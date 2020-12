TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA FACEBOOK E YOUTUBE Roma - Il “Quaggia” di Mogliano Veneto ospita l’anticipo delle ore 14 di sabato tra i Leoni biancoblù padroni di casa e l’HBS Colorno, lanciando la sesta giornata del Peroni TOP10, tutta in diretta come sempre sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della FIR. Una sfida interessante, quella tra i trevigiani ed i colornesi, per iniziare a definire gli equilibri del massimo campionato che vede al momento Colorno al secondo posto in classifica con due gare da recuperare, con Mogliano staccato di una lunghezza. Alle 15 il “Battaglini” ospita la centosessantottesima edizione del derby d’Italia tra i Bersaglieri della Femi-CZ Rovigo e l’Argos Petrarca Padova, la partita più giocata nella storia del rugby italiano che, per la prima volta, dovrà fare a meno del calore e del coinvolgimento dell’appassionato pubblico veneto. Rovigo guida la classifica con quattordici punti, dieci più del Petrarca che, però, solo lo scorso fine settimana è finalmente riuscito a debuttare in stagione con una vittoria che ha permesso al XV di Andrea Marcato di muovere subito la classifica. Anche al “Mirabello” di Reggio Emilia un match dall’elevato peso specifico, quello tra il Valorugby Emilia e il Kawasaki Robot Calvisano. I Diavoli di Manghi dopo la vittoria su Colorno all’esordio non sono più riusciti a scendere in campo e devono ritrovare continuità mentre il Kawasaki Robot Calvisano che vuole rilanciarsi dopo le due sconfitte consecutive nel derby di Viadana e in casa con Rovigo. Infine, al “Giulio Onesti” di Roma, la Lazio Rugby, ancora ferma a fondo classifica a quota zero ma con soli ottanta minuti giocati al proprio attivo, riceve i Sitav Lyons Piacenza per cercare di mettere in cassaforte i primi punti della stagione. Peroni TOP10 - VI giornata - sabato 12.12.20

ore 14.00

Mogliano Rugby 1969 v HBS Colorno

ore 15.00

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot

Femi-CZ Rovigo v Argos Petrarca Padova

Lazio Rugby 1927 v Sitav Rugby Lyons

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby - rinviata Classifica: Femi-CZ Rovigo** punti 14; HBS Colorno** 10; Mogliano Rugby 1969** punti 9; Kawasaki Robot Calvisano** e Rugby Viadana* 1970 punti 6; Fiamme Oro Rugby** punti 5; Valorugby Emilia**** , Argos Petrarca Padova**** e Sitav Rugby Lyons* punti 4; Lazio Rugby 1927**** punti 0

*partite in meno ULTIME DALLE SEDI

Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” - sabato 12 dicembre, ore 14.00

Peroni TOP10, VI giornata

Mogliano Rugby 1969 v HBS Colorno

Mogliano Rugby: Da Re; Dal Zilio, Cerioni, Zanatta, Guarducci (v. Cap.); Ormson, Fabi; Derbyshire, Corazzi (Cap.), Lamanna; Baldino, Sutto; Michelini, Bonanni, Garziera

a disposizione: Al Abkal, Ceccato A., Ceccato N., Zago, Finotto, Piva, Stella, D'Anna

all. Costanzo

HBS Colorno: Van Tonder; Balocchi; Chibalie, Smith; Gesi; Ceresini, Raffaele; Mozzato; Sarto (Cap), Mannelli; Chiappini, Cicchinelli; Alvarado, Silva M., Gemma

a disposizione: Singh, Buondonno, Chalonec; Parolo, Sapuppo; Pasini; Silva F.; Bronzini

all. Prestera

arb. Angelucci (Livorno)

assistenti: Russo (Treviso), Imbriaco (Bologna)

quarto uomo: Toneatto (Udine) Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” - sabato 12 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VI giornata

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot

Valorugby Emilia: aggiornamenti su Federugby.it

all. Manghi

Kawasaki Robot Calvisano: Trulla; Ragusi, Bronzini, Mazza, Susio; Hugo, Semenzato; Vunisa, Casolari, Venditti; Zambonin, Van Vuren; Leso, Luccardi, Brugnara

a disposizione: Antonini, Michelini, D'Amico, Zanetti, Martani, Albanese, Garrido-Panceyra

all. Guidi

arb. Liperini (Livorno)

assistenti: Schipani (Benevento), Favaro (Venezia)

quarto uomo: Negro (Modena) Rovigo, Stadio “Battaglini” - sabato 12 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VI giornata

Femi-CZ Rovigo v Argos Petrarca Padova

Femi-CZ Rovigo: Cozzi; Cioffi, Antl, Modena, Bacchetti; Menniti-Ippolito, Trussardi; Ruggeri, Lubian, Sironi; Ferro (cap.), Canali; Swanepoel, Nicotera, Leccioli

a disposizione: Lugato, Momberg, Brandolini, Mantovani, Vian, Citton, Mtyanda, Uncini

all. Casellato

Argos Petrarca Padova: Lyle; Capone, Colitti, Broggin, Coppo; Zini, Tebaldi; Trotta (cap.), Cannone, Nostran (vice cap.); Bonfiglio, Galetto; Pavesi, Cugini, Borean

a disposizione: Franceschetto, Carnio, Mancini Parri, Beccaris, Ghigo, Catelan, Panunzi, Faiva

all. Marcato

arb. Vedovelli (Sondrio)

assistenti: Rizzo (Ferrara), Frasson (Treviso)

quarto uomo: Cusano (Vicenza) Roma, CPO “Giulio Onesti” - sabato 12 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VI giornata

Lazio Rugby 1927 v Sitav Rugby Lyons

Lazio Rugby 1927: Bonavolontà; De Gaspari, Valsecchi, Montemauri, Marocchi; Granella, Esteki, Riccioli (cap); Wagner, Ercolani; Cacciagrano, De Lorenzi; Bolzoni, Ferrara, Di Roberto.

a disposizione: Giusti, Gisonni, Paparone, Asoli, Duca, Marucchini, Cristofaro, Vella

all. Pratichetti

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz (vcap), Forte, Bruno (Cap); Katz, Via A., Bottacci, Petillo, Cissè; Salvetti, Cemicetti; Salerno, Rollero, Acosta

a disposizione: Cocchiaro, Cafaro, Scarsini, Moretto, Bance, Efori, Di Lucchio, Via G.

all. Garcia

arb. Gnecchi (Brescia)

assistenti: D’Elia (Bari), Rosella (Roma)

quarto uomo: Salierno (Napoli)