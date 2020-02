Aix En Provance (Francia) – Fabio Roselli, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che venerdì alle 21 allo Stade Maurice David di Aix En Provence affronterà i pari età della Francia nel secondo match del Sei Nazioni U20, partita che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della FIR. Confermata quasi totalmente la formazione che ha battuto all’esordio nel torneo il Galles a Colwyn Bay per 17-7 con una grande prestazione. Triangolo allargato con Trulla-Lai-Mba, coppia di centri formata da Mori e Bertaccini e in mediana capitan Garbisi con Varney, Player of the match contro i gallesi. Terze linee con Cannone, Zuliani, Maurizi. In seconda linea Zambonin e Favretto. L’unico cambio nel XV titolare è la presenza dal primo minuto di Neculai al posto di Alongi, squalificato per quattro settimane dalla commissione disciplinare per un fallo pericoloso commesso durante il match contro il Galles. Completeranno la prima linea Lucchesi e Drudi. In panchina presente Muhamed Hasa, convocato in sostituzione di Alongi. Questo il XV che scenderà in campo: 15 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano)** 14 Cristian LAI (7 Fradis Rugby)* 13 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano)** 12 Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)** 11 Michel MBA (Fiamme Oro Rugby)** 10 Paolo GARBISI (Argos Petrarca)** - capitano 9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby) 8 Lorenzo CANNONE (Florentia Rugby)* 7 Manuel ZULIANI (Rugby Paese)* 6 Angelo MAURIZI (Polisportiva L’Aquila Rugby)* 5 Andrea ZAMBONIN (Rangers Vicenza)* 4 Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969) 3 Ion NECULAI (Cavalieri Union)* 2 Gianmarco LUCCHESI (Lions Amaranto)* 1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club 2015)* A disposizione 16 Matteo BALDELLI (Cavalieri Union)* 17 Lorenzo MICHELINI (Kawasaki Robot Calvisano)** 18 Muhamed HASA (RUGBY MILANO)* 19 Nathanel PANOZZO (Argos Petrarca)* 20 Luca ANDREANI (Bassa Bresciana Leno)* 21 Manfredi ALBANESE (S.S. Lazio Rugby 1927) 22 Mattia FERRARIN (Udine Rugby)* 23 Luca BORIN (FEMI-CZ Rovigo)* *Attualmente in forza all’Accademia Nazionale Ivan Francescato **Membro dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato