Roma – Un pomeriggio diverso dal solito per dare spazio alle proprie passioni e hobby, sfruttando le ore a disposizione lontano dal rettangolo di gioco per ricaricare le energie nervose in vista del prossimo match contro la Scozia.

Il raduno in preparazione del prossimo match del Guinness Sei Nazioni 2020 – in calendario sabato 22 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma – è iniziato venerdì 14 febbraio per dare maggior tempo alla rosa Azzurra di provare gli schemi e consolidare lo spirito di gruppo.

Nel pomeriggio di sabato, al termine delle prime sedute di allenamento in preparazione della prossima partita, una parte dei componenti della squadra ha avuto la possibilità di utilizzare il proprio tempo libero dando libero spazio – in collaborazione con lo staff dell’NH Collection Roma Vittorio Veneto in cui soggiornano – alla propria passione per la cucina.

Giampiero “Ciccio” De Carli – con una tradizione culinaria di famiglia con i suoi due fratelli impegnati nell’ambito della ristorazione – e Marco Lazzaroni, appassionato di programmi cucina sin da bambino e con una cultura culinaria coltivata nel tempo a cui ha abbinato anche il diploma di sommelier, hanno dato vita ad una sfida ai fornelli con il supporto diAlessandro Cretella, chef dell’NH Collection Roma Palazzo Cinquecento, che ha “presieduto” la speciale giuria in compagnia di Franco Smith, Luigi Troiani, Luca Bigi e Dean Budd. Vincitore della prova l’atleta del Benetton Rugby con il “Filetto alla Wellington” che ha superato di una preferenza il “Risotto ai formaggi” preparato dall’allenatore del reparto degli Avanti dell’Italia.

“E’ stato un pomeriggio divertente e che ci ha permesso di condividere insieme anche momenti diversi da quelli canonici legati al Rugby. E’ stata una bel momento. Adoro cucinare e quando sono a casa lo faccio spesso con piacere insieme alla mia compagna e ai miei bambini. Ho scelto di preparare un primo in modo da completare la scelta di Marco – orientata su un secondo piatto – in modo da poter fornire un suggerimento per un pranzo completo trasformando la “sfida” in un consiglio culinario per tutti gli appassionati di rugby che guarderanno la nostra performance ai fornelli. Ringrazio NH Collection Roma Vittorio Veneto per averci dato l’opportunità di sfruttare in modo proficuo e piacevole le nostre ore di tempo libero a disposizione” ha dichiarato Giampiero De Carli.

“Sin da bambino ho avuto la passione per i programmi di cucina. Guardavo spesso Gordon Ramsay e mi incuriosiva la sua preparazione del “Filetto alla Wellington” che col tempo e con tanta dedizione è diventato uno dei miei cavalli di battaglia ai fornelli. Quando sono a casa, se ho tempo a disposizione, cerco di assecondare la mia passione per la cucina. E’ stato bello vedere “Ciccio” hai fornelli insieme a me in una veste diversa da quella del campo. Ci siamo divertiti insieme e momenti come questi hanno la funzione di creare legami ancor più forti all’interno del gruppo” ha dichiarato Marco Lazzaroni