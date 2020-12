Roma – Si prospetta molto interessante la settima giornata del Peroni TOP10 con tutte le partite che saranno trasmesse in diretta su youtube, Facebook e app FIR. Apriranno i battenti alle 14 Colorno e Viadana con i padroni di casa reduci dalla sconfitta in casa del Mogliano e a caccia del riscatto tra le mura amiche e gli ospiti che – con sei punti conquistati in quattro partite disputate – sono in cerca di punti utili per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Alle 14.30 la capolista Rovigo – 15 punti raccolti in quattro incontri giocati – farà visita ai Lyons reduci dal netto successo in casa della Lazio. Allo stesso orario i capitolini – che momentaneamente occupano l’ultimo posto in classifica – faranno visita al Calvisano reduce dalla sofferta vittoria in casa del Valorugby nello scorso turno. Alle 15 il derby veneto tra Petrarca e Mogliano promette spettacolo: i padroni di casa – con otto punti conquistati in due partite giocate, proveranno ad agganciare il XV di Costanzo distante cinque lunghezze in classifica. Chiuderanno la settima giornata di campionato Fiamme Oro e Valorugby: entrambe le squadre, appaiate a quota cinque punti (con i cremisi che hanno giocato una partita in più) andranno a caccia di punti utili per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Peroni TOP10 - VII giornata - 19.12.20

ore 14.00

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970 ore 14.30

Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rovigo Kawasaki Robot Calvisano v Lazio Rugby 1927 ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Mogliano Rugby 1969 Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia Classifica: FEMI-CZ Rovigo** 15 punti; Mogliano Rugby 1969** 13; Kawasaki Robot Calvisano**, HBS Colorno**10; Argos Petrarca Rugby****, Rugby Lyons* 8; Rugby Viadana 1970* 6; Valorugby Emilia****, Fiamme Oro Rugby*** 5; S.S. Lazio Rugby 1927**** 0 *partite in meno ULTIME DALLE SEDI Colorno, HBS Arena, - sabato 19 dicembre, ore 14 Peroni TOP10, VII giornata HBS Colorno v Rugby Viadana 1970 HBS Colorno: Van Tonder; Balocchi; Chibalie, Smith; Gesi; Kearns, Raffaele; Mozzato; Sarto (Cap), Mannelli; Chiappini, Cicchinelli; Alvarado, Silva M., Gemma A disposizione : Singh, Buondonno, Chalonec; Granieri, Sapuppo; Pasini; Tomaselli; Ceresini All. Prestera Rugby Viadana 1970: Zaridze; Bientinesi, Mateu, Ceballos, Ciofani; Apperley, Gregorio; Casado Sandri, Denti And. (cap), Cosi; Schinchirimini, Caila; Denti Ant., Ribaldi, Schiavon. A disposizione: Fiorentini, Silvestri, Sassi, Grassi, Wagenpfeil, Jelic, Ferrairini, Panizzi. All. Fernandez arb. Bottino (Roma)

assistenti: Schipani (Benevento), Locatelli (Bergamo)

quarto uomo: Paparo (Bologna) Piacenza, Stadio Beltrametti – sabato 19 dicembre, ore 14.30 Peroni TOP10, VII giornata Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz (vcap), Forte, Bruno (cap); Katz, Via A.; Bottacci, Moretto, Cissè; Tedeschi, Cemicetti; Scarsini, Cocchiaro, Cafaro A disposizione: Acosta, Borghi, Salerno, Salvetti, Petillo, Efori, Di Masi, Via G. All. Garcia FEMI-CZ Rovigo: Antl; Mastandrea, Moscardi, Coronel, Barion; Menniti-Ippolito, Visentin; Greeff, Ruggeri, Vian; Mantovani, Canali; Swanepoel, Cadorini, Rossi.

A disposizione: Nicotera, Leccioli, Brandolini, Ferro, Sironi, Citton, Cioffi, Uncini. All. Casellato arb. Trentin (Lecco)

assistenti: Angelucci (Livorno), Bertelli (Brescia)

quarto uomo: Marrazzo (Modena) Calvisano, Patastadium San Michele – sabato 19 dicembre, ore 14.30 Peroni TOP10, VII giornata Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927 Kawasaki Robot Calvisano: Ragusi; De Santis, Garrido-Panceyra, Mazza, Susio; Hugo, Albanese; Venditti, Maurizi, Koffi; Zambonin, Zanetti; D'Amico, Michelini, Brugnara. A disposizione: Antonini, Luccardi, Gavrilita, Martani, Vunisa, Izekor, Semenzato, Regonaschi. All. Guidi S.S. Lazio Rugby 1927: Montemauri; Marocchi, Baffigi, Valsecchi; Di Gianmarco; Granella, Esteki; Ercolani (cap); Wagner, Andreica; Delorenzi (cap), Lavini; Paparone, Ferrara, Di Roberto. A disposizione: Giusti, Gisonni, Liguori, Damiani, Asoli, Marucchini, Cristofaro, Santarelli. All. Pratichetti arb. Spadoni (Padova)

assistenti: Vedovelli (Sondrio), Favaro (Venezia)

quarto uomo: Smussi (Brescia) Padova, Stadio Geremia – sabato 19 dicembre, ore 15 Peroni TOP10, VII giornata Argos Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969 Argos Petrarca Rugby: Lyle; Coppo, De Masi, Broggin, Scagnolari; Faiva, Panunzi; Trotta (cap.), Cannone, Nostran (vice cap.); Galetto, Ghigo; Pavesi, Makelara, Franceschetto. A disposizione: Borean, Carnio, Mancini Parri, Beccaris, Catelan, Tebaldi, Zini, Fadalti. All. Marcato Mogliano Rugby 1969: Da Re; Dal Zilio, Cerioni, Zanatta, Guarducci; Ormson, Piva; Derbyshire, Corazzi (Cap.), Finotto; Lamanna, Sutto; Ceccato N., Bonanni, Garziera A disposizione: Rosario, Ceccato A., Spironello, Bocchi, Zago, Zuliani, Garbisi, D'Anna All. Costanzo arb. Liperini (Livorno)

assistenti: Rizzo (Ferrara), Russo (Milano)

quarto uomo: Vidackovic (Milano) Roma, CPO Giulio Onesti – sabato 19 dicembre, ore 15 Peroni TOP10, VII giornata Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Lai, Vaccari, Forcucci, Guardiano; Azzolini (cap.), Marinaro; Cornelli, Faccenna, Chianucci; Stoian, D’Onofrio; Nocera, Kudin, Zago A disposizione: Taddia/Moriconi, Iovenitti/Mariottini, Vannozzi, Fragnito, Angelone/De Marchi, Masato, Di Marco, Angelini/Mba All. Green Valorugby Emilia: Farolini; Bertaccini, Majstorovic, Vaega, Leaupepe; Rodriguez, Chillon; Mordacci (cap), Favaro, Dell’Acqua; Balsemin, Devodier; Chistolini, Luus, Sanavia. A disposizione: Gatti, Muccignat, Randisi, Messori, Rimpelli, Conforti, Amenta, Bacchi. All. Manghi arb. Piardi (Brescia)

assistenti: D’Elia (Bari), Pacifico (Benevento)

quarto uomo: Meo (Roma)