Il Presidente, Alfredo Gavazzi, ed il Consiglio Federale hanno appreso con grande rammarico della scomparsa di due tesserati che hanno offerto un contributo sostanziale alla crescita del rugby italiano: Angelo Trombetta, 83 anni, presidente del Comitato Regionale Abruzzo per due consiliature, dal 2008 al 2016, e Sandro Pavesi, 74 anni, ex collaboratore del Comitato Regionale Lombardo, molto attivo sul territorio soprattutto per lattivita propaganda ed in ambito scolastico.