Roma – Torna a vincere la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta che supera in casa il Valorugby Emilia per 36-29, confermando così il primo posto in classifica e chiudendo da capolista il girone d’andata.

Nonostante la sconfitta i due punti guadagnati oggi permettono comunque al Valorugby Emilia di rimaner salda al secondo posto a quota 43 punti.

Successo invece di misura in chiave playoff per il Kawasaki Robot Calvisano, che vince contro le Fiamme Oro Rugby 33-32 avvicinandosi in classifica proprio ai cremisi e salendo così a 39 punti in graduatoria. Fiamme Oro che con le quattro mete segnate e il punto di bonus difensivo guadagnato conservano comunque il terzo posto nella classifica generale.

Vittoria esterna per l’Argos Petrarca Rugby che guadagna i 5 punti vincendo 30-23 in casa dell’HBS Colorno, mentre il Lafert San Donà ha avuto la meglio al “Pacifici” sui Sitav Lyons per 20-16 salendo a quota 22 punti, al settimo posto della graduatoria.

Vittoria importante anche per l’IM Exchange Rugby Viadana che al “CPO” Giulio Onesti di Roma supera la Lazio per 37-23 centrando inoltre il bonus offensivo.

Domani a Firenze l’ultimo posticipo di giornata nel match che vedrà scontrarsi la Toscana Aeroporti I Medicei contro il Rugby Mogliano 1969.

Tutti i risultati dell’undicesimo turno:

Peroni TOP12 – XI giornata

08.02.20 – ore 14.30

HBS Colorno v Argos Petrarca Rugby 23-30 (1-5)

ore 15.00

Kawasaki Robot Calvisano v Fiamme Oro Rugby 33-32 (4-2)

Lafert San Donà v Sitav Rugby Lyons 20-16 (4-1)

S.S. Lazio Rugby 1927 v IM Exchange Viadana 1970 23-37 (0-5)

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta v Valorugby Emilia 36-29 (4-2)

Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 46; Valorugby Emilia 43; Fiamme Oro Rugby 40; Kawasaki Robot Calvisano 39; Argos Petrarca 37; Mogliano Rugby 1969 24*; Lafert San Donà 22; IM Exchange Viadana 1970 21; Toscana Aeroporti I Medicei 19*; HBS Colorno 15; Sitav Rugby Lyons 14; Lazio Rugby 1927 7.

*una partita in meno

Di seguito i tabellini dell’undicesima giornata di campionato:

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 8 febbraio

Peroni TOP12, XI giornata

Femi-CZ Rugby v Valorugby Emilia 36-29 (19-14)

Marcatori: p.t. 2’ m. Vaeno tr. Farolini (0-7), 7’ c.p. Odiete (3-7), 10’ m. Mordacci tr. Farolini (3-14), 17’ m. Cioffitr. Odiete (8-14), 30’ c.p. Odiete (13-14), 34’ c.p. Odiete (16-14), 39’ drop Antl (19-14); s.t. 43’c.p. Farolini (19-17), 51’ c.p. Odiete (22-17), 53’ m. Cioffi tr. Odiete (29-17), 62’ m. Mordacci (29-22), 66’ m. Modena tr. Odiete (36-22), 75’ m. Luus tr. Farolini (36-29),

Femi-CZ Rovigo: Odiete; Cioffi (68’ Lisciani, 78’ Cioffi), Modena, Angelini, Bacchetti; Antl, Piva; Michelotto (67’ Mantovani), Ruggeri, Vian (78’ Liut); Ferro (cap.), Mtyanda; D’Amico (41’ Pavesi), Cadorini (41’ Momberg), Pomaro (41’ Mienie)

all. Casellato

Valorugby Emilia:Farolini; Vaeno, Paletta (61’ Gennari), Majstorovic, Costella; Rodriguez, Fusco (44’ Bacchi); Amenta (68’ Messori), Mordacci, Rimpelli (58’ Favaro); Du Preez, Dell’Acqua (48’ Balsemin); Chistolini (cap) (52’ Randisi), Luus, Sanavia (68’ Romano).

all. Manghi

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo:Ferdinando Cusano (Vicenza)

Calciatori: Odiete(FEMI-CZ Rovigo) 7/7 ; Farolini (Valorugby Emilia) 5/5

Note: Circa 11° gradi campo in buone condizioni. Presenti circa 1500 spettatori

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 4; Valorugby Emilia 2

Peroni Player of the Match: Diego Antl(FEMI-CZ Rovigo)

Roma, “CPO Giulio Onesti” – Sabato 8 Febbraio 2020

PeroniTOP12 – XI giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v IM Exchange Rugby Viadana 23-37 (13-10)

Marcatori: p.t. 5’ cp Cozzi (3-0), 9’ m. Breglia tr Ceballos (3-7),13’ cp Cozzi (6-7), 37’ cp Ceballos (6-10), 40’ m. Cozzi tr Cozzi (13-10) s.t. 43’ cp Ceballos (13-13), 48’ m. Ribaldi tr Ceballos (13-20), 53’ cp Cozzi (16-20), 59’ cp Ceballos (16-23), 63’ m. Lo Sasso tr Cozzi (23-23), 67’ m. Garziera tr Ceballos (23-30), 73’ m. Grassi tr Ceballos (23-37)

S.S Lazio Rugby 1927: Bonifazi; De Gaspari, Cozzi, Mccann (60’ Lo Sasso); Vella; Cantarutti, Loro (60’ Cristofaro); Giancarlini (40’ Duca); Filippucci (cap), Ercolani; Milan, Lomidze; Forgini (52’ Forgini), Ferrara, Di Roberto (52’-79’ Quiroga) (79’ Di Roberto)

all. Montella

IM Exchange Viadana: Apperley; Souare, Finco, Pavan (21’-31’ Forte); Spinelli (78’ Ciofani), Ceballos, Gregorio (60’ Bronzini); Ghigo; Anello (67’ Grassi), Ribaldi (70' Schinchirimini); Devodier (60’ Denti And.), Bonfiglio; Mazibuko (75’ Novindi), Garziera, Breglia (70’ Denti Ant.).

All. Jimenez

Arb.: Manuel Bottino (Roma)

AA1 Vincenzo Schipani (Benevento), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma)

Cartellini: Calciatori: Francesco Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927) 5/5, Ignacio Ceballos (IM Exchange Rugby Viadana) 6/7

Note: giornata nuvolosa a Roma. Spettatori presenti circa 950.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, IM Exchange Viadana 5

Peroni Player of the Match: Keanu Apperley (IM Exchange Viadana) ______________________________________________________________________

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato 8 Febbraio

Peroni TOP12, XI giornata

Lafert San Donà v Sitav Rugby Lyons 20–16 (6-13)

Marcatori: p.t. 2’ m. Acosta tr Guillmot (0-7), 9’ cp. Katz (3-7), 14’ cp Giullomot (3-13), 22’ cp Katz (6-13); s.t. 48’ m. Patrozzi tr Katz (13-13), 55’ m. Boscain tr Katz (20-13), 57’ cp Guillomot (20-16), 68’ cp Guillomot (20-16)

Lafert San Donà: Lyle; Bronzini, Iovu, Bacchin E. (71’ Dell’Antonio), Schiabel (60’ Reeves); Kats, Petrozzi (65’ Petrozzi); Catelan (69’ Zuliani), Carraretto (53’ Steolo), Derbyshire (cap.); Mozzato, Ortega; Twhala (65’ Ceglie), Boscain (57’ Chalonec), Zanusso (40’ Ceccato)

all. Green

Sitav Rugby Lyons: Via G. (16’ Pedrazzani); Capone (Tedeschi), Paz, Conti, Bruno (cap.); Guillomot, Fontana (Via A.); Bottacci (26’ Salerno), Petillo, Lekic; Cemicetti (16’ Borzone), Grassotti; Stewart (26’ Bance), Cocchiaro, Acosta (16’ Caffaro)

all. Baracchi

arb. Tomò (Roma)

AA1 Chirnoaga (Roma)

AA2 Favaro (Venezia).

Quarto uomo: Bruno (Udine)

Cartellini: 54’ giallo Petillo (Sitav Rugby Lyons), 59’ giallo Catelan (Lafert San Donà),

Calciatori: Katz (Lafert San Donà) 4/4, Guillmont (Sitav Rugby Lyons) 4/4

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 300

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 4, Sitav Rugby Lyons 1

Peroni Player of the match: Katz (Lafert San Donà)

Colorno, HBS Rugby Stadium - Sabato 8 Febbraio 2020

Peroni TOP12 - XI Giornata di andata

HBS Colorno v Argos Petrarca Padova 23-30 (7-15)

Marcatori: p.t. 6’ m. Lucchin tr. Mantelli (7-0); 16’ cp. Chillon (7-3); 29’ m. Capraro (7-8); 40’ m. Cugini tr. Chillon (7-15) s.t. 42’ cp. Mantelli (10-15); 48’ m. Tuilagi tr. Mantelli 17-15); 61’ cp. Mantelli (23-17); 66’ m. Galetto (20-20); 71’ cp. Mantelli (23-20); 76’ m. Ragusi (23-25); 80’ m. Coppo (23-30)

HBS Colorno: Van Tonder (38’ Pasini); Chibalie, Bettin, Afamasaga; Bronzini; Mantelli, Lucchin (temp. 49’ - 67’ Ceresini); Tuilagi; Modoni, Sarto (Cap.); Ciotoli, Cicchinelli; Alvarado, Silva M. (72’ Goegan), Singh (49’ Gemma)

All. Cristian Prestera

Argos Petrarca Padova: Riera; Capraro, Broggin (49’ Ragusi), De Masi (54’ Leaupepe), Coppo; Chillon, Navara (55’ Cortellazzo); Trotta (Cap.); Conforti, Galetto; Gerosa, Saccardo; Mancini Parri (41’ Franceschetto), Cugini (51’ Carnio), Borean (59’ Braggié)

All. Andrea Marcato

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno); AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Alberto Pellegrino (Reggio Emilia)

Cartellini: al 10’ giallo ad Afamasaga (HBS Colorno); al 73’ rosso ad Afamasaga per somma di ammonizioni (HBS Colorno)

Calciatori: Mantelli (HBS Colorno) 5/5; Chillon (Argos Petrarca Padova) 2/6

Note: giornata soleggiata 12° - campo in ottime condizioni - circa 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 1; Argos Petrarca Padova 5

Peroni Player of the Match: Federico Conforti (Argos Petrarca Padova)

Calvisano (BS), Pata Stadium – sabato 8 febbraio, ore 15.00

Peroni TOP12, XI giornata

Kawasaki Robot Calvisano v Fiamme Oro Rugby 33-32 (16-20)

Marcatori: p.t. 4’cp Pescetto (3-0), 8’cp Pescetto (6-0), 14’cp Azzolini (6-3), 20’m Vunisa tr Pescetto (13-3), 26’m Guardiano tr Azzolini (13-10), 33’m Malo tr Azzolini (13-17), 38’cp Azzolini (13-20), 40’cp Pescetto (16-20), 41’m Marinaro tr Azzolini (16-27), 43’m Luccardi tr Pescetto (23-27), 63’m Van Vuren tr Pescetto (30-27), 66’m Forcucci tr Azzolini no tr (30-32), 79’cp Pescetto (33-32).

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa; Susio (18’ Regonaschi); Garrido Panceyra, Mazza, De Santis; Pescetto, Casilio; Vunisa, Koffi (60’ Izekor); Archetti (41’ Casolari);Van Vuren, Wessels (60’ Zanetti); Cittadini (46’ Leso); Luccardi (60’ Morelli) (68’ Luccardi); Brugnara

all. Brunello

Fiamme Oro Rugby: Malo; D'Onofrio G., Quartaroli, Forcucci (69’ Forcucci);Guardiano; Azzolini, Marinaro (65’ Iacob); Cornelli, Cristiano (cap.) (47’ De Marchi); Bianchi; D'Onofrio U., Fragnito (50’ Stoian); Nocera (65’ Fusco);Kudin (68’ Taddia);Zago (57’ Iovenitti).

all. Guidi

arb. Boraso

AA1: Spadoni (Padova)

AA2 Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Rebuschi (Rovigo)

Calciatori: Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) 7/7; Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 5/7

Note: Terreno in ottime condizioni, temperatura 14 gradi, spettatori 600

Punti conquistati in classifica: Kawasaki Robot Calvisano 4, Fiamme Oro 2.

Peroni Player of the match: Paolo Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano)