La Guinness PRO14 Rainbow Cup prenderà il via nel fine settimana del 24 aprile con le partite dei primi tre round ad oggi confermate.

Dopo le prime tre settimane di derby, gli attuali team Guinness PRO14 affronteranno per la prima volta le 4 nuove franchigie sudafricane Vodacom Bulls, gli Emirates Lions, Cell C Sharks e DHL Stormers.

In previsione del tour dei British & Irish Lions in Sud Africa, questi match contribuiranno ad accendere le rivalità in vista dell’estate, quando i Lions ed i campioni del mondo in carica degli Springboks si sfideranno.

Sono state apportate alcune modifiche alla programmazione e al formato della Guinness PRO14 Rainbow Cup per limitare i viaggi, ove possibile, con i tre turni di apertura che tengono conto delle partite di derby in Irlanda, Italia, Scozia, Sud Africa e Galles.

I round dal 4 al 6 vedranno le quattro franchigie sudafricane giocare le loro partite in trasferta in Europa, queste partite saranno annunciate nel momento in cui verranno confermate le autorizzazioni a viaggiare da parte delle autorità competenti e dai governi. Questo formato farà in modo che nessuna squadra europea si recherà in Sud Africa per le partite della Guinness Rainbow Cup.

Si svolgeranno un totale di sei round (otto partite per round), le squadre competeranno in un’unica classifica. Le prime due squadre si sfideranno quindi nella finale della Guinness PRO14 Rainbow Cup il 19 giugno.

PRO14 Rugby sta attualmente consultando i propri partner televisivi per selezionare gli orari di inizio e confermare la programmazione il prima possibile.

David Jordan, Direttore del Torneo, PRO14 Rugby ha dichiarato: “Siamo tutti contenti di inserire delle certezze nel nostro calendario in questo imprevedibile periodo. La pianificazione di una competizione intercontinentale ci ha messo davanti a molte sfide, ma crediamo di aver trovato una soluzione pratica e sicura per offrire una competizione unica di cui i sostenitori possano essere entusiasti. Per tutta la stagione del Guinness PRO14 abbiamo mantenuto i contatti con le federazioni ed i loro governi per garantire che il soddisfacimento delle condizioni stabilite per lo svolgimento dello sport d’élite. Siamo molto grati per questo supporto, senza il quale una competizione come la nostra non avrebbe potuto svolgersi”.

ROUND 1 – Weekend 24 Aprile 2021

Benetton Rugby vs Glasgow Warriors

Edinburgh v Zebre Rugby Club

ROUND 2 – Weekend 8 Maggio 2021

Zebre vs Benetton Rugby

ROUND 3 – Weekend 15 Maggio 2021

Benetton Rugby vs Zebre

ROUND 4 – Weekend 29 Maggio 2021

ROUND 5 – Weekend 5 Giugno 2021

ROUND 6 – Weekend 12 Giugno 2021

FINALE – Weekend 19 Giugno 2021