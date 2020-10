Roma - La Federazione Italiana Rugby informa che, in ottemperanza all’ordinanza numero 623 della Regione Lombardia - che determina la sospensione di "tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale [...] dalle rispettive federazioni sportive nazionali, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche" e che "tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri", sono da intendersi sospese fino al 13 novembre tutte le attività direttamente organizzate dal Comitato Regionale Lombardia. Nello specifico sono sospese l’attività di competizione del Campionato di Serie C Girone 2, Coppa Italia Femminile, l’Under 18 Maschile Elite eU18 Maschile e Femminile Regionale, mentre con ordinanza del 21 ottobre sono autorizzate le attività di allenamento inclusa quella dei settori giovanili, propaganda e amatori, esclusivamente in forma individuale con distanziamento di due metri in situazione statica, dieci metri in scia e possibilità di utilizzare il pallone da gioco previamente sanificato. Sono consentiti gli allenamenti e la regolare disputa di competizioni per le Società partecipanti all’attività nazionale - Peroni TOP10, Coppa Italia, Serie A Maschile, Serie A Femminile, Serie B, Serie C Girone 1. Ulteriori comunicazioni faranno seguito a futuri provvedimenti delle autorità nazionali o regionali. Succ. >