[Gabriele Di Giulio in meta al Lanfranchi - Inpho] GABRIELE DI GIULIO RITORNA PER LA SFIDA CON L’ULSTER LE ZEBRE RECUPERANO ANCHE GIAMMARIOLI E KEARNEY E SI PREPARANO AL 6° TURNO DI GUINNESS PRO14 TRE CAMBI NEL XV MULTICOLOR IN CAMPO LUNEDÌ 16 NOVEMBRE ALLE 19:00 CONTRO I VICECAMPIONI DEL TORNEO Parma, 15 novembre 2020 – C’è una grossa novità nel XV delle Zebre scelto per la sfida interna con l’Ulster e si chiama Gabriele Di Giulio. In campo il 27 aprile 2019 nel match di fine stagione col Benetton Rugby, il trequarti frascatano aveva purtroppo patito nel giugno seguente un infortunio al ginocchio destro che lo aveva trattenuto ai box per tutto il 2019/20. L’ala 26enne è ora tornata a pieno e regime e partirà titolare questo lunedì nel 6° turno del Guinness PRO14 con i vicecampioni del torneo. L’incontro – il 14° in gara ufficiale con i rivali del Girone A, già sconfitti in due occasioni a Parma – è in programma allo Stadio Lanfranchi di Parma alle ore 19:00 e sarà trasmesso in diretta sugli schermi di Dazn e sul canale 209 di Sky Sport. In alternativa, si potrà seguire la cronaca testuale della sfida sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag #ZEBvULS. Le buone notizie non finiscono qui. In vista del match con i Nordirlandesi coach Bradley recupera anche Renato Giammarioli e Mick Kearney, entrambi costretti a saltare la trasferta di Llanelli (quest’ultimo anche la partita del Lanfranchi con gli Ospreys). I due avanti multicolor sono pronti a dare il loro apporto a Bisegni e compagni che, in questo periodo di impegni della Nazionale, scontano ancora l’assenza dei loro quattordici compagni di squadra convocati dal ct Azzurro Franco Smith per l’Autumn Nations Cup. Chi non rientrerà per la gara con i biancorossi sono invece Tommaso Boni e Paolo Buonfiglio, entrambi inizialmente inseriti nella formazione annunciata per la gara con gli Scarlets. Il centro 27enne è ancora fermo per un fastidio al ginocchio, mentre il pilone toscano aveva accusato un leggero trauma durante il riscaldamento pre-partita in Galles che lo aveva costretto all’ultimo al forfait. Complessivamente, sono tre i cambi nel XV delle Zebre in campo lunedì sera nel secondo “Monday Night” italiano del Guinness PRO14. Oltre all’inserimento di Di Giulio e di Giammarioli, partirà dal primo minuto anche Michelangelo Biondelli in posizione di estremo. In panchina si rivede Riccardo Brugnara, permit player del club di base a Parma esordito lo scorso 14 febbraio a Glasgow e convocato da coach Bradley anche la settimana seguente per il match di Legnano con il Munster. Dirigerà l’incontro il gallese Ben Whitehouse, alla sua 68esima presenza in campionato celtico, la sesta con in campo gli atleti della franchigia federale. Il 30enne di Swansea sarà coadiuvato per l’occasione della coppia di assistenti italiani composta da Manuel Bottino e Matteo Liperini. E’ tesserato con la Federazione Italiana Rugby anche il TMO della gara: Stefano Penné. La formazione dello Zebre Rugby Club che lunedì 16 novembre alle ore 19:00 scenderà in campo contro i Nordirlandesi dell’Ulster allo Stadio Lanfranchi di Parma nel 6° turno del Guinness PRO14: 15. Michelangelo Biondelli* (14) 14. Pierre Bruno (15) 13. Giulio Bisegni (102) (Cap) 12. Enrico Lucchin* (12) 11. Gabriele Di Giulio* (38) 10. Antonio Rizzi* (7) 9. Joshua Renton (34) 8. Lorenzo Masselli* (10) 7. Renato Giammarioli* (44) 6. Nardo Casolari* (1) giocatore invitato del Rugby Calvisano 5. Ian Nagle (16) 4. Leonard Krumov* (48) 3. Eduardo Bello (48) 2. Marco Manfredi (15) 1. Andrea Lovotti* (97) A disposizione: 16. Massimo Ceciliani* (30) 17. Riccardo Brugnara (2) permit player del Rugby Calvisano 18. Alexandru Tarus (11) 19. Mick Kearney (18) 20. Antoine Koffi* (3) giocatore invitato del Rugby Calvisano 21. Nicolò Casilio* (7) 22. Paolo Pescetto (2) 23. Junior Laloifi (13) All. Michael Bradley Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Paolo Buonfiglio*, Tommaso Boni*, Tommaso Castello, Samuele Ortis*, Giovanni Licata*, Jimmy Tuivaiti Convocati con la Nazionale: Luca Bigi, Mattia Bellini, Carlo Canna, Danilo Fischetti*, Maxime Mbandà*, Johan Meyer, Federico Mori* (permit player), Guglielmo Palazzani, Daniele Rimpelli*, David Sisi, Cristian Stoian* (permit player), Jacopo Trulla* (permit player), Marcello Violi*, Giosuè Zilocchi* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Arbitro: Ben Whitehouse (Welsh Rugby Union) Assistenti: Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby) e Matteo Liperini (Federazione Italiana Rugby) TMO: Stefano Penné (Federazione Italiana Rugby) La gara sarà prodotta da DAZN e sarà disponibile in diretta streaming all’indirizzo www.dazn.com e sul canale 209 di Sky Sport. Cronaca testuale della sfida sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag #ZEBvULS.