Onofrio U., Fragnito; Nocera, Kudin (cap.), Zago

a disposizione: Moriconi, Mariottini, Iacob, Stoian, Chianucci, Parisotto, Di Marco, D’Onofrio G.

all. Guidi

HBS Colorno: Van Tonder; Terzi, Afamasaga, Silva F., Bronzini; Ceresini, Lucchin; Tuilagi, Ciofoli, Sarto (cap) Da Lisca, Cicchinelli; Fiume, Baruffaldi, Datola

a disposizione: Gemma, Silva M., Achilli, Perrone, Pop, Mantelli, Bettin, Pasini

all. Prestera

arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

assistenti: Dante D’Elia (Taranto), Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma) Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” – domenica 2 febbraio, ore 15

Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà

Mogliano Rugby 1969: Guarducci (Cap.); Pavan, Scagnolari, Ormson, Dal Zilio; Da Re, Crosato; Tuilagi, Baldino, Finotto; Bocchi, Caila; Ceccato, Ferraro, Betti

a disposizione: Bonanni, Furia, Cincotto, Delorenzi, Corazzi, Gubana, Cerioni, D'Anna

all. Costanzo

Lafert San Donà: Lyle; Schiabel, Iovu, Bacchin E, Bronzini; Katz, Petrozzi; Mozzato, Carraretto, Derbyshire(cap); Sutto, Ortega; Thwala, Boscain, Ceccato

a disposizione: Chalonec, Pasqual, Steolo, Francescato, Reeves, Dell’Antonio, Catelan, Ros

all. Green

arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

assistenti: Matteo Franco (Pordenone), Stefano Roscini (Milano)

quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Padova, Argos Arena – domenica 2 febbraio, ore 15

Argos Petrarca Padova v Femi-CZ Rovigo

Argos Petrarca Padova: Riera; Coppo, De Masi, Broggin, Leaupepe; Zini, Chillon; Trotta (cap.), Conforti (vice cap.), Michieletto; Galetto, Gerosa; Swanepoel, Carnio, Rizzo

a disposizione: Scarsini/Borean, Mancini Parri/Cugini, Franceschetto, Saccardo, Nostran, Cortellazzo, Capraro, Fadalti

all. Marcato

Femi-CZ Rovigo: Odiete; Mastandrea, Antl, Angelini, Bacchetti; Menniti-Ippolito, Citton; Vian, Lubian, Ruggeri; Ferro (cap), Mtyanda; Pavesi, Momberg, Mienie

a disposizione: Nicotera, D’Amico, Rossi, Mantovani, Michelotto, Liut, Piva, Moscardi

all. Casellato

arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

assistenti: Vincenzo Schipani (Benevento), Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) Piacenza, Stadio “Beltrametti” – domenica 2 febbraio, ore 15

Sitav Lyons v Lazio Rugby 1927

Sitav Lyons: Via G; Capone, Paz, Conti, Bruno (cap); Guillomot, Fontana; Bottacci, Petillo, Cissè; Masselli, Grassotti; Stewart, Rollero, Acosta

all. Garcia

Lazio Rugby 1927: Cozzi; De Gaspari, McCann, Lo Sasso; Vella; Cantarutti, Loro; Duca; Filippucci (cap), Ercolani; Lomidze, Milan; Forgini, Ferrara, Quiroga.

a disposizione: Di Roberto, Giusti, Garfagnoli, Giancarlini, Angelone, Cristofaro, Bonifazi, Gianni

all. Montella

arb. Matteo Liperini (Livorno)

assistenti: Manuel Bottino (Roma), Lorenzo Imbriaco (Bologna)

quarto uomo: Alfonso Poggipollini (Bologna)