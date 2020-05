La Federazione Italiana Rugby informa di aver deciso, in accordo con Trentino Marketing e APT Valsugana-Lagorai, di sospendere i FIRCamp 2020 originariamente previsti tra giugno e luglio. La decisione è stata assunta dalla Federazione in coerenza con la delibera di Consiglio del 26 marzo scorso in merito alla sospensione definitiva dell’attività domestica 2019/20 per pandemia da COVID-19. Le pre-iscrizioni già sottoscritte su fircamp.federugby.it sono da intendersi nulle. I FIRCamp verranno riprogrammati, in presenza delle condizioni necessarie al loro svolgimento in piena sicurezza, per l’estate 2021.