Roma – Il Comune di Pergine Valsugana e l’ambito turistico Valsugana-Lagorai torneranno ad ospitare il ritiro della Nazionale Italiana Rugby nel mese di giugno 2020.

Dopo essere stata casa degli Azzurri per tutta l’estate del 2019 in preparazione alla campagna iridata giapponese Pergine Valsugana, in virtù dell’accordo biennale tra FIR e Trentino Marketing, sarà di nuovo sede degli allenamenti estivi di Bigi e compagni dal 14 al 25 giugno, per preparare il tour estivo nelle Americhe.

Dal Trentino l’Italrugby volerà negli Stati Uniti per il test inaugurale del tour estivo fissato per il 4 luglio, giorno delle celebrazioni dell’Indipendenza americana con Washington in pole-position per ospitare l’incontro, per poi proseguire con i test-match contro il Canada (11 luglio) e Argentina (18 luglio). Le sedi dei test-match estivi saranno in seguito ufficializzate dalle Union ospitanti.

Grazie all’accordo biennale tra FIR, Trentino Marketing e APT Valsugana-Lagorai, il Trentino sarà un punto di riferimento estivo per l’intero movimento rugbistico italiano: oltre ai ritiri prestagionali della Nazionale, infatti, sarà teatro di una serie di eventi di promozione e sviluppo del gioco.

A cominciare dai tornei di touch rugby tra squadre di appassionati e Azzurri, che tanto successo hanno riscosso la scorsa estate, ai FIRCamp dedicati alle atlete ed agli atleti più giovani, che quest’anno saranno a Borgo Valsugana e in Tesino, accanto ad altri momenti di incontro con il pubblico.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE I FIRCAMP



Luca Bigi, Capitano della Nazionale Italiana Rugby, ha dichiarato: “Pergine Valsugana si è rivelata sede ideale per una preparazione lunga e complessa come quella che ci ha portato ai Mondiali 2019 e siamo entusiasti di tornare in Trentino a giugno per finalizzare al meglio il nostro avvicinamento al tour in USA, Canada e Argentina. Il Trentino è una Regione di profonda cultura sportiva, il contesto paesaggistico di straordinaria bellezza e le strutture sportive più che adeguate alle esigenze del rugby d’alto livello. Per molti di noi sarà un gradito ritorno in un luogo caro e pieno di ricordi, per i nuovi ragazzi che potranno affacciarsi sul nostro gruppo la prima tappa di un percorso fatto di ricordi indimenticabili, come lo sono tutti quelli legati alla Nazionale”.



"È un onore per il Trentino, afferma Maurizio Rossini CEO di Trentino Marketing, ospitare i ritiri delle Nazionali azzurre di discipline sportive tra le più amate dal pubblico. Il Rugby è tra queste perché trasmette valori importanti e positivi esempi di impegno e lealtà sportiva, che nella Nazionale sono interpretati al suo massimo livello. Questa partnership offre al Trentino un’importante opportunità per far conoscere ad un ampio pubblico le tante qualità di questo territorio, nel quale fare sport diventa occasione per apprezzare natura e paesaggio, cosa che non hanno mancato di sottolineare per primi gli stessi atleti e tecnici dell’Italrugby”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare per il secondo anno il raduno dei campioni italiani della palla ovale in Valsugana – così Stefano Ravelli, Amministratore Delegato Azienda Turismo Valsugana Lagorai – il rugby è uno sport portatore di quei valori di inclusione e solidarietà così affini al nostro territorio, vocato all’accoglienza, al turismo sostenibile e alla cura della persona. Sempre più atleti e squadre nazionali, di diverse discipline sportive, scelgono la Valsugana per stage e allenamenti preparatori".

Motivo di grande soddisfazione anche per l’Amministrazione Comunale di Pergine, nella persona dell’Assessore allo Sport Franco Demozzi, che durante l’estate 2019 ha seguito in maniera continua sul campo gli azzurri. E’ l’occasione per mostrare la qualità dei servizi e delle strutture sportive della nostra Comunità e un momento di visibilità di importanza a livello nazionale ed internazionale per tutto il territorio.