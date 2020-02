Roma – E’ in programma interamente nel pomeriggio di domani il dodicesimo turno del Peroni TOP12 – prima giornata del girone di ritorno – con tutte le partite che saranno trasmesse in diretta sulla pagina ufficiale Facebook e sull’app della Federazione Italiana Rugby. Si parte alle 14 con il testa-coda tra Rovigo e Lyons: i Bersaglieri, reduci dalla vittoria interna contro il Valorugby, proveranno ad incrementare il vantaggio sulla squadra di Manghi affrontando i piacentini che vanno a caccia di punti utili per la zona salvezza distante una lunghezza. Alle 14.30 altre due sfide tra squadre impegnate nella lotta play-off e salvezza con il Colorno che ospiterà il Calvisano e il San Donà che affronterà le Fiamme Oro. Alle 15 la Lazio andrà a caccia di punti per riaprire la lotta salvezza ospitando a Roma il Mogliano al CPO Giulio Onesti. I Medicei affronteranno un Petrarca che vuole restare agganciato al treno play-off, mentre il Viadana ospiterà il Valorugby che proverà a riscattare la sconfitta rimediata al Battaglini di Rovigo nello scorso weekend. Prima di tutte le partite sarà osservato un minuto di silenzio per il ventitreenne direttore di gara Tommaso Battini scomparso in settimana in seguito ad un incidente di volo. Questo il programma completo della dodicesima giornata: Peroni TOP12 – XII giornata – 15.02.20 – ore 14 FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons Ore 14.30 HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby Ore 15 S.S. Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969 Toscana Aeroporti I Medicei v Argos Petrarca IM Exchange Viadana 1970 v Valorugby Emilia La classifica: FEMI-CZ Rovigo 46 punti; Valorugby Emilia 43; Fiamme Oro Rugby 40; Kawasaki Robot Calvisano 39; Argos Petrarca 37; Mogliano Rugby, Toscana Aeroporti I Medicei 24; Lafert San Donà 22; IM Exchange Viadana 1970 21; HBS Colorno 15; Sitav Rugby Lyons 14; S.S. Lazio Rugby 1927 7. Rovigo, Stadio Battaglini – sabato 15 febbraio ore 14 Peroni TOP12, XII giornata FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Mastandrea, Modena, Angelini, Lisciani; Ambrosini, Citton; Ferro (cap.), Sironi, Liut; Nibert, Mtyanda; D’Amico, Cadorini, Pomaro. A disposizione: Nicotera, Pavesi, Leiger, Mantovani, Michelotto, Visentin, Moscardi, Antl. All. Casellato Sitav Rugby Lyons: Via G; Capone, Paz (cap), Conti, Boreri; Borzone, Via A; Parlatore, Bance, Petillo; Tedeschi, Pedrazzani; Salerno, Cocchiaro, Acosta. A disposizione: Borghi, Greco, Rapone, Cemicetti, Pozzoli, Efori, Di Lucchio, Fontana All. Garcia Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano) Colorno, HBS Arena – sabato 15 febbraio ore 14.30 Peroni TOP12, XII giornata HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano HBS Colorno: Bronzini; Chibalie; Bettin, Silva F.; Canni; Ceresini, Lucchin; Borsi; Modoni, Sarto (Cap.); Ciotoli, Cicchinelli; Alvarado, Silva M., Singh A disposizione: Gemma, Baruffaldi, Achilli; Perrone, Tuilagi; Pasini; Magri; Terzi All. Prestera Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap); Van Zyl, Panceyra-Garrido, Mazza, Balocchi; Pescetto, Semenzato; Vunisa, Koffi, Archetti, Zanetti, Van Vuren; Leso, Luccardi, Barducci. A disposizione: Antonini, Gavrilita, Michelini, Wessels, Izekor, Consoli, Casilio, Peruzzo. All. Brunello Arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna) San Donà di Piave, Stadio Pacifici – sabato 15 febbraio ore 14.30 Peroni TOP12, XII giornata Lafert San Donà: Lyle; Jacono, Iovu, Bertetti, Reeves; Kats, Francescato; Mozzato, Zuliani, Derbyshire(cap); Sutto, Steolo; Ros, Meachen, Ceccato A disposizione: Chalonec, Ceglie,Ortega, Petrozzi, Bacchin E, Carraretto, Bronzini, Zanusso All. Green Fiamme Oro Rugby: Malo; Forcucci, Quartaroli, Vaccari, Guardiano; Azzolini, Marinaro; Cornelli, Cristiano (cap.), Bianchi; D’Onofrio U., Fragnito; Nocera, Kudin, Iovenitti A disposizione: Taddia, Zago, Iacob, Stoian, De Marchi, Fusco, Di Marco, Masato All. Guidi Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Francesco Meschini (Milano), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) Roma, CPO Giulio Onesti – sabato 15 febbraio ore 15 Peroni TOP12, XII giornata S.S. Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969 S.S. Lazio Rugby 1927: Cozzi; Bossola, Mccann, Lo Sasso; De Gasperi; Cantarutti, Albanese; Cacciagrano; Filippucci (cap), Angelone; Lomidze, Milan; Forgini, Corcos, Quiroga. A disposizione: Di Roberto, Ferrara, Giusti, Ercolani, Duca, Cristofaro, Vella, Baffigi. All. Montella Mogliano Rugby 1969: Da Re; Dal Zilio, Scagnolari, Cerioni, Guarducci (Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Corazzi, Finotto; Baldino, Caila; Ceccato, Ferraro, Betti A disposizione: Bonanni, Furia, Michelini, Delorenzi, Zago, Fabi, Zanatta, Abanga All. Costanzo Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Franco Rosella (Vicenza) Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma) Firenze, Ruffino Stadium Mario Lodigiani – sabato 15 febbraio ore 15 Peroni TOP12, XII giornata Toscana Aeroporti I Medicei v Argos Petrarca Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Mattoccia, Menon, Rodwell, Panetti M.; Newton, Esteki; Cosi, Boccardo, Brancoli; Signore, Maran (cap.); Battisti, Schiavon, Zileri A disposizione: De Marchi, Broglia, Marin, Chiappini, Venco, Biffi, Bientinesi, Taddei. All. Presutti, Basson Argos Petrarca: Ragusi; Coppo, Riera, Leaupepe, Capraro; Garbisi, Chillon; Trotta (cap.), Conforti, Nostran; Saccardo, Galetto; Franceschetto, Carnio, Borean. A disposizione: Braggiè, Cugini, Mancini Parri, Gerosa/Butturini, Michieletto, Navarra, De Masi, Beraldin All. Marcato Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Fabio Arnone (Pisa) Quarto Uomo: Giuseppe Ruta (Perugia) Viadana, Stadio Zaffanella – sabato 15 febbraio ore 15 Peroni TOP12, XII giornata IM Exchange Viadana 1970 v Valorugby Emilia IM Exchange Viadana 1970: Apperley; Souare, Finco, Pavan, Spinelli; Ceballos, Bronzini; Denti And. (cap), Ghigo, Anello; Grassi, Bonfiglio; Mazibuko, Ribaldi, Breglia

A disposizione: Garziera, Denti Ant., Novindi, Devodier, Schinchirimini, Gregorio, Forte, Ciofani. All. Jimenez Valorugby Emilia: Farolini; Gennari, Paletta, Bertaccini, Vaeno; Rodriguez, Bacchi; Rimpelli, Favaro, Mordacci; Dell’Acqua, Du Preez; Chistolini (cap), Luus, Randisi. A disposizione: Gatti, Sanavia, Romano, Balsemin, Messori, Fusco, Falsaperla, Costella. All. Manghi Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)