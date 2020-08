Treviso - Sono le Zebre Rugby Club ad aggiudicarsi la prima partita di giocata in Italia dall’inizio della pandemia: a Monigo la franchigia multicolor guidata da Mike Bradley supera i padroni di casa della Benetton Treviso per 13-17 nella quattordicesima giornata del Guinness PRO14.



Saluta il rugby giocato, tra gli applausi dei compagni di squadra e del personale necessario per la disputa della gara a porte chiuse, il centurione Alessandro Zanni, all'ultimo atto di una indimenticabile carriera che ha visto l'avanti friulano della Benetton vestire la maglia azzurra in 119 occasioni. Segue cronaca



Treviso, Stadio “Monigo” - venerdì 21 agosto

Guinness PRO14, XIV giornata

Benetton Rugby v Zebre RC 13-.17

Marcatori: p.t. 2’ cp. Garbisi (3-0); 20’ m. Boni tr. Canna (3-7); 38’ cp. Canna (3-10); s.t. 4’ cp. Garbisi (6-10); 24’ m. Tuivaiti tr. Rizzi (6-17); 42’ m. Riera tr. Keatley (13-17)

Benetton Rugby: Hayward; Sperandio, Riera, Morisi (20’ st. Zanon), Sarto L.; Garbisi (20’ st. Keatley), Duvenage; Steyn, Lamaro (26’ pt. Lazzaroni), Sgarbi (cap); Ruzza, Zanni (10’ st. Zuliani); Alongi (1’ st. Ferrari), Baravalle (1’ st. Lucchesi), Nemer (20’ st. Traore)

all. Crowley

Zebre RC: Biondelli; Elliott (40’ pt. Mori), Bisegni (cap), Boni (15’ st. Rizzi), Bellini; Canna, Violi (20’ st. Palazzani); Licata, Meyer (20’ st. Tuivaiti), Mbandà; Krumov, Sisi; Bello (Zilocchi), Bigi (18’ st. Ceciliani), Rimpelli (Fischetti)

all. Bradley

arb. Piardi (Italia)

Assistenti: Gnecchi e Bottino (Italia)

TMO: Mitrea (Italia)

Cartellini: 38’ pt. giallo Lazzaroni (B); 42’ st. giallo Sisi (Z)

Guinness Man of the Match: Violi (Zebre Rugby Club)

Calciatori: Garbisi (Benetton Rugby) 2/2; Canna (Zebre RC) 2/3; Rizzi (Zebre RC) 1/2; Keatley (Benetton Rugby) .