Roma - I vertici della Federazione Italiana Rugby e delle Società del Campionato Italiano Peroni TOP12 si sono incontrate ieri sera a Bologna. Obiettivo primario della riunione era determinare le misure da adottare per garantire il regolare prosieguo del massimo campionato nazionale a seguito delle misure di contenimento disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sulla base delle misure governative vigenti la Federazione, sentito il parere delle Società, ha disposto quanto segue per gli incontri della quattordicesima giornata di domenica 8 marzo: Lazio Rugby v Fiamme Oro Rugby - porte aperte

Toscana Aeroporti I Medicei v Valorugby Emilia - porte aperte

Lafert San Donà v Kawasaki Robot Calvisano - porte chiuse

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno - porte chiuse

IM Exchange Viadana v Mogliano Rugby - porte chiuse

Sitav Lyons Piacenza v Argos Petrarca Padova - porte chiuse Tutti gli incontri saranno regolarmente trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Rugby. La Federazione, di concerto con le Società del Peroni TOP12, ha inoltre definito le linee guida da adottare nel caso del protrarsi delle misure di contenimento alle settimane venture: estensione delle misure al 15 marzo: rinvio della quindicesima giornata al 16/17 maggio, data originariamente destinata al turno di sosta tra la conclusione della regular season e il turno d’andata delle semifinali estensione delle misure al 22 marzo: definizione di un turno infrasettimanale per il recupero della sedicesima giornata estensione delle misure oltre il 29 marzo: nuovo incontro tra FIR e Società per valutare ulteriori ricalendarizzazioni del massimo campionato Nel corso della riunione il Presidente federale Alfredo Gavazzi ha inoltre comunicato alle Società di aver definito con EPCR, l’ente responsabile dell’organizzazione delle Coppe Europee, la partecipazione alla Challenge Cup 2020/21 della squadra che si laureerà Campione d’Italia 2020.