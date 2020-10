[Capitan Bisegni carica al Rodney Parade nell'ultimo precedente tra Zebre e Dragons - Alessio Ghiorzi] CAPITAN BISEGNI VICINO AI 100 CAPS CON LE ZEBRE: VENERDÌ SERA A NEWPORT IL CENTRO AZZURRO DIVENTERÀ IL SESTO CENTURIONE DELLA FRANCHIGIA CON SEDE A PARMA COACH BRADLEY RECUPERA SISI E CAMBIA CINQUE GIOCATORI IN VISTA DEL 2° TURNO DI GUINNESS PRO14 CONTRO I DRAGONS Parma, 8 ottobre 2020 – Poco più di 24 ore separano le Zebre Rugby dal 2° turno di Guinness PRO14. Venerdì 9 ottobre, alle ore 21:15 italiane, il XV di coach Bradley sarà infatti atteso dai Dragons al Rodney Parade di Newport. L’incontro – il 15° in gara ufficiale tra le due formazioni rivali del Girone A del torneo – sarà trasmesso in diretta su Dazn, ma in alternativa si potrà seguire anche la cronaca testuale del match sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag #DRAvZEB. Sarà una partita speciale per capitan Giulio Bisegni. Questo venerdì il centro Azzurro – 16 caps con la nazionale italiana dal 2015 ad oggi – taglierà infatti a Newport il traguardo delle 100 presenze ufficiali con la maglia della franchigia federale. Il 28enne frascatano, che dal 2019 vanta anche 10 apparizioni da capitano dei multicolor, diventerà così il sesto centurione del club di base a Parma, entrando nella speciale classifica che ha visto fregiarsi di questo titolo, in ordine di tempo, il pilone di Montebelluna Andrea De Marchi, il mediano di mischia di Gardone Val Trompia Guglielmo Palazzani, il n° 3 nato a Kempton Park (RSA) Dario Chistolini, il tallonatore romano Oliviero Fabiani ed il seconda linea originario di Irvine in Scozia George Biagi. Un importante riconoscimento, dunque, ma anche uno stimolo in più per Giulio Bisegni che domani sera cercherà di ottenere insieme alle sue Zebre il sesto successo di sempre sui Gallesi, sconfitti dagli ospiti italiani nel loro ultimo precedente, disputato proprio al Rodney Parade il 30 novembre 2019. In vista della trasferta di Newport, coach Bradley recupera David Sisi e cambia cinque uomini nel XV avversario dei Dragons. Oltre alla convocazione da titolare del 9 volte Azzurro, le novità riguardano l’impiego dal primo minuto del giovane permit player Jacopo Trulla in posizione di estremo, del n° 9 Guglielmo Palazzani, del seconda linea irlandese Ian Nagle e del tallonatore ex Azzurrino Marco Manfredi. L’incontro sarà arbitrato dall’irlandese Chris Busby, alla sua prima gara diretta in Guinness PRO14 dopo aver già ricoperto in passato l’incarico di assistente arbitrale in campionato celtico e di direttore di gara nel Sei Nazioni U20. L’ex allievo della Ballyclare High School sarà coadiuvato per l’occasione dai gallesi Adam Jones e Craig Evans, mentre il TMO designato è Sean Brickell, anch’egli della Welsh Rugby Union. La formazione dello Zebre Rugby Club che venerdì 9 ottobre alle ore 21:15 italiane scenderà in campo contro i Dragons Rugby al Rodney Parade di Newport nel 2° turno del Guinness PRO14: 15. Jacopo Trulla* (2) (permit player tesserato col Rugby Calvisano) 14. Junior Laloifi (10) 13. Giulio Bisegni (99) (Cap) 12. Federico Mori* (6) (permit player tesserato col Rugby Calvisano) 11. Mattia Bellini (57) 10. Carlo Canna (93) 9. Guglielmo Palazzani (137) 8. David Sisi (54) 7. Johan Meyer (94) 6. Maxime Mbandà* (55) 5. Ian Nagle (12) 4. Leonard Krumov* (44) 3. Eduardo Bello (45) 2. Marco Manfredi (11) 1.Daniele Rimpelli* (44) A disposizione: 16. Massimo Ceciliani* (28) 17. Danilo Fischetti* (20) 18. Giosuè Zilocchi* (30) 19. Cristian Stoian* (3) (permit player tesserato con le Fiamme Oro Rugby) 20. Mick Kearney (16) 21. Nicolò Casilio* (4) 22. Antonio Rizzi* (3) 23. Lorenzo Masselli* (6) All. Michael Bradley Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Luca Bigi, Michelangelo Biondelli*, Tommaso Boni*, Tommaso Castello, Renato Giammarioli*, Andrea Lovotti*, Giovanni Licata*, Enrico Lucchin*, Jimmy Tuivaiti *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Arbitro: Chris Busby (Irish Rugby Football Union) Assistenti: Adam Jones (Welsh Rugby Union) e Craig Evans (Welsh Rugby Union) TMO: Sean Brickell (Welsh Rugby Union) La gara sarà prodotta da DAZN e sarà disponibile in diretta streaming all’indirizzo www.dazn.com su Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Diretta testuale del punteggio sull’account Twitter ufficiale delle Zebre Rugby con hashtag della gara #DRAvZEB