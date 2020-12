KAWASAKI CALVISANO 71-7 SU LAZIO, AL PETRARCA IL DERBY CON MOGLIANO

Roma - Con una difesa all’arma bianca nelle battute conclusive della sfida del “Beltrametti” i Sitav Lyons Piacenza fermano sul 21-16 la Femi-CZ Rovigo. Gli uomini di Garcia raccolgono quattro punti pesanti, che li portano al quarto posto in classifica, mentre i Bersaglieri, pur inanellando la seconda sconfitta consecutiva dopo lo stop interno nel derby d’Italia, mantengono la prima posizione provvisoria.

Ad avvicinare la vetta, portandosi a ridosso dei rivali storici, il Kawasaki Robot Calvisano che sul prato di casa del PataStadium travolge la Lazio con dodici mete: partita chiusa dopo appena 27’ di gioco, quando i guerrieri longobardi segnano la quarta meta con Venditti. Finisce 71-7 e i romani restano a fondo classifica, ancora a quota zero.

Con quattro gare da recuperare, l’Argos Petrarca Padova conquista la terza vittoria consecutiva conquistando anche il derby veneto contro il Mogliano Rugby. Successo in rimonta per gli uomini di Marcato, che però falliscono ancora una volta la conquista del bonus e sono quarti insieme ai Lyons dietro proprio ai Leoni biancoblù, che conservano la terza piazza.

Torna alla vittoria il Rugby Viadana, che passa di misura 19-22 in casa del Colorno avvicinandolo in classifica: i mantovani sono settimi insieme al Valorugby, dietro proprio ai colornesi.



Successo nella Capitale per il Valorugby Emilia - come il Petrarca con quattro gare da recuperare - che a Roma supera le Fiamme Oro 16-27, conquista il punto bonus e lascia i poliziotti romani in penultima posizione.

Domenica 27 dicembre, via ai recuperi con le gare delle prime due giornate.

Peroni TOP10 - VII giornata - 19.12.20

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970 19-22 (1-4)

Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rovigo 21-16 (4-1)

Kawasaki Robot Calvisano v Lazio Rugby 1927 71-7 (5-0)

Argos Petrarca Padova v Mogliano Rugby 1969

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 16-27 (0-5)

Classifica: FEMI-CZ Rovigo** 16 punti; Kawasaki Robot Calvisano** punti 15; Mogliano Rugby 1969** 13; Argos Petrarca Rugby****, Sitav Rugby Lyons* punti 12; HBS Colorno**11; Rugby Viadana 1970** e Valorugby Emilia**** punti 10; Fiamme Oro Rugby*** 5; S.S. Lazio Rugby 1927**** 0

*partite in meno

Padova, Argos Arena– Sabato 19 dicembre 2020

Peroni Top 10

Argos Petrarca v Mogliano Rugby 27-8 (3-8).

Marcatori: p.t. 5’ cp Lyle (3-0), 7’ m Dal Zilio (3-5), 36’ cp Ormson (3-8). S.t. 52’ cp Lyle (6-8), 65’ m Coppo tr Lyle (13-8), 69’ m tecnica Argos Petrarca (20-8), 85’ m Brogin tr Lyle (27-8)

Argos Petrarca: Lyle; Coppo, De Masi (65’ Zini), Broggin, Scagnolari (70’ Fadalti); Faiva, Panunzi (43’ Tebaldi); Trotta (Cap.), Cannone, Nostran (V.Cap.) (60’ Beccaris); Galetto (40’ - 43’ temp. Beccaris , 70’ Catelan)), Ghigo (76’ Mancini Parri); Pavesi, Makelara (70’ Carnio), Franceschetto (64’ Borean).

All. Marcato e Jimenez

Mogliano Rugby: Da Re (76’ D’anna); Dal Zilio (40’ - 47' temp. Ceccato A.; 71’ Garziera)), Cerioni, Zanatta, Guarducci; Ormson, Piva (69’ Garbisi); Derbishire (69’ Zuliani) , Corazzi (Cap.), Finotto (58’ Zago); Lamanna, Sutto (58’ Bocchi); Ceccato (65’ Spironello), Bonanni (77’ Rosario), Garziera (75’ Ceccato)

All. Costanzo

Arb. Liperini (Livorno)

AA1 Rizzo (Ferrara), AA2 Russo (Milano)

Quarto Uomo: Vidackovic (Milano)

Calciatori: Lyle 4/5 (Argos Petrarca), Orrmson 1/2

Cartellini: p.t. 9’ giallo a Pavesi (Argos Petrarca), 39’ giallo a Lamanna (Mogliano), 40’ giallo a Garziera (Mogliano). S.t. 55’ giallo a De Masi (Argos Petrarca), 57’ giallo Zannata (Mogliano), 70’ giallo a Ceccato N. (Mogliano).

Man of the Match: Tebaldi (Argos Petrarca)

Note: giornata soleggiata, match a porte chiuse

Punti in classifica: Argos Petrarca 4- Rugby Mogliano 0

Calvisano, Patastadium San Michele – sabato 19 dicembre, ore 14.30

Peroni TOP10, VII giornata

Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927. 71 – 7 (47-0)

Marcatori: pt. 1’ m Susio (5 – 0); 2’ tr Hugo (7 – 0); 6’ meta Susio (12 – 0); 7’ tr Hugo (14 – 0); 16’ m Koffi (19 – 0); 17’ tr Hugo (21 – 0); 27’ m Venditti (26 – 0); 28’ tr Hugo (28 – 0); 33’ m Facundo (33 – 0); 38’ m Maurizzi (38 – 0); 39’ tr Hugo (40 – 0); 40’ m Michelini (45 – 0); 40’ tr Hugo (47 – 0); st. 45’ m De Santis (52 – 0); 49’ m Regonaschi (57 – 0); 50’ tr Hugo (59 – 0); 67’ m Giusti (59 – 5); 68’ tr Granella (59 – 7); 72’ m Michelini (64 – 7); 73’ tr Ragusi (66 – 7); 77’ m Vunisa (71 – 7).

Kawasaki Robot Calvisano: Ragusi; De Santis, Garrido-Panceyra, Mazza (59’ Semenzato), Susio (45’ Regonaschi); Hugo (59’ Vunisa), Albanese; Venditti, Maurizi (41’ Izekor), Koffi; Zambonin, Martani (62’ Luccardi); D'Amico (45’ Gavrilita), Michelini, Brugnara (45’ Antonini).

All. Guidi

S.S. Lazio Rugby 1927: Montemauri; Marocchi, Baffigi, Valsecchi; Di Gianmarco; Granella, Esteki (58’ Cristofaro); Ercolani (39’ Marucchini); (cap); Wagner (41’ Damiani), Andreica; Delorenzi (cap), Lavini; Paparone, Ferrara (41’ Gisonni), Di Roberto (58’ Giusti).

All. Pratichetti

arb. Spadoni (Padova)

assistenti: Vedovelli (Sondrio), Favaro (Venezia)

quarto uomo: Smussi (Brescia)

Calci: Hugo (6/8); Ragusi (1/2); Granella (1/1).

Cartellini: 39’ giallo Marocchi.

Player of the Match: Koffi Kouassi Antoine.

Punti in classifica:Calvisano 5, Lazio 0

Note: Partita in regime di porte chiuse, tempo nuvoloso, campo in ottime condizioni.

Roma Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti – Sabato 19 dicembre 2020

Peroni Top 10 - VII giornata

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 16-27) (9-19)

Marcatori: p.t. 3’. cp Azzolini (3-0), 12’ cp Azzolini (6-0), 19’ m. Leaupepe tr Farolini (6-7), 25’ cp Di Marco (9-7), 36’ m. Luus (9-12), 39’ m. Bertaccini tr Farolini (9-19); s.t. 54’ cp Farolini (9-22), 60’ m. Guardiano tr Di Marco (16-22), 70’ m. Luus (16-27)

Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Guardiano, Vaccari, Forcucci, Angelini; Azzolini (cap.) (19’ Di Marco), Marinaro (72’ Masato); Cornelli, Faccenna (49’ Fragnito), Chianucci (72’ Moriconi); Stoian, D’Onofrio; Nocera (69’ Vannozzi), Kudin (49’ Taddia), Zago (72’ Iovenitti)

All. Green

Valorugby Emilia: Farolini; Leaupepe, Majstorovic (78’ Paletta), Vaega, Bertaccini; Rodriguez, Chillon; Balsemin (59’ Conforti), Favaro (67’ Rimpelli), Mordacci (cap) (79’ Gatti); Dell’Acqua, Devodier (69’ Messori); Chistolini (62’ Randisi), Luus, Sanavia (75’ Romano)

All. Manghi

Arb. Piardi (Brescia)

AA1 D’Elia (Bari), AA2 Pacifico (Benevento)

Quarto Uomo: Meo (Roma)

Calciatori: Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 2/2, Farolini (Valorugby Emilia) 3/8, Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 2/2

Cartellini: 33’ giallo ad Angelini (Fiamme Oro Rugby)

Peroni “TOP10” Player of the Match: Luhandre Luus (Valorugby Emilia)

Note: Giornata nuvolosa. Partita giocata a porte chiuse in rispetto delle normative Anti COVID.

Punti in classifica: Fiamme Oro 0 – Valorugby Emilia 5

Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 19 dicembre 2020

Peroni TOP10, VII Giornata

Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 21-16 (21-13)

Marcatori: p.t. 4’ mt Rossi tr Mennitti Ippolito (0-7), 18’ cp Mennitti Ippolito (0-10), 21’ mt Biffi tr Katz (7-10), 25’ mt Bruno tr Katz (14-10), 29’ mt Paz tr Katz, 34’ cp Mennitti Ippolito (21-13) s.t. 44’ cp Mennitti Ippolito (21-16)

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz (vcap), Forte, Bruno (cap); Katz, Via A.; Bottacci, Moretto (52’ Petillo), Cissè; Tedeschi (41’ Salvetti), Cemicetti; Scarsini (57’ Canderle), Borghi (52’ Cocchiaro), Cafaro (41’ Acosta)

All: Gonzalo Garcia

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Antl (21’ Cioffi); Barion, Moscardi, Coronel, Mastandrea; Menniti Ippolito (cap), Visentin (46’ Citton); Greeff (56’ Ferro), Ruggeri, Vian; Mantovani (68’ Sironi), Canali (v cap); Swanepoel (34’ Brandolini), Cadorini (46’ Nicotera), Rossi (46’ Leccioli).

All: Umberto Casellato

Arb.: Luca Trentin (Lecco)

AA1: Riccardo Angelucci (Livorno) AA2: Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Carmine Marrazzo (Modena)

Calciatori: Samuel Lee Katz 3/3 (Sitav Rugby Lyons), Mennitti Ippolito 4/4 (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta)

Note: Giornata fredda e con lieve pioggia, terreno in perfette condizioni, partita disputata a porte chiuse

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ; Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 1

Player of the Match: Kadhim Cissè (Sitav Rugby Lyons)

Colorno Stadio Gino Maini – 19 dicembre 2020

Peroni TOP10, VII Giornata

HBS Colorno v Rugby VIadana 1970 19-22

Marcatori: p.t. 15’ cp. Kearns (3-0); 22’ m. Gesi tr. Kearns (10-0); 38’ cp. Kearns (13-0); 40’ m. Ribaldi (13-5) s.t. 53’ cp. Ceballos (13-8); 57’ cp. Kearns (16-8); 72’ m. Silvestri tr. Ceballos (16-15); 76’ cp. Kearns (19-15); 80’ m. Ciofani tr. Ceballos (19-22)

HBS Colorno: Van Tonder; Balocchi; Chibalie, Smith; Gesi; Kearns, Raffaele; Mozzato; Sarto (Cap.), Mannelli (70’ Sapuppo); Chiappini (60’ Granieri), Cicchinelli; Alvarado, Silva M. (72’ Buondonno), Gemma (70’ Singh)

All. Cristian Prestera

IM Exchange Viadana: Zaridze (68’ Ferrarini); Bientinesi (60’ Manganiello), Mateu, Ceballos, Ciofani; Apperley, Gregorio (22’ Jelic); Casado; Denti And. (Cap.) (54’ Wagenpfeil), Cosi; Schinchirimini, Caila; Denti Ant., Ribaldi (70’ Silvestri), Schiavon

All. German Fernandez

Arb. Bottino (Roma)

AA1 Schipani (Benevento); AA2 Locatelli (Bergamo)

Quarto Uomo: Paparo (Bologna)

Cartellini: al 51’ giallo a Cicchinelli (HBS Colorno); al 66’ giallo a Sarto (HBS Colorno)

Calciatori: Kearns (HBS Colorno) 5/5; Ceballos (IM Exchange Viadana) 3/4

Note: Pioggia leggera 5° – campo in buone condizioni – match disputato a porte chiuse

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 1; Im Exchange Viadana 4

Player of the Match: Sean Kearns (HBS Colorno)