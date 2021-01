Treviso - Il Presidente Alfredo Gavazzi e tutto il Consiglio Federale, interpretando i sentimenti dell’intero movimento rugbistico, esprimono la propria tristezza per la scomparsa di Corrado Possamai. L’Azzurro n.248, nato a Treviso il 21 maggio del 1943, si è spento nel capoluogo veneto nella giornata di ieri all’età di 77 anni. Pilone, tra le figure storiche del Rugby Treviso tra gli anni 60 e 70, nella sua carriera ha giocato anche per Rovigo, Udine e Villorba. La sua carriera internazionale con la Nazionale Italiana Rugby si è concentrata nel 1970. Ha collezionato 3 caps facendo il suo esordio in maglia azzurra il 26 aprile 1970 a Praga nel match vinto 11-3 contro la Cecoslovacchia. Alla famiglia Possamai vanno le condoglianze del Presidente, del Consiglio e di tutto il rugby italiano. Nel weekend verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria sui campi delle squadre impegnate nel Peroni TOP10. Succ. >